Axel Lindberg keskeytti Bonapartiksella Baborowkossa – seuraava startti Saksan mestaruuksissa

Baborowkon lyhyt neljä tähteä alkoi 12-vuotiaan FWB-ruuna Bonapartiksen (Bonaparte N - Kancellar xx) kanssa hyvin, ja maastokin sujui estevirheittä, mitä Axel Lindberg pitää tärkeänä, vaikka yliaikaa vielä kokemattoman hevosen kanssa tulikin.Hevonen oli kuitenkin kolauttanut jalkansa maastossa ja jalka alkoi lauantai-iltana nostaa hieman lämpöä, joten hevonen jätettiin sovinnolla pois rataesteiltä.Maasto oli melko vaikea, virheitä tuli kilpailijoille Lindbergin havaintojen mukaan melko paljon. Luokka oli samalla Puolan seniorimestaruusluokka."Ei tämä sillä lailla mikään tärkeä kilpailu Bonalle ollut. Se hyppää rataesteet yleensä hyvin, ja maastossa se sai arvokasta kokemusta. Se riittää tällä kertaa. Välillä tulee näitä niin sanottuja hutireissuja", Baltian kautta reilun 1300 kilometrin matkan läpi yön koti-Suomeen ajava Lindberg tuumailee. Alun perin Baborowko oli otettu ohjelmaan aiemmin keväällä siksi, että siihen olisi voinut vaihtaa hevoseksi Quelle Bonnen (Qualito - Diarado), jos se ei olisi saanut MM-kvaalia hankituksi pari viikkoa sitten Sopotista. Kuten tiedetään, kvaali saatiin, mutta Lindberg päätti "käydä Puolassa kääntymässä" kakkoshevosellaan.Nyt on lepoa juhannukseen asti, jonka Lindberg viettää Quelle Bonnen kanssa Luhmühlenin lyhyessä neljässä tähdessä, joka on myös Saksan seniorimestaruus. Tällä viilataan jo kisaherkkyyttä kohti MM-kisojen vaatimaa tasoa, käydään näyttäytymässä ja ennen muuta katsotaan saksalaisissa hyvissä olosuhteissa ja hyvien ratsastajien edellyttämässä vaikeassa kisassa miltä hevonen tuntuu. "Meidän pitää saada joku tarpeeksi haastava kisa tähän väliin. Sellainen, jossa joudutaan vähän skarppaamaan", Lindberg toteaa. Sen jälkeen on vielä 8 viikkoa aikaa miettiä sotasuunnitelmaa kohti Aachenin maailmanmestaruuksia. Baborowkon lyhyen neljän tähden tulokset täällä.