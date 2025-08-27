Loukkaantunut ja nyt hevosensa menettänyt Veera Nykänen: "Tämä on ollut niin sanotusti 'erilainen vuosi'"

Veera Nykänen menettää monivuotisen kilpakumppaninsa Sir Gregin (Sir Gregory - Royal Diamond), kun se on nyt myyty Camilla Lucianille, suomalaisratsastaja Noora Cederbergin italialaismiehen siskolle. "Se pääsee erittäin hyvään kotiin. Se lohduttaa paljon", sanoo Nykänen, vaikka myöntääkin, että 7 vuoden yhteistyö on niin pitkä aika, että suru väkisinkin hiipii puseroon. Hän toteaa, että Luciani saa Gregistä täydellisen opetusmestarin."Gregi on ihana luonne. Se on ihan kilpahevonen kisoissa, mutta kotona lunki ja helppo. Lisäksi se on todella luotettava ja taitava maastossa. Meillä ei ole neljästä tähdestä yhtään estevirhettä maastossa", Nykänen kertoo.Hevonen on myös erittäin terve. "Mä luulen, että sillä on vielä monia vuosia edessään, ihan korkeimmallakin tasolla."Nykäsellä on tallissaan mielenkiintoisia hevosia ja hän pitää mahdollisena, että uusien yhteistyökuvioiden myötä niitä tulee jopa tämän vuoden puolella vielä lisää. "Silmät pidetään koko ajan auki, jos joku hyvä tulee vastaan."Ykköshevosen paikan peri Niina Okkosen kasvattama FWB-ruuna Mini Magic (Mighty Magic - Clinton I), jonka omistaa Michaela van Assendelft ja Stallfi.Se on mennyt kansainvälistä kolmea tähteä viimeksi kesällä 2024. Nähtäväksi jää, nouseeko se neljään tähteen ja yli. Se on itse asiassa isokin kysymysmerkki, eikä asiaa voi tietää ennen kuin kyseisellä tasolla ollaan. "Se on tehnyt ne kolmoset tosi hyvin, mutta haasteena on luonne. Mini Magic kuumenee helposti ja kiinnittää huomiotaan muuhun kuin itse tekemiseen", Nykänen pohtii. Hänen oma ratsastuksensa on ollut kesäkuussa Keravan kisoissa tapahtuneen loukkaantumisen takia tauolla, eikä ratsastuslupaa ole saatu vieläkään. Voi hyvin olla, että vuosi 2025 jäi tällaiseksi, tynkävuodeksi, eikä kisastartteja tälle vuodelle enää tehdä."Tämä on ollut niin sanotusti hyvin erilainen vuosi", Nykänen naurahtaa.Ratsastaja katsoo jo Los Angelesin yli. Hän tietää, että 7 vuoden rupeama on nopeasti ohi. Niin kävi Greginkin kanssa. "Katsotaan ehditäänkö rakentaa joku hevonen Losiin. 2032 on edessä nopeasti sekin."Sir Greg on vielä tämän viikon Nykäsen kotona Pieksämäellä. Se saa katsella SM-kisahulinaa laitumelta käsin. Nykäsellä on kädet täynnä töitä, sillä hän on äitinsä Päivi Mannisen kanssa suunnitellut junioreiden SM-maastoradan. Lauantain koulu- ja rataesteet kilpaillaan Suonenjoella Wanhamäen tallilla ja sunnuntaina siirrytään maastokokeeseen Teittilään, Nykäsen kotitallille. Minkälainen maastorata junnuille ja poneille rakennetaan?"Hyvin hevosia ja ratsastavia testaava. Täällä on aika paljon maastossa korkeuseroja. Me saadaan tänne sunnuntaiksi varmasti oikein jännä päivä!".Olympiaratsu Sir Greg myyty Italiaan