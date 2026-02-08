Luottoruuna Jay Jay kävi pokkaamassa matkarahat – nyt se jää ansaitulle talvilomalle

Anna-Julia Kontio, hevosenhoitaja ja apukuski pakkaavat sunnuntaiaamupäivällä hevosia ja tavaroita autoon.Tarkoitus on saapua kotiin Belgiaan joskus keskiyön maissa.Jay Jay van de Mottelhoeve oli taas luottoruunana ja hankki sijoituksen 7 ja yli tonnin setelin aamun 150-luokasta. Ei sillä nyt ihan koko matkaa makseta, mutta bensoihin varmasti riittää.Tässä on ratsukko, joka on hitsautunut yhteen aivan erikoislaatuisen vahvasti. Kontio on kertonut että hevosen ja hänen kemiansa pelasivat heti ensiratsastuksesta. Jay Jay on suurisydäminen, hyvätapainen, kiltti ja esteälykäs. Kun toimittaja tekee sen kanssa tuttavuutta kotitallin käytävällä, se kylläkin kurkottelee hyväntahtoisesti kohti, mutta ei kuuloonkaan, että se alkaisi kolistelemalla vaatia makupaloja. Jay Jay ei vaadi mitään, se antaa. "Tein just tässä pikaisen laskutoimituksen että Jay Jay on hallikaudella sijoittunut 90-prosenttisesti tänä vuonna startatuissa ranking-luokissa", Kontio kiitteli.Nyt sen osalta "talvimeeting" on ohi ja aletaan odotella ulkokautta, joka Belgian seudulla alkaa jo paljon ennen kuin Suomessa.Tähän väliin mahtuu loma. Aktiiviloma, jossa sitä ratsastetaan normaalisti, mutta se tarhailee paljon, eikä kilpaile ennen maaliskuuta."Se on lomansa enemmän kuin erittäin hyvin ansainnut."Tämä tarkoittaa, että Jay Jayta ei nähdä Helsingissä."Se on liian pitkä reissu tehdä yhden luokan takia, mikä sille siellä olisi ollut tarjolla."Bordeaux'n reissu kannatti tehdä, Kontio tuumaa. Oppia ikä kaikki ja myös Cayadina sai tästä matkasta paljon eväitä tulevaisuuteen."Niitäkin kisoja sattuu ja tarvitaankin, jolloin ei tule ihan huipputuloksia. Kuuluu tähän lajiin.".Jay Jay17-vuotias BWP-ruuna Jay Jay van de Mottelhoeve (Faldiano - Thunder van de Zuuthoeve) tuli Kontiolle keväällä 2021 ensin myyntiin sen pitkäaikaiselta ratsastajalta Vicky van de Poelilta, mutta hyvin nopeasti tuli selväksi, että tämä hevonen halutaan pitää itse."Sitä ei ole tarkoitus koskaan myydä eteenpäin", Kontio kertoo. Jay Jayta pidetään kuin kukkaa kämmenellä, jotta sen kilpailu-ura voisi jatkua mahdollisimman kauan. Van de Poel on pariskunnan hyvä tuttu, mutta Jay Jayn isä Faldiano (Heartbraker - Jus de Pomme) on Jens Vandenberkin ja Kontion oma jalostusori ja Vandenberkin pitkäaikainen kisaratsu.