Tätä etukäteen hieman jännitettiin. Ettei diagonaalille tule Valentin Konos-tyyppinen kilpakävelypätkä. Kuva: Leena Alerini
Late Lehmusto ei antanut Hyvinkäällä yhtään pistettä pois – Vekardo avasi kauden voitolla

Winter Cup on jo yli puolivälin ja ypäjäläisratsukko tiukasti kiinni HIHS-superfinaalipaikassa.
