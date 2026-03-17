"Luottavaisia hevosia kouluradoille" – Anne-Mari Miss haluaa herättää ryhmäratsastusluokat jälleen henkiin

Koulutuomari Anne-Mari Miss haluaisi Suomeen keskemmältä Eurooppaa tutut ryhmäratsastusluokat. Niissä radalla on kaksi, joskus kolmekin, ratsukkoa kerrallaan ja ne arvostellaan yhden suorituksen aikana. Konsepti säästää aikaa ja resursseja, ja toimii hyvin kokemattomille hevosille, joiden ei tarvitse jättää lajitoveria verryttelyyn. Saksassa, Tanskassa ja Hollannissa ryhmäratsastusta harrastetaan paljonkin."Perussettiä noissa maissa", sanoo kouluratsastaja Sara Mönkkönen. "Tanskassa mennään 4-championaatit esimerkiksi ryhmässä, samoin Saksassa."Hän kertoo, että Suomessakin näitä luokkia oli vielä joitakin vuosia sitten, laatuarvostelut tehtiin aikoinaan ryhmässä meilläkin, mutta palatessaan viime vuonna viimeisimmältä ulkomaan työjaksoltaan, hän huomasi luokkien käytännössä kadonneen ohjelmistosta. "Laumaeläin hyötyy siitä, että saa tukea muista. On jo tosi hienoa, että nykyään usein pääsee tutustumaan rataan ennen suoritusta, ja vielä parempi olisi, jos sinne voisi vielä jäädäkin sen kaverin kanssa", hän tuumaa. Joskus on ollut niin, että ensimmäisenä päivä mentiin ryhmässä ja toisena yksin. Tämäkin olisi hyvä, että halukkaat voisi mennä ensin ryhmässä jos kokevat sen olevan omalle hevoselle hyödyksi. Itse en tiedä miksi ne loppuivat, luultavasti kustannusyistä ehkä tai osallistujien vähenemisestä, mutta itse koen, että moneRyhmäratsastusluokka on matalan kynnyksen luokka, tasoltaan pikemminkin helppo ja soveltuu hyvin seuratasolle. Ryhmäratsastuksessa katsotaan sen tyyppisiä asioita, kuin ratsukon yhteistyö, tiet, tuntuma ja harmonia, ja annetaan yksi numero ja palaute kirjoitettuna tai suullisesti.Käytännössä luokka sujuu niin, että ratsukot tekevät liikkeet peräjälkeen ja etenevät radalla peräkkäin, "possujunassa", kuten Miss kuvailee. Hän kertoo, että Hollannissa esimerkiksi nuorten oriiden luokissa saatetaan mennään peilikuvina. "Tällaiset luokat sopisivat hyvin vaikka äideille ja tyttärille! Ja ovat ihan omiaan tuottamaan luottavaisia hevosia radoille", hän hehkuttaa. Yksi käytännön ongelma on siinä, että ryhmäratsastustuomareita ei ole paljoa. 12.4. Orivet-tallilla järjestetään tuomarikurssi, jossa opettaa Anne-Mari Miss ja klinikkaratsastajana toimii muun muassa Mönkkönen omilla nuorilla ja mahdollisesti Siiri Kyrön hevosilla.