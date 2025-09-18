Johanna Vainion ratsastama Loiste Priimus (Säkkärän Sälli - Päijänne Priima, Pilven Poika) esiintyi viime viikonloppuna Terhi Stegarsin ja Emma Kanervan klinikalla Ruskeasuolla. Terhi Stegars ratsasti hienon suomenhevosoriin. Johanna Vainio, millaista Loistetta oli ratsastaa sen jälkeen?”No olihan se kertakaikkiaan upeaa, kyllä huomasi eron. Ja oli aivan mahtavaa päästä seuraamaan Terhin työskentelyä hevosen kanssa.”Olette viikonloppuna menossa suomenhevosten koulumestaruuksiin Wesundaan, millä mielellä?”No hyvällä mielellä. Tämä on niin minulle kuin hevosellekin ensimmäinen kerta SM-tasolla, tavoitteena on tehdä ehjät suoritukset. Haasteena on, kuten Terhikin sanoi, pitää hevonen rauhallisena. Ori on ihan superkiltti, mutta kovin utelias ja kiinnostunut vähän kaikesta ympärillä. Mun haaste on saada sen keskittyminen pysymään ratsastajassa.”Loiste Priimus on vasta kahdeksanvuotias ja sillä on toivottavasti pitkä ura edessään.”Kyllä, yritetään saada meillä molemmille hyvä ja positiivisia kokemuksia. Meillä on molemmilla ensimmäinen yhteinen kür, se on kyllä aika vaikea, viulumusiikkia, enempää en kerro!”Mitä ajattelet kilpakumppaneistasi?”Vekardo ja Lassi Lehmusto, aivan kertakaikkisen upea ratsukko, ihailen heitä kovasti. Ja miten pehmeästi ratsastettu! Hiljalan Fantom on myös todella hieno. Kyllä taso on todella kova tänä vuonna, ja ilahduttavan paljon osallistujia.”Mitkä ovat Loisteen vahvuudet?”Hevonenhan on enemmänkin ylisuorittaja. Sen kokoamisaste alkaa olla hyvä, ja sulkutaivutukset on hienot. Ravi on sen vahvin askellaji.”Loiste Priimus astui ensimmäistä kertaa vuonna 2024, ja kuluvana vuonna syntyi 15 Loisteen varsaa. Tänä vuonna ori ei astunut vaan keskittyi kilpailemiseen, mutta ensi vuonna sen on tarkoitus palata taas oriin hommiin..KorKin klinikka 2: "Mä menisin tällä grand prix'hin" – Terhi Stegars rakastui suomenoriin