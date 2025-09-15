"Maailman parhaassa valmennuksessa" viihtyvä Jone Illi miettii jo maailmancupia

Oppimiskäyrä Markus ja Meredith Beerbaumin tallilla sojottaa suoraan ylöspäin."Mulla on täällä maailman paras valmennus", reilut viisi viikkoa Saksassa nyt asunut Jone Illi iloitsee. "Se on ihan uusi juttu kuinka paljon täällä oppii! Tuntuu, että joka päivä jotain uutta. Se vaan näkyy kaikessa, että nämä ovat itse olleet maailman parhaita, tehneet niin paljon hevosia. Niillä on niin hyvä systeemi."Hyvä huumori ei pahenna asiaa."Täällä on älyttömän hyvä ilmapiiri."Saksan kieltä Illi ei ole toistaiseksi ottanut käyttöön. Se johtuu osittain myös siitä, että tallilla on 5-6 suomalaista, joiden kanssa tulee päivittäin puhuttua äidinkielellä, ja muuten kommunikoidaan englanniksi. Meredith on lisäksi alunperin amerikkalainen. Ratsastettavia Thedinghausenissa riittää, hänellä on 10 hevosta työn alla.Illi on tallin ratsastava työntekijä ja hänen työpäivänsä alkaa heti aamusta. Beerbaumin pariskunnan 15-vuotias tytär Brianne käy koulua ja ratsastaa iltaisin. Illi viihtyy jo uudessa kotimaassaan ja on ryhtynyt siihen, minkä niin hyvin osaa, voittamaan. Harsum-Hüddessumin ratsastuskilpailuissa tuli viikko sitten 140-voitto kolme sekuntia nopeammalla ajalla kuin seuraava sijoittunut, paikallinen nimi Laura Strehmel Le Roi M&m:illä. Tulevana viikonloppuna tallilta lähdetään Lieriin kansainvälisiin, joissa Illi hyppää U25-luokkia ja tähtää Celtas Quillianilla 145-GP:hen ja Starlightillä 130-140 -luokkiin. "Ja mulla on myös Markukselta yksi todella kiva hevonen sinne."Lierin kisat hypätään vielä ulkona, hallikausi alkaa Keski-Euroopassa kahden-kolmen viikon päästä.Hän on alkanut miettiä tulevaa hallikautta sillä silmällä, että kisoihin voisi mahduttaa maailmancupin osakilpailunkin. 17.-19.10. kisattava Oslo tulee ehkä liian aikaisin. Illi on kylläkin menossa sinne hyppäämään isoa linjaa eli viittä tähteä, mutta näillä näkymin suurin luokka Celtas Quillianille olisi lauantain GP. Maailmancupin luokkaan hän ei välttämättä pääsisikään, sillä kiintiöpaikkoja ei aina ole useammalle kuin yhdelle suomalaiselle ja Oslon paikka olisi näillä näkymin menossa Petra Heikkiselle. "En mä tiedä. Ehkä se MC olisi Oslossa vähän aikaista. Kyllä mä uskon, että sekin mahdollinen voisi olla. Siihen on vielä vähän aikaa."Tällä kaudella hän kuitenkin maailmancupinkin paikasta haaveilee, vaikka sanookin, että stressiä ei ole, ja että Suomella on tällä hetkellä paljon hyviä ratsastajia niihin luokkiin.Kapteeni Mikko Mäentausta ei tiennyt Illin suunnitelmista, sillä on ollut yhteydessä ratsastajaan viimeksi joitakin viikkoja sitten, mutta ei niistä näin kuullessaan häkeltynyt, päinvastoin. Mäentausta liputtaa vihreää ja peukuttaa ideaa innokkaasti: "Todella hienoa jos Jone on käytettävissä niihinkin luokkiin", hän sanoo. "Osaan maailmancupin osakilpailuistahan on enemmän, osaan vähemmän halukkaita, kaikkiin ei ole lähtijöitä ollenkaan. Ja niitä katsotaan vähän maantieteellisen sijainninkin mukaan, mutta aivan varmasti ne saadaan sovittua ja Jonelle paikkoja tarjoutuu."Mäentausta tuntee Beerbaumit hyvin Saksan vuosiltaan."Täytyypä Markuksenkin kanssa keskustella asiasta!" hän päättää.