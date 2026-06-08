Cumbaletten hyppytyyliä.
Cumbaletten hyppytyyliä. Kuva: Aava Hasu
Ratsastusuutiset

Valmistautumista Finnderbyyn Lohjalla – ”Pääsimme testaamaan, että hokit pitää”

Kate Korpela-Juntusen pienikokoisen Cumbaletten laukasta riittää myös isoille areenoille.
Julkaistu
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