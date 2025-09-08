Täyttä laukkaa kohti Suomen mestaruutta. Hunt-radalla qabackia ampumassa Eelis Lummaa ratsunaan Turtuman tyttö.
Täyttä laukkaa kohti Suomen mestaruutta. Hunt-radalla qabackia ampumassa Eelis Lummaa ratsunaan Turtuman tyttö. Kuva: Suvi Männikkö.
Ratsastusuutiset

Lummaan kultapojat – junnujen ja sennujen Suomen mestaruudet samaan perheeseen

Eelis ja Aatos Lummaa dominoivat SM-kisaa alusta loppuun.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi