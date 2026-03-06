Laura Collettin klinikassa päivät täynnä – Mikko Moisala osallistuu Birte Star KZ:llä

Kaksipäiväinen klinikka alkaa lauantaiaamuna klo 9, jolloin ohjelmassa on sileän työskentelyä ja kavaletteja. Sunnuntaina ratsastetaan maastoestetyyppisiä linjoja ja tehtäviä. Ryhmien ratsukot ovat lähes samat molempina päivinä. Ruotsissa asuva Mikko Moisala tuli Suomeen klinikkaviikonlopuksi, mutta toteaa, että koulun takia tulee käytyä muutenkin.Hevonen Patricia Ivanitskiyn Birte Star KZ ei ole vaihtamassa lajia, vaan on ollut Moisalalla jonkun aikaa lainassa sen oman ratsastajan keskittyessä kirjoituksiin."Patricia oli meillä Ruotsissa viime vuonna ja hevonen tuli sitä kautta."Moisala lähtee junioreiden EM-vuoteen ilman kahta ykköshevostaan Crack's Kajsaa ja Amarista, sillä ne ovat vielä toipilaina. Kajsasta on itse asiassa otettu alkioita ja siitä pitäisi syntyä tänä vuonna kaksi varsaa, yksi ranskalaisesta Candy de Nantuelista (Luidam - Diamant de Semilly) ja toinen Urikosta (Untouchable - Lavito). "Minulla on Indy-Loma, jonka kanssa on tarkoitus katsoa miltä laji sen kanssa näyttäisi. Kuusivuotiaan Locked In K:n kanssa aloitetaan Ruotsin kansallisissa parin viikon päästä."Laura Collettia Moisala ei ole ennen tavannut."Tulee olemaan kiintoisaa ja varmasti opettavaista huomenna", hän iloitsee. .Laura Collett on Euroopan mestari vuosimallia 2025 – Sanna Siltakorpi kääntää katseet ensi vuoden MM-kisoihin. Ryhmätklo 9 - 9.50Mikko Moisala - Birte Star KZVilhelmiina Eskola - Duchess Jeanne d'ArcTuisku Lamberg - Cazino M (sunnuntaina Genevoix) klo 10 - 10.50Aki Karhapää - Linekers OganelElina Jääskeläinen - LieselSiiri Seikkula - Annaghmore Quest Sheklo 11 - 11.50Jonna Matikainen - Clintique KHMartina Nyman - SkyhighAino Lavonen - Bianca d'Muesklo 13 - 13.50Axel Lindberg - Die LadyAnselmi Laiho - BaliKirsi Oksanen - Conbaso14 - 14.50Vilma Halme - Kapital van Orchid'sTilda Immonen - Talented Twilight Inkeri Laiho - Ewan Stone15 - 15.50Lumi Joutsen - Louie BraccioleMartina Nyman - ElogeKirsi Oksanen - Thunder of Love.Junioriratsastaja Mikko Moisala panostaa isosti ja ympäröi itsensä lajin huippuosaajilla – "Nämä ovat monivuotisia satsauksia ratsastajilta"