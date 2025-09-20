Kärki uusiksi EM-maastossa - luiskahdus ja yliaikaa Sanna Siltakorvelle ja Bofey Clickille

Valtava brittiyleisö velloi Blenheimissä EM-kisojen maastopäivänä, jolloin ratsukot ottivat mittaa kapteeni Mark Phillipsin maastoradasta. Yliaikapisteitä ropisi kaikille. Britannian Laura Collett yritti tosissaan aikaan London 52:llaan, mutta kuusi sakkopistettä hänellekin tuli. Collet siirtyi kuitenkin johtoon pistein 26,6. Koulukokeen jälkeen 18,8 pisteellä johdossa ollut Saksan Michael Jung otti hieman yllättäen Fisherchipsmunkillaan aikavirheitä myös ja pakitti 28,3 pisteellä kakkoseksi. Kolmantena sunnuntaille jatkaa Irlannin Ian Cassels Millridge Atlantiksella 32, 6 virhepisteellä. Tulokset: https://bpiht.co.uk/results/#awb-open-oc__24516 Suomalaisratsastaja ei ollut radalla vaikeuksissa. Hänellä "oli kivaa. Etenkin esteelle numero 20 asti, jolloin hän oli Bofey Clickin kanssa parhaiden ajassa. 20 oli kahden kulmaesteen muodostama tehtävä, jonka väli ratsastettiin 4 tai 5 askeleella. Ratsukko hyppäsi ensimmäisen kulman, mutta toisessa Click jäi pienikokoisena hevosena lähestymisessä vähän kauaksi ja luiskahti esteen ohi. "Se oli sellanen vähän hölmö virhe. Sellanen luiskahdus", Siltakorpi totesi. "Olisi yhtä hyvin voinut olla tulemattakin. Okei, jälkiviisaana on helppo sanoa, että olisi pitänyt ottaa siihen väliin viisi askelta eikä neljä, mutta tämä nyt on jossittelua."Virheen jälkeen este on joko hypättävä uudestaan tai tehtävä vaihtoehtoreitti. Siltakorpi valitsi vaihtoehtoreitin, josta lähti tulemaan yliaikapisteitä sen lisäksi, että ohimenosta ropsahti 20 virhepistettä. Saldona maalissa oli 20 plus 27,2 lisättynä koulukokeen 34,4 pisteeseen, eli 81,6 virhepistettä. 20 virhepistettä on harmi, mutta yliaika näyttää olevan pikemminkin sääntö kuin poikkeus, kuten Siltakorpi edellispäivänä ennustikin. Virheen jälkeen oli tehtävä uusi tilannearvio. Sakkosekunteja oli tulossa joka tapauksessa, joten SIltakorpi hiljensi vauhtia ja "rullasi" kiirehtimättä maaliin. Hän kuitenkin nautti joka sekunnista."Vaikea tämä rata oli, mutta kivaa oli!"Nyt palautellaan hevosta ja valmistaudutaan sunnuntain rataestekokeeseen. Juttua päivitetään.