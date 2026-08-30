Lehmusto ja Vekardo suomenhevosten koulumestareiksi kolmatta kertaa peräkkäin

”Tänään vain päätin ratsastaa paremmin”, Lasse Lehmusto aloittaa.Tälläkään kertaa suomenhevosten kouluratsastusmestaruuksissa ei jouduttu yllättymään: voiton veivät Lehmusto ja Vekardo (Herkko Hurmaus - Vestella - Vispok). 14-vuotias Vekardo on voittanut mestaruuden jo kolme kertaa peräkkäin.Lauantaina ratsukko sai tulokseksi 70,29 prosenttia.”Eilen ei ollut kauheen hyvä fiilis. Tein radalla sellaisia virheitä, joita ei yleensä tule. Meni tiukille toiseksi jääneen Pörnä-Loiston (Lastun Leka - Assitar - Assin Komu) kanssa. Yritin ratsastaa turhan kevyesti, ja se jäi vähän pliisuksi. Ei ollut niin terävä kuin parhaimmillaan.”Tänään hevonen tuntui Lehmustosta jo virkeämmältä, ja ratsukon prosentit olivat 74,617.”Tänään onnistui ainakin takaosakäännökset, koska eilen sössin toisen niistä. Lisäksi sulut ja vastalaukka sujuivat, olin kyllä kokonaisuuteen tyytyväinen. Näin hienon kauden jälkeen, olisi ollut harmi, jos olisi käynyt toisin. Olen tyytyväinen, ja niin on omistajakin (Kirsi Kainulainen-Nikula).”Ensi viikonloppuna ratsukko kilpailee Pohjola Touria, sen jälkeen Vekardo jää lomalle. Lisäksi Lehmusto kilpailee puoliverisellä Fürstentanz Carrusilla (Fürstenball - Wolkentanz), jonka hän omistaa kimpassa Nikuloiden kanssa..Vuosia ja kilometrejä takanaLehmusto on ollut suomenhevosten kanssa tekemisissä siitä asti, kun hän tuli Ypäjälle, eli vuodesta -87.”Täällä oli jo silloin paljon hyviä ja menestyviä suomenhevosia, paljon ammattilaisia. Sieltä varmaan lähti se innostuminen, että myös suomenhevoset voi olla näin hyviä. Ymmärsin, miten hyvä rotu tämä on. Myös ravipuolella minua on aina kiinnostanut suokit”, Lehmusto sanoo.Lehmustolla on takanaan monimuotoinen tausta: kilpailua koulu- ja estepuolella sekä kasvatus- ja koulutusosaamista ravipuolella.”Uskon, että nyt on sen verran vuosia ja kilometrejä takana, että hevosen lukutaito on kehittynyt”, hän sanoo.Jatkossa Lehmusto jatkaa mielellään Vekardolla kilpailemista, mutta mahdollisesti vähemmän.”Kirsillä tulee koko ajan hyviä nuoria suomenhevosia. Katsotaan, miten ne alkavat valtaamaan tätä hommaa. Uskon, että kilpailen vielä Vekardolla, mutta mahdollisesti vähemmän”, hän päättää..Lassi Lehmusto johdatti Ypäjän Ratsastajat jälleen SM-kultaan – Vekardon kanssa katse jo vuoden päätapahtumaan .Wäinämöinen suomenhevosten kasvattajakilpailun koulupuolen voittoon – "Kiitollinen olo omistajana".Kultapojan voitto kasvattajakilpailuissa on "pitkän ja systemaattisen työn tulos"