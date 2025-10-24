Lohikäärmeestä tuli mammanmussukka – Ypäjän voittajat Johanna Lindblad ja Gropin Kotel ovat kasvaneet yhteen

Kauden viimeiset parakouluratsastuksen kansalliset kilpailut käytiin Ypäjällä. Grand Prix -luokan voittoon ratsasti Johanna Lindblad hevosella Gropin Kotel tuloksella 65,583 %. Lindblad kilpailee ryhmässä 3.Suoritustaan hän kuvaa seuraavasti:"Onko kouluratsastaja koskaan tyytyväinen, ei ainakaan minä!" Lindblad naurahtaa.Radalta poistuessa tulee aina mieleen monta asiaa, jotka olisi voinut tehdä toisin tai paremmin."Samaa ajattelua on varmasti myös terveillä, mutta kun on näitä vammoja ja vaivoja, sitä miettii, miksi kroppa ei totellut vaikka yrittää. Se myös harmittaa, kun hevonen yrittää aina parhaansa, mutta jos se ei ymmärrä mitä tarkoitan, eihän se suorituskaan voi mennä ihan nappiin."Flunssaa poteva ratsastaja kertoo voimien ehtyneen radan aikana, mutta iloitsi radan hyvistä pätkistä. "Siellä oli kohtia, joista emme ole saaneet kauden aikana hyviä pisteitä ja nyt ne onnistuivat. Se on palkitsevaa, kun tuomaritkin huomaavat, että olemme menneet eteenpäin."Vuoteen 2017 asti "elämänsä hevosella", Kain Aapelilla (Kelmi - Apeli) kansainvälisellä tasolla kilpaillut Lindblad piti pitkään taukoa. Ratsastettavia hevosia olisi ollut tarjolla, mutta intoa ratsastukseen ei ollut.Lopulta häntä pyydettiin kokeilemaan erästä suomenhevosta, jonka kanssa ratsastajat eivät tulleet toimeen. Hän tuli hevosen kanssa toimeen ja alkoi jälleen ratsastaa. Hevosen pihattokaverina oli nykyinen kilparatsu Gropin Kotel eli "Kotsu", josta Lindblad ei pitänyt lainkaan"Sanoin, että Kotsuun en koske! Se oli kuin lohikäärme, tuli tarhassa päälle ja oli kauhea tyyppi!" Lindblad naurahtaa.Puolitoista vuotta sitten hänet kuitenkin houkuteltiin tamman selkään."Valmentajani Eeva Siivonen piti minulle 15 minuutin valmennuksen ja sanoi, että jos meinaat kisata jotain, satsaa tähän, tällä on liikettä. Sillä tiellä ollaan. Me olemme kasvaneet yhteen ja lohikäärmeestä on tullut mammanmussukka."Marikka Purolan omistama ja kasvattama Gropin Kotel on tamma isolla T:llä. Hevonen oli ollut monta vuotta tekemättä mitään, kun se ei ollut liikkunut ratsastajien kanssa mihinkään."Löysimme sille uuden satulan ja aloimme tehdä hauskoja juttuja, joista piti. Sitten se huomasi, että töitä on kiva tehdä."Toistaiseksi Lindblad ei tavoittele takaisin kansainväliselle tasolle. Se on kallista, minkä lisäksi hänellä on ollut terveyshaasteita. Taloudelliset resurssit ja jaksaminen eivät riitä kiertämään kilpailuja ulkomailla.Sairaseläkkeellä oleva ratsastaja ottaa tällä hetkellä kisan kerrallaan ja katsoo mihin se vie. Parakilpailujen lisäksi Lindblad kiertää avoimia kilpailuja helppo A -tasolla."Laukka on minulle vaikeaa, hevoselle rupeaa olemaan jo aika hyvä. Haluan tehdä vähän muutakin, haastaa itseäni."Lindbladissa on sisäinen kilpailija, minkä hän huomasi myös pitkän kilpailutaukonsa aikana. Erityisesti hän kuitenkin nauttii kehittymisestä."Tykkään käydä valmennuksissa, treenata ja kehittyä. Että on päämäärä ja asettaa tavoitteita. Lisäksi tämä parajengi on mahtava. Minusta tuntuu, että olemme vähän erilaisia. Kaikki kannustaa ja auttaa kaikkia, on tosi kiva käydä kisoissa", Lindblad kertoo..Tulokset.”Kaikis hevosis jottai vikkaa on” – monelta harmilta vältytään, kun hevosen hankinta tehdään huolellisesti ja harkiten