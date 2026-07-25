Axel Lindberg kävi voittamassa Bonapartiksellakin jotakin – keskiviikkona Piia Pantsu-Jönssonin luokse viimeistelytreeniin

Axel Lindberg piti johtosijan Lempäälässä ja sai näin FWB-ruuna Bonapartiksellekin (Bonaparte N - Kancellar) startin, se kun loukkasi viimeksi Baborowkossa takapolvensa johonkin esteeseen ja joutui vedetyksi pois kisasta."Otin sille vähän tällaiset helpommat kisat väliin. Ja kun en pääse osallistumaan SM-kisoihinkaan, kun ne on harmittavasti päällekkäin MM:ien kanssa niin tultiin tänne", Lindberg kertoi.Hän voitti kansallisen lyhyen kahden tähden luokan pistein 28,9 ratsastettuaan yli 70 prosentin koulutuloksen ja puhtaan rataeste- ja maastokokeen sen päälle. Kuten tiedetään Lindberg on menossa toisen ratsunsa Quelle Bonnen kanssa Aachenin MM-kisoihin. "Katsotaan sitten Bonan jatko niiden MM:ien jälkeen. Kyllä siellä kalenterissa sillekin jotakin on."Kisaolosuhteet olivat upeat, kuten Ranskalaisessa viikonlopussa aina, ja Lempäälään oli saatu iso määrä starttaajia sekä myös yleisöä. Simo Leppäsen suunnittelema maastorata polveili naapurin kaurapeltoon lanatulla reitillä. Pahimmilta sateiltakin vältyttiin. Lindbergin ajatukset olivat kuitenkin jo tulevissa viikoissa."Lähdetään keskiviikkona MM-matkalle", hän kertoi. Matka alkaa parin viikon viimeistelyleiriltä oman valmentajan Piia Pantsu-Jönssonin luona ja jatkuu sitten Warendorfiin Sanna Siltakorvelle, jonka kanssa tehdään koko tiimi yhdessä loppumatka kisapaikalle. . MM-ratsastajat ehtivät suunnitella matkaa tänä viikonloppuna, sillä myös Sanna Siltakorpi oli Suomessa käymässä ja Lempäälän yleisössä.Siltakorpi valmistautuu kotona omien valmentajiensa Bettina Hoyn ja Marcus Döringin kanssa, joka viimeksi mainittu luotsaa myös Sveitsin joukkuetta. Lindberg perustelee Pantsu-Jönssonin leirin muun muassa sillä, että "saa mennä rauhassa omaan kuplaansa"."Jos olisin kotona, olisi koko ajan kaikenlaista muuta. Eikä sitä viitsi kieltäytyäkään, jos joku pyytää vaikka valmennusta", hän sanoo. "Mutta kun ei ole paikalla ollenkaan, ongelmaa ei edes synny."MM-reissulle hän lähtii tosissaan. "Hyvältä näyttää so far", Lindberg tuumaa. . Metrin luokka meni juniori-ikäiselle Inkeri Laiholle ja Ewan Stonelle (Lunnalyckans Artist -Emfatyk ox). Ratsukko johti niin ikään alusta loppuun ja otti voiton 29,8 -tuloksella. Laihot palasivat juuri voitokkaalta kilpailumatkalta Ruotsista. Inkerin EM-kisat tänä vuonna menivät sivu suun kengitysongelmien aiheuttaman valmistautumisviiveen takia, mutta hän on asettanut tämän vuoden päätavoitteekseen PM-kisat. Inkeri Laiho on ottanut laitepilateksen sivulajikseen ja se on osoittautunut loistovalinnaksi. Core on saatu ennennäkemättömään kuntoon ja se näkyy heti istunnassa. Isoveli Anselmi sijoittui Lempäälän kahdessa tähdessä neljänneksi Ceridiculous OH:lla (Celantus - Mr. Blue), joka on lupaava uusi projekti. Seuraavaa starttia ruunalle on suunniteltu Finnderbystä. Laiho valmistautuu omiin nuorten EM:iinä isoveljensä Elmon Bali-tammalla.. "Tolmusen Petri sanoi, että Bali jopii hänelle kuin hanska käteen. On melkoinen mahdollisuus päästä isoveljen hienosti ratsastaman hevosen satulaan", äiti Katariina Laiho sanoo. Elmo Laiho keskittyy ja panostaa tällä hetkellä kengityssepän opintoihinsa Hevosopistolla ja oli arvioinut jo vuoden vaihteessa, ettei pidä mahdollisena nostaa hevosta U25-vaatimaan neljään tähteen. Syksyllä tulee toinen iso muutos, kun veljekset pääsivät 200 hakijan joukosta urheilujoukkoihin ja aloittavat syksyllä armeijan Santahaminassa. CCN2*-tulokset täälläMetrin tulokset täällä .JoukkueSM:t ratkesivat kymmenen joukkueen kesken neljän nuoren naiseen jylhännimisen joukkueen Team Duchesses y dos Condes eduksi. Iida Yli-Nisula/Zanjas Carismo, Karelia Ala-Tala/Simba Z, Vilhelmiina Eskola/Duchess Jeanne d'Arc ja Aino Räisänen/Duchess Diamond ovat tutustuneet toisiinsa ratsastuskoulussa ja valmennuksissa ja päättivät perustaa joukkueen näihin kisoihin. Tulokset täällä