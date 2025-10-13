Lemmikkien nimipäiväkalenterit on uudistettu – hevosille hyväksyttiin 60 uutta nimeä
Uudistuksessa kalentereihin lisättiin yhteensä 176 nimeä ja se astuu voimaan vuonna 2027.
Edellinen eläinten nimipäiväuudistus oli tehty vuodelle 2012, joten nimilistat kaipasivat jo suurempaa remonttia. Siksi vuoden 2027 kalentereihin hyväksyttiin runsaasti uusia nimiä: kissoille 60, koirille 56 ja hevosille 60 nimeä, yhteensä 176 uutta nimeä. Kaikki kalentereihin valitut uudet nimet edustavat lemmikkien arkisia kutsumanimiä, eivät niiden virallisia rekisterinimiä.
”Uusien nimien sijoittelussa noudatettiin kaikissa kalentereissa samoja periaatteita”, kertoo Helsingin yliopiston nimipäiväasiantuntija Minna Saarelma-Paukkala yliopiston tiedotteessa.
”Ensinnäkin nimet sijoitettiin samoille päiville kuin millä ne – tai muut samakantaiset nimet – ovat suomalaisessa tai suomenruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa. Nimiä sijoitettiin tietyille päiville myös niiden äänneasun tai merkityksen samankaltaisuuden perusteella. Tärkeä periaate oli myös, että kalenterinimien tulee edustaa mahdollisimman monipuolisesti suomalaista kissojen, koirien ja hevosten nimistöä”, listaa Saarelma-Paukkala.
Tämä uudistus on ensimmäinen, johon kaikilla suomalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa. Yliopiston almanakkatoimisto keräsi kesän 2025 aikana suomalaisilta lemmikkieläinten nimiä tätä uudistusta varten. Nimiehdotuksia saatiin yhteensä 7 236. Lisäksi kissojen ja koirien nimiä saatiin Agria Eläinvakuutuksen ja Suomen Kennelliiton toimittamilta listoilta.
Hevoskalenterin uutuuksia ovat Ihaa, Rommi ja Termiitti
Hevosten nimipäiväkalenterissa on uudistuksen jälkeen 650 nimeä. Tämä kalenteri sisältää sekä hevosten virallisia nimiä että epävirallisia hevosten kutsumanimiä.
Nyt siihen lisättiin ainoastaan Helsingin yliopiston Kalenteripalvelujen keruussa saatuja hevosten kutsumanimiä.
Monet hevoskalenteriin hyväksytyt uudet nimet kuvaavat hevosen luonnetta tai ulkonäköä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi nimet Luoti, Merry, Snadi, Termiitti ja Vitamiini.
Monet uusista nimistä ovat tavallisia suomen kielen sanoja, kuten Hattara, Lanttu, Rommi, Rosmariini ja Timjami. Englanninkielistä nimistöä edustavat Dancy, Fame, Queen ja Twinkle. Fiktiivisiltä hahmoilta on saatu esimerkiksi Nalle Puh -kirjoista tutut nimet Ihaa ja Nasu sekä Muumi-kirjojen Tiuhti.
Lilo, Mauri ja Rölli ovat koirakalenterin uusia nimiä
Koirien nimipäiväkalenterissa on uudistuksen jälkeen 715 nimeä. Nyt koirakalenteriin päässeet uudet nimet ovat valtaosin tavallisia ihmisten etunimiä, kuten Aino, Iines, Mauri ja Väinö.
Fiktiivisiin hahmoihin viittaavat esimerkiksi Tähtien sota -elokuvien nimi Jedi ja Disneyn Lilo & Stich -elokuvan Lilo. Tove Janssonin Muumi-kirjoista on saatu Myy ja Nipsu. Nasu on tuttu Nalle Puh -kirjoista ja Rölli viittaa satuhahmo Rölli-peikkoon. Kalenteriin saatiin nyt myös sellaisia nimiä kuin Halla, Halti, Kuura, Lysti ja Ruuti.
Kissakalenteriin pääsivät Kiki, Lucifer ja Simo
Kissojen nimipäiväkalenterissa on nyt uudistuksen jälkeen 653 nimeä. Uusien nimien joukossa on lyhyitä, kaksitavuisia kissannimiä kuten Kiki, Nana, Nekku ja Piki, fiktiivisiin hahmoihin viittaavia nimiä kuten Disneyn Leijonakuningas-elokuvan nimi Nala ja Tähtien sota -elokuvista tuttu Yoda sekä ihmisten nimipäiväkalenterista tuttuja nimiä kuten Elsa, Miisa, Simo ja Urho.
Kissakalenterin uutuus on myös nimi Lucifer, joka viittaa paholaiseen. Keskiajan Euroopassa kissoja pidettiin pahuuden edustajina, jopa valepukuisina noitina. Uudistuksessa Lucifer-nimeä ei kuitenkaan sijoitettu hyvyyttä edustavan Pyhän Lucian päivälle 13. joulukuuta, jolle se kielellisen taustansa vuoksi sopisi, vaan edelliselle päivälle, jolla oli jo aiemmin nimi Mörkö.
Hevosten nimipäiväkalenterin uudet nimet (60):
Brella, Cheek, Dancy, Fame, Fredi, Haiku, Hattara, Ihaa, Ihmeniilo, Jekku, Kaapo, Kille, Konkari, Kybä, Lanttu, Leksa, Luoti, Lux, Madde, Mars, Martta, Melli, Merry, Mindy, Nasu, Nirppu, Omar, Opa, Pappa, Pate, Piika, Pontso, Puksu, Queen, Raimo, Repe, Rocco, Rocky, Rommi, Rosmariini, Rusina, Seleste, Sisse, Snadi, Stara, Sukka, Säihke, Sävy, Termiitti, Timjami, Tintti, Tiuhti, Toivo, Twinkle, Twix, Täpinä, Vallu, Valtsu, Vinski, Vitamiini
Koirien nimipäiväkalenterin uudet nimet (56):
Aino, Alma, Elsa, Frida, Halla, Halti, Hani, Hulda, Iines, Iita, Isla, Jedi, Kaapo, Koda, Kuura, Lilli, Lilo, Luka, Lumi, Luna, Lysti, Lyyti, Manta, Mauri, Milo, Mimmi, Minttu, Myy, Nala, Nasu, Nemo, Nipsu, Oiva, Paavo, Peppi, Pyry, Ruuti, Rölli, Siiri, Simo, Siru, Sissi, Sisu, Sulo, Tahvo, Tarmo, Tove, Tyyne, Unna, Unto, Usva, Valo, Viima, Viljo, Väinö, Yoda
Kissojen nimipäiväkalenterin uudet nimet (60):
Aatu, Aino, Armas, Bruno, Coco, Diego, Eetu, Elsa, Frida, Hertta, Hilda, Hilla, Hilma, Hugo, Iines, Iita, Jekku, Kerttu, Kiki, Leevi, Lemmy, Lily, Loki, Lucifer, Luna, Maisa, Martta, Max, Miisa, Milo, Mimosa, Minni, Miska, Nala, Nana, Nekku, Niilo, Ninja, Ninni, Nipsu, Nova, Pablo, Papu, Piki, Pyry, Ruu, Siiri, Simo, Sylvi, Taavi, Taika, Teppo, Tyyne, Urho, Usva, Uuno, Viljo, Viuhti, Väinö, Yoda