Bonapartis pääsi jaloittelemaan kahden tähden kansallisissa Lempäälän Ranskalaisessa viikonlopussa.
Bonapartis pääsi jaloittelemaan kahden tähden kansallisissa Lempäälän Ranskalaisessa viikonlopussa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Axel Lindberg kävi voittamassa Bonapartiksellakin jotakin – keskiviikkona Piia Pantsu-Jönssonin luokse viimeistelytreeniin

Lindberg johti Lempäälän Ranskalaisen viikonlopun kansallista lyhyttä kahta tähteä alusta loppuun.
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