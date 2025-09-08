Lummaan kultapojat – junnujen ja sennujen Suomen mestaruudet samaan perheeseen

Veljekset Eelis ja Aatos Lummaa dominoivat kovatasoista ratsastusjousiammunnan SM-kisaa alusta alkaen.Ratsastusjousiammunnan Suomen mestaruudet kilpailtiin kahdessa ikäkategoriassa Espoossa talli Fagerängissä. Senioreissa jokaisen kolmen päivän parhaasta tuloksesta vastasi Eelis Lummaa, jonka SM-ratsuna oli jo viidettä kertaa raisiolaisen TP-tallin suomenhevonen Turtuman Tyttö (Turtuma - H.R. Vihuri). Mitali oli Lummaan neljäs SM-mitali. Hopeaa sai saman tallin ratsulla Vertigo Z kisannut Einari Pänkäälä, jolle mitali oli jo kolmas. Molempia kilpailijoita valmentaa Timo Hörkkö.Kolmannen kerran SM-pronssille kiilasi Jenni Tommila ylläpitohevosellaan Stockton Rae jättäen valmentajansa Anna Minkkisen Estrepito CREllä tiukasti sijalle 4..Junioreissa Aatos Lummaa seurasi isoveljensä mallia ja johti junnujen kisaa islanninhevosella Krulla frá Vindásilla alusta loppuun asti napaten ensimmäisen SM-mitalinsa. Hopea ja pronssi matkasivat puolestaan korkealle pohjoiseen Sodankylään. Hopealle Aava Ruotanen suomenhevosella Prinsessa Annika ja Ronja Fernandez Tildellä pronssia. Tyttöjen valmentaja Valtteri Männikkö kilpaili suomenhevosen ja arabin risteytyksellä Ein Valtterilla ollen senioreiden lopputuloksissa sijalla 8..Kultapoikien äitiä, itsekin ratsastusjousiammuntaa harrastavaa Virpi Lummaata ei tällä kertaa nähty kisaradalla, sillä perheeseen syntyi koiranpentuja, joiden kanssa Virpi seurasi tiiviisti kisojen live-lähetystä."Olen todella ylpeä, iloinen ja onnellinen! He ovat tämän ansainneet. Tämä on meidän koko perheen rakas harrastus, johon olemme hurahtaneet ja johon kuluu about joka penni, joka tilipussistani liikenee", Virpi Lummaa kertoo nauraen.Lummaat treenaavatkin ahkerasti rakkaudesta hevosiin ja lajiin. Ensi vuonna perhe toivottavasti tavoittelee kolmea kultamitalia."Tiedän, että etenkin Aatokselle juniorititteli on iso juttu. Ei tämmöisiä tupla-Suomen mestari -päiviä usein osu kohdalle. Täytyykin lähettää kiitokset valmentajille Katariina Cozmeille ja Timo Hörkölle ja poikien kisaheppojen omistajille. Toivottavasti ensi vuonna SM-kisoissa on myös yli 50-vuotiaiden master-sarja, ja pääsen haastamaan poikia."Mitalijuhlien avuksi rientää jälleen myös mummo Lummaa."Mummo leipoo tietenkin mitalikakun. Hän on muutenkin ollut korvaamaton apu treenikuskina ja kisareissujen huoltajana jo monet vuodet", Virpi Lummaa kertoo kiitollisena..Joskus vähemmän on enemmän, mutta kaulanaru on erikoisasemassa .Tartu hetkeen – ratsastusjousiammunta on Anna Minkkisen hallittu intohimo