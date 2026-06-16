Viikonlopun voittaja Emma Honkamaa kehuu 40-vuotiaan LuRa:n kisoja. Kuvassa myös hevosenhoitaja Aino Soininen.
Viikonlopun voittaja Emma Honkamaa kehuu 40-vuotiaan LuRa:n kisoja. Kuvassa myös hevosenhoitaja Aino Soininen. Kuva: LuRa
Ratsastusuutiset

Vähän lähtijöitä Luvian juhlakisoissa: "Tällaista tämä on tänä päivänä"

Luvian Ratsastajissa toivotaan, että kevätkokouksen jatkokokous palauttaa luottamuksen Suomen Ratsastajainliittoon.
Julkaistu
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