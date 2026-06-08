Valmistautumista Finnderbyyn Lohjalla – ”Pääsimme testaamaan, että hokit pitää”

Lohjan estekilpailuissa isompien luokkien osallistujamäärät olivat vaatimattomia. Sunnuntain 130-luokassa nähtiin vain kolme ratsukkoa. Elena Davis-Kerppola ja My Premier Touch (Holp Up Premier - Touchdown) keskeyttivät suorituksensa toisessa vaiheessa, kun taas Ella Stadachin ja Chronos 30:n tulos jouduttiin hylkäämään. Luokan voittoon ratsasti näin Kate Korpela-Juntunen Cumbalettella (Levisonn 208 – Clarimo). Voittajaa osallistujamäärä ei kuitenkaan juuri mietityttänyt, sillä ajatukset ovat jo elokuun Finnderbyssä. ”Jälki-ilmoittauduin ja lähdettiin tosi ex tempore. Oli kyllä huippukivaa hypätä nurmella ja vielä hyvällä säällä. Pääsimme testaamaan, että hokit pitää”, Korpela-Juntunen kertoo.Lohjan kilpailut toimivat valmistavana starttina tällä viikolla järjestettäville Ypäjän Summer Festivaaleille. FWB-tamma Cumbalette eli Milli tuli Korpela-Juntuselle ratsutettavaksi kolmivuotiaana kasvattaja Veronica Timgreniltä.”Teimme töitä yhdessä ja päätin sitten ostaa hevosen itselleni. Se on pikkuinen punainen tamma ja pippurinen tyyppi. Vaikka se onkin minikokoinen, sillä on valtava laukka.”Yhdysvalloissa juuri pilotoinut startup-yrittäjä matkustelee paljon, mutta aikaa löytyy hevosille ja kilpailukalenterin suunnittelemiseen. ”Harrastelen hevosia tässä sivussa. Olin äsken Jenkeissä monta viikkoa, enkä ole ehtinyt hyppäämään Millillä tarpeeksi. Siksi en uskalla vielä ilmoittautua Silver Tourille. Finnderbyn lisäksi tavoitteena on osallistua 7-vuotiaiden mestaruuteen ja jos aikaa on, ehkä käydä myös reissunpäällä ulkomailla. Mutta se on vielä kysymysmerkkinä. Lisäksi 4-vuotiaalla juniorillani tähtään laatuarvosteluihin.”125-luokan voiton veivät neljällä virhepisteellä Jenna Yrjövuori ja Miss Lena VDL (Brantzau - Mr. Blue), toisiksi sijoittuivat neljällä virhepisteellä Anselmi Laiho ja FWB-ruuna Ceridiculous OH (Celantus 188 - Mr. Blue). Tarkemmat tulokset 130-luokkaan löytyvät täältä ja 125-luokkaan täältä.