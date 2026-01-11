Late Lehmusto ei antanut Hyvinkäällä yhtään pistettä pois – Vekardo avasi kauden voitolla

Sunnuntaina Stable Novassa ratsastettiin Winter Cupin osakilpailut. Kisasarja on viimeistä osakilpailua vaille valmis ja sitten onkin Helsinki Horse Show'n finaalien aika. Suomenhevosratsastaja Lassi Lehmusto toivoo pääsevänsä sinne tänäkin vuonna Vekardon (Herkko Hurmaus - Vispok) kanssa.Niinpä hän teki kaiken tarvittavan osakilpailuradalla, oli kaikkien tuomareiden ykkönen ja sai hyvät kaudenavausprosentit 71,7. Tervehdyksestä heltisi yhdeltä tuomarilta jopa 9. . "Sen verran kokenut kilpailija, ettei tee sitä virhettä, että menisi antamaan niitä helppoja pisteitä pois", C-tuomari Seppo Laine kiitteli. "Oli selkeä ykkönen mun silmään, vaikka uskon, että se pystyy vieläkin parempaan. Voisi olla vielä vähän korkeampi, kevyempi edestä."Mutta tämä on jo hienosäätöä. Moni antoi pisteitä pois vaikka olisi riittänyt olla vain tarkka. Miten? Tekemällä siirtymän liian myöhään tai liian pienesti, pysähtymällä jonnekin muualle kuin tarkasti kirjaimeen, seisahtamalla jollain muulla tavoin kuin tasajaloin. Tällaisia.Ei sillä etteikö ratsukolla olisi parannettavaakin. Lennokkuudesta voisi saada enemmänkin pisteitä."Mä tein sen mikä oli tänään hyvä", Lehmusto sanoi itse. "On menty kuitenkin aika köykäisesti tämä talvi."Helppo A:4 ei ole hänelle yhtä tuttu kuin joku muu helppo A, ja pitkä käyntipätkä oli sellainen, joka jännitti etukäteen."Jos olisin hakenut enemmän näyttävyyttä, me oltaisiin ehkä menty se käyntipätkä kiitokäyntinä, Valentin Konosen tyyliin", Lehmusto naurahti. Kakkoseksi 67,9 prosentilla nousi kauniisti ratsastanut Anna Johansson Unetun Elmolla ja kolmas oli Johanna Vainio ja Loiste Priimus, 67,5, jonka upea ravi näytti vangitsevan myös Lehmuston sitä tuijottamaan."Joo. Mä fanitan sitä hevosta ihan hulluna", Lehmusto myönsi heti. Vasta 9-vuotiaaksi kääntynyt superlupaus pitää ravissa hienon jouston ja tahdin, mutta ei jaksa ylläpitää sitä vielä laukassa ja jännittyy käynnissä. Nuori ori myös hermoili siitä, kun jäi yksin verryttelykentälle. "Rutiinia vaan", neuvoi Lehmusto."Voimaa lisää. Ja kokemusta radoilta. Se on kuitenkin ori, ja saattaa huolestua jouduttuaan "yksin" radalle", tiesi Laine. "Tällaiset asiat korjautuvat kun ikää tulee lisää."Laine on kannuksensa aikoinaan hankkinut suomenhevosratsastaja, jonka alta muistetaan vaikkapa kouluori Nysteri, kenttäruuna Veli-Pilistä puhumattakaan. Mitä mieltä hän on suomenhevosjalostuksesta? Ovatko hevoset nyt valmiimpia kouluhevosia kuin 30 vuotta sitten?"Se sama tilanne on yhä, että joku yksilö nousee, niin kuin on aina tehnyt", Laine tuumaili."Laukan kokoaminen on selkeästi parempaa, mutta käynti on saattanut yleisesti ottaen jopa hieman huonontua", tuomarikollega Anne-Mari Miss lisäsi, johon Laine muistutti, että Nysteri ja Kelmi menivät helposti vaativan A:n liikkeitä ja kokoamistasoa, enemmänkin. Miss käytti tilaisuutta hyväkseen muistuttaakseen myös, että siirtyminen täytyy näyttää selkeästi, vain silloin siitä saa hyvän numeron, ja siirtymisestä sai tässä ohjelmassa erikseen numeron. Häntä harmitti, että tätä ei selkeästikään aina tiedostettu. Kisakausi 2026 on nyt virallisesti avattu. Lehmusto