Vähän lähtijöitä Luvian juhlakisoissa: "Tällaista tämä on tänä päivänä"

”Viikonloppu sujui hyvin. Toki toivoimme, että olisi enemmän osallistujia, mutta tunnelma oli hyvä”, aloittaa Luvian Ratsastajien eli LuRan puheenjohtaja Tarja Järviö.40-vuotisiaan juhliva LuRa jäi ilman kahta kansallista luokkaa lähtijämäärien vähyyden vuoksi.”Ypäjän kisat saattoivat verottaa osallistujia, mutta tällaista tämä on tänä päivänä. Ennen oli normaalia, että ilmoittautumisia on sata, nykyään saadaan olla tyytyväisiä, jos niitä on 60.”Vähentyneet kilpailijamäärät huolestuttavat Järviötä.”Se on tässä taloustilanteessa haaste jokaiselle seuralle. Harrastuksethan on se, mistä ensimmäisenä säästetään. Mutta meidän pitää seurana pyrkiä tarjoamaan sitten muuta toimintaa, kuten ilmaista hevoskerhoa tai koulutuksia. Toimintaa pitää pystyä kehittämään”, puheenjohtaja pohtii.LuRa:n toiminta on painottunut kesäaikaan, koska omaa maneesia, toimitiloja tai hevosia ei ole. Seuralta löytyy kuitenkin ahkeraan huollettu kenttä, jolla järjestetään kesäkauden aikana noin kuudet kilpailut.”Sen suhteen meillä on hyvä tilanne. Kenttä rempattiin kaksi vuotta sitten, ja se on yhä hyvässä kunnossa. Talvisin järjestämme harjoituskisoja lähiseudun maneeseissa yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Esimerkiksi parin sadan metrin päässä meistä on Power Ridersin ratsastuskoulu.”Satakunnan alueella on useita pieniä seuroja. Järviö kertoo, että seurojen yhteistyö on tärkeää, koska kukaan ei pärjää omillaan. Miksi seuroja ei sitten yhdistetä?”Se voi johtua haja-asutuksesta, täällä on paljon pieniä talleja ja jokainen talli haluaa oman seuran. Yhteistyökuviot ovat olleet aktiivisempia viime vuosina, mutta yhdistämisestä en kyllä ole kuullut puhetta. Minun ymmärtääkseni seurojen yhdistäminen on byrokraattisesti melko vaikeaa. Kankean systeemin ja yhdistyslain takia on helpompi lopettaa seura ja lahjoittaa sen omaisuus toiselle.”SRL:n kevätkokouksen jatkokokous lähestyy, ja LuRa:n täytyy vielä kokoustaa äänestyksestä. Järviö ei ole vielä varma, osallistutaanko kokoukseen paikan päällä.”Tämä on kyllä vaikea juttu. Toivoisin, että siellä kerrotaan rehellisesti, mikä tilanne liitossa on. Tällä hetkellä seurat eivät voi oikein luottaa liittoon, vaikka haluaisivatkin”, puheenjohtaja harmittelee..Viime vuoden ratsastuksenopettajien mestari Emma Honkamaa osallistui ensimmäistä kertaa kilpailijana LuRa:n koulukisoihin. Honkamaa voitti helpon A:n Diarellella (Diarado - Merano I) tuloksin 66,731 prosenttia. Seuraavaksi Diarelle eli Elsi siirtyy laitumelle lomailemaan. Kymmenen vuotta yhdessä koulua kilpaillut ratsukko tähtää seuraavaksi vaativiin luokkiin.”Pakko sanoa, että Luvialla oli aivan ihana ja lämminhenkinen tunnelma. Palkintoihin oli panostettu merkittävästi ja kisakentän pohjankin kanssa oli tehty hyvää työtä vaikka oli rankkasade”, ratsastaja kehuu.LuRa juhlistaa 40-vuotissyntymäpäiväänsä 19.9. Luvialla.Kilpailun tulokset löytyvät täältä. .TRS 100 vuotta tänään – "Ei me aiemminkaan niin taitavia aina oltu, mutta meillä oli oikea asenne"