L'Espoir van Dorperheide uudelle ratsastajalle: "Hevonen istuu kuin nenä päähän"

Tiimi ja systeemi on tärkeä

Taipale-Kovalainen iloitsee tyttärensä ympärillä olevasta hyvästä tiimistä, johon kuuluvat Hattel Horsen väki valmentaja Sanna Backlundista ja Granrothista alkaen. Myös Hattelissa kouluvalmennuksia pitävä Maarit Kähäri käy opettamassa Mandi Kovalaista kotona, ja Riitta Holopaisenkin valmennuksessa ratsastaja on käynyt pitkään.

"Meillä on todella hyvä yhteistyö Sannan kanssa ja siksi päätin, ettei lähdetä katsomaan hevosta ulkomailta. Sanna sitten ehdotti Lellua. Pohdin pitkään, ja Mandi kokeili hevosta useasti. Hevonen istuu hänelle kuin nenä päähän", tyytyväinen äiti kertoo.

"Luotan Sannaan ja me tiedämme hevosen koko historian, eikä meidän tarvinnut ostaa sikaa säkissä. Minulle on tärkeää, että systeemi on kunnossa, koska esteratsastus on minulle vierasta, olen niin kouluratsastustaustainen."

Taipale-Kovalainen toteaa, että pitkäjänteinen yhteistyö on se, mikä vie tuloksiin. Omaan systeemiin pitää uskoa, myös huonoina hetkinä.

"Meidän tilanteemme on loistava, kun näin lähellä kotia asuu hyvä valmentaja. Myös Suski (Granroth) on ollut tiiviisti mukana ja kertonut Mandille hevosesta."

Taipale-Kovalainen pitää tärkeänä, että lapsi saa turvallisen olon ja alun uuden hevosen kanssa, kun hän saa tietoa siitä, miten hevosta on hoidettu ja käsitelty.

"Ihanaa, että on ihminen, joka on ratsastanut hevosta paljon, ja antaa oppia eteenpäin seuraavalle."

Taipale-Kovalainen on katsonut ylpeänä tyttärensä kehittymistä. Vielä vuosi sitten tytär hyppäsi 80–90 sentin luokkia, nyt SM:ien viimeisellä kierroksella ylittyi 125cm esteet.

"Uskon, että Mandi on edistynyt siksi, että hän on kiinnostunut muustakin kuin ratsastuksesta. Hän huolehtii hevosista ja haluaa hoitaa ne itse ja havainnoi paljon asioita. Hän ei koskaan valita."

Äidin rooli on tukea tytärtä, ja pitää huoli siitä, että hän malttaa jättää hevosten hoitamisen ja mennä kotiin lukemaan läksyjä.

"Ajanhallinnassa äidin rooli on vielä tärkeä", Taipale-Kovalainen nauraa.