lähtee seuraavaksi talvilomalle Kanarialle."Ja sitten aika kylmiltään siihen vikaan osakilpailuun. Tulen takaisin sen viikon maanantaina, jona kisat ovat kuun vaihteen viikonloppuna.".Winter Cupin intermediaire A -luokassa oli vain neljä osallistujaa. Jasmin Sikström otti 19-vuotiaaksi kääntyneellä Clementinellä (Chico's Boy - Rouletto) voiton 66,6 prosentilla ja oli kahden tuomarin ykkönen kolmesta. Hän oli päättänyt ratsastaa mahdollisimman rauhallisesti ja seesteisesti. Myös se, että ohjelma ei ollut tamman hyvin ulkoa muistama grand prix, auttoi ratsastamaan, kun hevonen ei osannut ohjelmaa tarpeeksi pyrkiäkseen ennakoimaan liikkeitä."Oli aikaa ratsastaa liikkeet loppuun asti", Sikström summasi. Kausi 2026 mennään hevosen ehdoilla, SM:iin tähdäten."Kaikki oli kohdillaan, sen näki jo alkuverkassa", totesi tyytyväinen valmentaja Marko Björs. "Oli muutenkin tosi hyvä mennä vähän helpompaa tähän alkukauteen, se sekoittaa just sillä lailla sopivasti. Vähän sama kuin jos hyppäät 150-esteitä, niin menet välillä jonkun 130-luokan.". Grand prix alkaa olla Anna Kärkkäisellä Minion Verden kanssa jo niin lähellä omaa mukavuusaluetta, että pian on edessä startti sillä vaikeustasolla. Ei ole täysin mahdotonta, että ratsukko osallistuu tänä vuonna senioreiden SM-kisoihin, vaikka ne ovatkin epätavallisen aikaisin tänä vuonna, jo kesäkuussa. Siihen tie sitten eräällä lailla päättyykin, sillä ponilla ei saa kilpailla kansainvälistä GP:tä."Mutta onhan se SM-luokkakin ja kansalliset GP-luokat ylipäätään jo hieno saavutus", komppasi Kärkkäisen valmentaja Kiki Nyberg. Mitä vielä puuttuu GP:stä?"Ei mitään. No, voimaa tietysti, ja se, että täytyy laittaa homma kasaan. Kaiken poni kyllä jo osaa."Kärkkäinen luuli, että hänelle tapahtui Hyvinkäällä voikkoruuna Minion Verden (F.S. Mr Right - Florencio) kanssa pistevähennyksiin johtanut muistivirhe raipan kanssa, jota luokassa sai käyttää. Hän oli siinä uskossa, että raippakädellä ei saa luokan alussa ja lopussa tervehtiä, vaan tervehdyskäden on oltava se toinen käsi. Kärkkäinen ei kuitenkaan muistanut kiinnittää suorituksessaan raippakäteen huomiota, vaan tervehti molemmilla kerroilla "väärällä" kädellä vaikka tiedosti asian. "Virhe" luonnollisesti kismitti, koska se oli niin turha. Lainausmerkit siksi, että myöhemmin selvisi, ettei tällaista sääntöä Suomessa olekaan. "Katsottiin väärin yhtä kohtaa, ja koska oli niin matalat prosentit, oletettiin näin käyneen", Kärkkäinen viestitti myöhemmin illalla. .Matilda Rouvali, 18, starttasi ensimmäiseen nuorten vuoteensa hevosella, joka on ollut hänellä nyt noin vuoden, 13-vuotiaalla Fürst Furiosolla (Bretton Woods - Furst Heinrich). Toinenkin hevonen on, Fabian. "Nyt noita nuorten luokkia", Hanne-Mari Kiutun valmennettava suunnittelee. Lukion viimeinen vuosi toki hieman jarruttaa harrastamista.Rouvali sanoo, että ruunalla löytyy liikettä se mitä tarvitaankin. "Tämä oli meidän toinen tai kolmas startti vaativaa A:ta, eli siihen nähden olen tyytyväinen. Päätin, että mennään rauhallisesti, että pysyy homma hallinnassa."Kaikki sunnuntain tulokset täällä .Päivitys 11.1. klo 21.50: Korjattu kohtaa, jossa Anna Kärkkäinen kertoo radastaan. Jutussa väitettiin virheellisesti, että raippakädellä ei intermediaire A -luokassa saa tervehtiä luokan alussa. Tällaista sääntöä ei kuitenkaan ole.