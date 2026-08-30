Lehmusto ja Vekardo paransivat tulostaan lauantailta.
Lehmusto ja Vekardo paransivat tulostaan lauantailta. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Lehmusto ja Vekardo suomenhevosten koulumestareiksi kolmatta kertaa peräkkäin

Vuosikymmenten kokemus ja hevosenlukutaito kantavat edelleen.
Julkaistu
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suomenhevonen
Lassi Lehmusto
vekardo
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