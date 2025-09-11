Luonnonvarakeskus myy 10 suomenhevostammaansa
Luonnonvarakeskus (Luke) luopuu vuoden 2025 loppuun mennessä omistamistaan kymmenestä suomenhevostammasta. Myytävät tammat ovat olleet tutkimuskäytössä muun muassa hyvinvointi- ja pihattotutkimuksissa, ja niillä mainitaan olevan hyvä sukutausta. Tammat ovat yhtä lukuunottamatta ravisukuisia:
Ystävä s. 2024 (H.V. Tuuri - Ypäjä Heila, Viesker)
Teesia s. 2021 (Kihisee - Poola, Taikuri)
Ypäjä Suski s. 2020 (Etupassi - Agronomi, Tino)
Ypäjä Pamela s. 2018 (A.T. Eko - Poola, Taikuri)
Harjun Maria s. 2017 (Liising - Harjun Humina, Taikuri)
Ypäjä Neeva s. 2016 (Liising - Poola, Taikuri)
Ypäjä Malli s. 2015 (Liising - Aileri, K.K. Kössi)
Ypäjä Heila s. 2010 (Viesker - Poola - Taikuri)
Ania s. 2008 (Hermeli - Jena, Olve)
Vanaja s. 2006 (Pysteri - Majakka, Kirmori)
Hevoset sijaitsevat Harjun oppimiskeskuksessa Virolahdella. Hevoskohtaiset myynti-ilmoitukset löytyvät Hippoksen Heila-järjestelmän Hevospörssistä. (heppa.hippos.fi)
Tammat ovat nähtävillä Harjun oppimiskeskuksessa torstaina 19.9.2025 klo 12.00–15.30, osoitteessa Viipurintie 50, Ravijoki
Näyttöön tulee ilmoittautua ennakkoon 17.9. mennessä sähköpostilla: terttu.eronen@luke.fi. Ilmoita viestissä, mitkä hevoset haluat nähdä.
Hevosia koskevat kysymykset: piia.kairenius@luke.fi
Tarjoukset hevosista tulee toimittaa viimeistään 3.10.2025 klo 16.00 sähköpostitse:
kirjaamo@luke.fi
Tarjouksessa tulee mainita:
Hevosen nimi
Tarjottu kokonaishinta (sis. alv 25,5 %)
Ostajan nimi ja yhteystiedot
Hevosen suunniteltu sijaintipaikka.
Myynti toteutetaan suljetulla tarjousmenettelyllä. Tarjousten sisältöjä ei julkaista tarjousaikana. Luke pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksia. Valinnassa voidaan huomioida myös hevosen tulevat olosuhteet.
Hevosten luovutus
Hevosten luovutus uusille omistajille alkaa 16.10.2025 Harjun oppimiskeskuksesta, arkisin klo 9–16 välillä.
Artikkelia päivitetään.