"Kun eilen sain puhelun, en tiennyt miten päin olla!" – Leko-Tallin toiminta jatkuu, kaupunki rakentaa tien toisaalle

"Sain eilen Varkauden kaupungin tekniseltä johtajalta puhelun. He ovat tulleet sellaiseen lopputulokseen, että läpikulkutietä ei tehdä meidän maneesin kulmalle. Siitä on luovuttu!" Päivi Lehtikoski iloitsee. Heinäkuun lopussa Hevosurheilu Ratsastus uutisoi Leko-Talli -yrityksestä, jonka toiminta oli vaarantumassa Varkauden kaupungin yleiskaavamuutoksen takia. Kaupunki suunnitteli Leko-Tallin maiden taakse, niemen kärkeen, uutta asuinaluetta ja rantatontteja. Tie niemen kärkeen olisi rakennettu aivan tilan maneesin viereen, jossa Lehtikosken maan tierasite sijaitsee."Vähimmilläänkin kolme hevosten ulkoilutarhaa ja osa ratsastusreitistä jää sen alle. Samalla uudemman tallin lantalan ja puruvaraston konetyötila jää liian kapeaksi, jotta tiloja voisi enää normaalisti käyttää. Liikenne tulisi kulkemaan lähes välittömästi maneesin seinäön takana, 6–11 metriä seinästä, tien leveydestä riippuen. Eli pahimmillaan maneesi menee käyttökelvottomaksi ratsastuskäyttöä ajatellen", Lehtikoski kirjoitti Facebook-postauksessaan heinäkuussa.Nyt tiistaina Lehtikoski sai tietää uudesta päätöksestä. Päätös ei ole vielä niin sanotusti virallinen, mutta Lehtikoski on saanut luvan julkaista tiedon asiakkailleen ja medialle."Tämä on erittäin iloinen uutinen. Kun eilen sain puhelun, en tiennyt miten päin olla! Olen kiitollinen, että saimme asialle näkyvyyttä. Nyt asiat on loistavasti! Lisäksi tämä hoitui verrattain nopeasti, vaikka päättäjät ovat palanneet töihin vasta elokuun alussa", hän kertoo.Vaikuttiko päätökseen sitten somen ja näkyvyyden asettamat paineet vai päättäjien saamat tiedot?"Uskon, että tähän on vaikuttanut monta asiaa. Päättävä porras on nyt varmasti ymmärtänyt, miten hankala tilanne olisi ollut, jos tiehanke olisi sellaisenaan toteutettu. Ihmiset, jotka eivät harrasta hevosia, eivät pysty täysin ymmärtämään tilannettani. Lisäksi nämä asiat ovat minulle niin itsestään selviä, että en ehkä ole alkuvaiheessa osannut tuoda asioita esiin maallikoille sopivasti. Nyt olen tietääkseni saanut laajan kannatuksen taakseni. On hienoa huomata, että pystyn vaikuttamaan, ja että Varkauden kaupunki pystyy muuttamaan suunnitelmiaan. Tämä on hieno kädenojennus kaupungilta: he näyttävät, että he arvostavat hevosurheilua, minun yritystoimintaani ja lajin harrastajia", Lehtikoski kommentoi.Kaupunki on jäänyt pohtimaan muita vaihtoehtoja, Lehtikosken tierasite kuitenkin on ja pysyy. Miten sen vaikutukset näkyvät tulevaisuudessa?"Tässä on nyt vuosien ja kymmenien vuosien päätös, ettei tähän rakenneta. Se on pitkäaikainen lupaus. Saan toimia täällä rauhassa, eikä tarvitse olla enää löysässä hirressä. Olemme olleet koko porukalla juhlatunnelmissa ja iloisia siitä, että toiminta voi jatkua entisellään."Leko-Tallin tulevaisuus näyttää hyvältä. "Tallit ovat ihastuttavan täynnä. Ensi viikolla järjestämme tallilla vuosittaisen sulkapallo- ja jalkapallopeli-illan. Nostamme siellä maljat ja juhlistamme kaupungin päätöstä! Tämä asia on koko ajan painanut takaraivossa. Olen lannistuneesti tehnyt pihatöitä ja rempannut, koska en ole ollut varma, pitääkö talli kuitenkin laittaa pimeäksi. Nyt on pensseli heilunut!" hän nauraa.