Loiste Priimus voitti Hyvinkäällä, mutta on tänä vuonna ensisijaisesti jalostusori

Johanna Vainio ja jalostusori Loiste Priimus (Pilven poika – Säkkärän sälli) ratsastivat tänään Prix de Suomenratsut helppo A-luokan voittoon Hyvinkään kansallisissa koulukilpailuissa. Ja hienolla tuloksella, 70,6 prosenttia.Ori on 9-vuotias ja tänä vuonna se kilpailemisen lisäksi myös astuu Sundsvikin oriasemalla.”On käyty Terhi Stegarsin valmennuksessa siitä lähtien, kun oltiin mukana hänen klinikallaan Ruskeasuolla viime syksynä. Loisteen kanssa ykkösasia on löytää rentous, sitä haetaan koko ajan. Tänään se venyttikin hienosti, itse olisin voinut ratsastaa vielä rohkeammin”, ratsastaja Vainio kertoo.Hän jatkaa, että hevosen vahvuuksia on ”uskomaton ravi” ja kyky koota itseään niin ravissa kuin laukassa.”Ja se on ihan työmyyrä, oikea suorittaja, ottaa työnteon tosissaan.”Hevonen on tällä kaudella ensi sijaisesti jalostuskäytössä, ja sillä kilpaillaan sen mukaan miten se jaksaa. ”Hevosen hyvinvointi edellä mennään ehdottomasti.”Vainio kertoo, että Loiste Priimus oppi vaihdot jo 6-vuotiaana, ja sarjavaihdot 7-vuotiaana. Kysymykseen, siintävätkö tulevaisuudessa siis vaativat luokat, aivan suoraa vastausta ei tule. ”Loistetta kehitetään järkevästi ja maltilla, koko ajan hevosta kuunnellen. Omistajan ja tietenkin myös minun toive on, että oriilla olisi paljon hyviä ja terveitä vuosia edessään.”.Tulokset täällä