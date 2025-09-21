Laura Collett on Euroopan mestari vuosimallia 2025 – Sanna Siltakorpi kääntää katseet ensi vuoden MM-kisoihin

Kärkikolmikko lähti Blenheimin kenttäEM:ien viimeisenä päivänä rataestekokeeseen pienin piste-eroin. Varaa pudotuksiin ei ollut. Britti Tom McEwen kasvatti paineita ratsastamalla ensin puhtaan radan ja varmisti näin ainakin pronssimitalin. Hänen jälkeensä starttasi hopeassa kiinni ollut Michael Jung Fischerchipmunkilla. Ja piti ainakin hopean. Väliaikapistetilanne oli 28,3, eroa Laura Collettiin vain 1,7 pistettä. Jung eteni rennon näköisellä hevosella, kolautti kertaalleen, mutta ei pudottanut. Puhdas rata aikaan ei jättänyt Colletille varaa kuin yhteen aikavirheeseen.Collett ja Saksasta aikoinaan tuotu holsteininruuna London (Landos - Quinar Z) tekivät puhtaan radan! Kisassa soitettiin God Save the King sen merkiksi, että brittiratsukko on jälleen kerran Euroopan mestari. Suomalaisittain ilahduttavaa on se, että Collett, 35, saapuu 22.-23.11.2025 Hyvinkäälle Stable Novaan valmentamaan Kenttäratsastuksen Kannatusyhdistys ry:n järjestämään klinikkaan. Kyseessä on Collettin ensimmäinen vierailu Suomessa. Joukkuekulta SaksaanJoukkuekisa meni Saksaan 113,7 pisteellä, hopealle ratsasti Irlanti 150,7, ja pronssille Sveitsi 161,3. Brittijoukkue romahti sijalle 7, kun kaksi joukkueratsastajaa joutuivat pois pelistä ja saivat näin 1000 sakkopistettä kumpikin, joista toisen pisteet laskettiin mukaan. Peränpitäjä on Ruotsi, jonka joukkueesta kolmen suoritus joko hylättiin tai keskeytettiin. . Siltakorpi tähtää AacheniinSanna Siltakorpi lähti rataestekokeeseen väliaikasijalta 34. Hän ratsasti esteet nurmikentällä tarkasti ja keskittyneesti. Pitkän uran vuosissa laskettuna tehnyt, 17-vuotiaaksi kääntyvä Bofey Click (Chirlon - Distinctly North xx) ei aina jaksa motivoitua rataesteistä. "Se on vähän liiankin fiksu ja tietää ihan millilleen missä ne puomit ovat ja ylittää ne pienimmällä mahdollisella marginaalilla", Siltakorpi kertoo. Suoritusta hieman häiritsi myös brittien tapa käynnistää kello hyvin nopeasti ja Click jonkin verran jäi katsomaan yleisöä, joka Blenheimissä on hyvin lähellä. Kaksi pudotusta tuli heti alkuun, kakkoseste oli lankku-pysty ja sen jälkeen putosi vielä numero kolme. Virhepisteitä tuli saldoon 8 ja kun siihen lisättiin kuusi yliaikapistettä, kokonaisvirhepistemäärä nousi 92,4:ään. Lopullinen sijoitus on 36.Siltakorpi on tyytyväinen siihen, että sai tuloksen Clickille, joka on joutunut vetäytymään useampaankin kertaan arvokisoissa eläinlääkärintarkastuksissa, mutta tyytymätön siihen, että virhe tuli ruunan vahvimmassa osakokeessa, maastossa. Tämä kun tarkoittaa myös sitä, että kvaalia pitkästä nelosesta ei ensi vuoden MM-kisoihin nyt ole, vaan se on maalis-huhtikuussa ratsastettava erikseen."Täytyy katsoa joku sopivan helppo kisa keväälle", Siltakorpi suunnittelee. "Nyt Clickille alkaa pikkuhiljaa talviloma. Joulun jälkeen ruvetaan sitten palauttelemaan treenimoodiin, vähän riippuen siitä, minkä kisan olen valinnut. Siihen alle lyhyt kaksi tähteä, ja siitä se sitten lähtee."Siltakorpea ilahduttaa se, miten huomiota herättävän - siis myös kanssakilpailijoiden huomiota- elinvoimainen ja sähäkkä hänen hevosensa on. Kansainvälisen mestaruustason hevoset eivät yleisesti ottaen ole mitään varsoja, vaan Siltakorpi arvelee 15-16 ikävuoden olevan todennäköinen keski-ikä. "Eiköhän meillä vielä pari vuotta ole yhteistä kisa-aikaa", Siltakorpi laskee.Hän havaitsi jälleen sen, miten tärkeää on kiertää ja olla mukana näitä vaikeimpia kisoja. Mukana oleminen on niin monella tapaa niin opettavaista."On niin hyödyllistä katsoa miten nuo maailman huippunimet ratkovat erilaisia tilanteita. Meillä oli täällä mukana myös paras mahdollinen tiimi, sellainen, johon voi luottaa sataprosenttisesti."Siltakorpea ilahdutti myös huomata, että tämä, maailman vaikein, taso on oikea taso Bofey Clickille. "Mutta kyllähän niitä valmiita neljän tähden hevosia pitäisi useampi kuin yksi olla, sekä Elmolla, että minulla", hän huokaa.Valmiita kenttähevosia harvoin myydään, mutta jos löytäisi edes 6-vuotiaan riittävän täysiveripitoisen hevosen, joka hyppää rataesteitä sen oloisesti, että siitä on suurin piirtein 140-tasolle asti, sellainen olisi ideaaliprojekti."Jos sulla tai kenelläkään on sellainen, niin olen kiinnostunut!"Kumpi miellyttää enemmän silmää, Jungin vai Collettin hevonen?"Jungin hevosella korostuu se, kuka sen satulassa istuu. London 52 on hevosena lähellä absoluuttista ideaalia, tarpeeksi iso, ja äärimmäisen elastinen ja jäntevä."Henkilökohtaiset tulokset täälläJoukkuetulokset täällä