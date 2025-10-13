Lemmikkien nimipäiväkalenterit on uudistettu – hevosille hyväksyttiin 60 uutta nimeä

Hevoskalenterin uutuuksia ovat Ihaa, Rommi ja Termiitti

Hevosten nimipäiväkalenterissa on uudistuksen jälkeen 650 nimeä. Tämä kalenteri sisältää sekä hevosten virallisia nimiä että epävirallisia hevosten kutsumanimiä.

Nyt siihen lisättiin ainoastaan Helsingin yliopiston Kalenteripalvelujen keruussa saatuja hevosten kutsumanimiä.

Monet hevoskalenteriin hyväksytyt uudet nimet kuvaavat hevosen luonnetta tai ulkonäköä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi nimet Luoti, Merry, Snadi, Termiitti ja Vitamiini.

Monet uusista nimistä ovat tavallisia suomen kielen sanoja, kuten Hattara, Lanttu, Rommi, Rosmariini ja Timjami. Englanninkielistä nimistöä edustavat Dancy, Fame, Queen ja Twinkle. Fiktiivisiltä hahmoilta on saatu esimerkiksi Nalle Puh -kirjoista tutut nimet Ihaa ja Nasu sekä Muumi-kirjojen Tiuhti.

Lilo, Mauri ja Rölli ovat koirakalenterin uusia nimiä

Koirien nimipäiväkalenterissa on uudistuksen jälkeen 715 nimeä. Nyt koirakalenteriin päässeet uudet nimet ovat valtaosin tavallisia ihmisten etunimiä, kuten Aino, Iines, Mauri ja Väinö.

Fiktiivisiin hahmoihin viittaavat esimerkiksi Tähtien sota -elokuvien nimi Jedi ja Disneyn Lilo & Stich -elokuvan Lilo. Tove Janssonin Muumi-kirjoista on saatu Myy ja Nipsu. Nasu on tuttu Nalle Puh -kirjoista ja Rölli viittaa satuhahmo Rölli-peikkoon. Kalenteriin saatiin nyt myös sellaisia nimiä kuin Halla, Halti, Kuura, Lysti ja Ruuti.

Kissakalenteriin pääsivät Kiki, Lucifer ja Simo

Kissojen nimipäiväkalenterissa on nyt uudistuksen jälkeen 653 nimeä. Uusien nimien joukossa on lyhyitä, kaksitavuisia kissannimiä kuten Kiki, Nana, Nekku ja Piki, fiktiivisiin hahmoihin viittaavia nimiä kuten Disneyn Leijonakuningas-elokuvan nimi Nala ja Tähtien sota -elokuvista tuttu Yoda sekä ihmisten nimipäiväkalenterista tuttuja nimiä kuten Elsa, Miisa, Simo ja Urho.

Kissakalenterin uutuus on myös nimi Lucifer, joka viittaa paholaiseen. Keskiajan Euroopassa kissoja pidettiin pahuuden edustajina, jopa valepukuisina noitina. Uudistuksessa Lucifer-nimeä ei kuitenkaan sijoitettu hyvyyttä edustavan Pyhän Lucian päivälle 13. joulukuuta, jolle se kielellisen taustansa vuoksi sopisi, vaan edelliselle päivälle, jolla oli jo aiemmin nimi Mörkö.