"Mä olen ihan over the moon!" – Oona-Julia Roto hyppäsi elämänsä ensimmäisen ranking-luokan

Vasta 22-vuotias helsinkiläinen Oona-Julia Roto on asunut jo pitkään ulkomailla. Kuten hän itse sanoo, osoite on Belgiassa, mutta koti, sydän, Suomessa. Ei hän Suomessa tosin kovin paljon aikaansa enää vietä.Roto on noussut 140-luokkiin ja alkanut kuluneena vuonna tuntea niissä olonsa kotoisaksi. Tämä viikonloppu on merkityksellinen urheilijana, sillä hän hyppäsi lauantaina elämänsä ensimmäisen 145-luokan, eli ranking-luokan, vieläpä kolmen tähden tasolla. Päivällä vielä vähän jännitti, vaikka menestyspaineita ei ensimmäisellä kerralla ladattuna ollutkaan. Mutta kun luokka oli hypätty, pieni jännitys oli vaihtunut iloksi, suorastaan riemuksi. . "Se meni yhdellä pudotuksella! Mä olen ihan over the moon!"Taakse jäi puolet osallistujista, joiden joukossa monta viiden tähden nimeä. 145-tulos ja video täälläEnnen luokkaa hän tsemppasi itseään toteamalla, että "ei se 145 ole kuin yhden reiän isompaa ja 20 senttiä pidempää". 140 alkaa olla jo mukavuustaso. Sillä korkeudella Roto oli lauantaina sijalla 12. 140-tulos ja video täälläSunnuntaina hän ei enää ratsasta itse, vaan keskittyy seuraamaan kisoja katsomosta ja kiertämään Salon du Cheval -messualuetta. . StephexRoto asuu ja valmentautuu Belgiassa, Stephan Conterin Stephex-tallilla, Stephex Stablella, jossa vuokraa omaa kuuden karsinan talliansa. Siellä on tällä hetkellä kolme hevosta, joista kaksi oli mukana Pariisissa. Blue Charmant (Celantus - Indorado) jäi kotiin, White Rock de Muse (Cardento - Cruising) lempinimeltään Mauno eli Maumau, ja Parinoor vh Eegdeken eli Noora (ARD VDL Douglas - Recruut) lähtivät Ranskaan. "Mauno on hyvän mielen ruskea ruuna ja perusjätkä, iloinen ja turvallinen, Noora on sähäkkä, eikä tykkää kaikista ihmisistä, mutta mun, keksineidin, kanssa se tykkää olla. Sen kanssa aloitettiin Olivassa nopeasti 140-tasolla, melkein heti kun se oli mulle viime keväänä tullut."Roto muistelee, että alkukeväällä 140-esteet tuntuivat hirveän isolta, mutta eivät ne enää siltä tunnu. "Mä on ollut täällä Stephexillä noin pari vuotta nyt", Roto laskeskelee. Valmentaja on Farid Ladjouan. Hän oli mukana Pariisissakin."Mutta olin mä täällä enemmän tai vähemmän on ja off aiemminkin, olen ollut viitisen vuotta jo."Arki on kuten kenen tahansa hevosammattilaisen, kilpailuja ja belgialaisen poni- ja junnuratsastajan valmentamista. Hänellä on tähän toimintaan nyt myös oma pienyritys. Myös hevoskauppaa, vaikka Roto ei siinä kuulemma ole parhaimmillaan. "Mun on niin vaikea myydä näitä omia, vaikka välillä yrittäjän on myytävä. Mä enemmänkin haluan vaan pitää aina kaikki hevoset", hän nauraa. Kaksi hevosta on tänä vuonna myyty. "Vaikka oonkin kilparatsastaja, niin sydämessä mä olen ponityttö."Stephexillä hän on superammattilaisten ympäröimä. Siellä ratsastavat niin Daniel Deusser kuin Petronella Andersson. "Meillä on siellä hyvä pössis. Ja nämä isojen luokkien ratsastajatkin huutelee välillä ohjeita.". Mattilassa puitteet kilparatsastukseenkinRoto opiskelee taloustieteitä Brysselissä VUB-yliopistossa Vrije Universiteit Brusselissa, ja bachelors degree, suomeksi kandi, olisi tarkoitus saada lähivuosina valmiiksi. "Vielä toistaiseksi en ole koskaan ajatellut, että tekisin mitään muuta kuin ratsastaisin."Roto aloitti ratsastaa pikkutyttönä Husössä ja kertoo ilmoittaneensa heti alkeiskurssin alkuun, että oma poni pitäisi saada. Hänen IT-alan liikkeenjohdossa toiminut isänsä, Matti Roto, ilmoitti silloin, että poni voidaan ostaakin, mutta vasta, kun 7 vuotta on harrastettu ratsastuskoulussa ja hankittu myös hoitoponi. "Sitten kun ne 7 vuotta oli menneet, mä kävelin iskän toimistoon ja näytin yhden ponin myynti-ilmoituksen."Poni tuli taloon, eikä mennyt kauaa, kun isäkin alkoi ratsastaa. Nyt hevosia on ollut talossa 11 vuotta. Joulu vietetään Suomessa. Roto lentää kotiin, siis Helsinkiin, ensi viikon tiistaina."Ihanaa nähdä taas meidän eläkehevoset meidän Nurmijärven tallilla, Mattila Farmillla, Mattilan tilalla." Pensasmustikkaa, hunajaa ja sesonkiaikana jopa perinteisiä napolilaisia pizzoja tarjoavaa Mattilan luomutilaa on kehitetty myös sillä silmällä, että ratsastuskilpailujen järjestäminen tilalla olisi siellä mahdollista. Alueella on iso ulkokenttä, täysimittainen maneesi ja muun muassa laukkarata.