Maailmanranking 10/2026: Tim Price jatkaa ykkösenä, Sanna Siltakorpi kärjessä suomalaisista

Kenttäratsastuksen maailmanrankingin kärki on mennyt uusiksi, mutta ykkönen, uusiseelantilainen Tim Price on ole perääntynyt paikaltaan. Viimeisin tulos on voitto Paun viiden tähden kisoista lokakuussa hevosella Jarillo, ja se kerrytti pistesaldoa peräti 111 pisteellä. Viiden tähden Badmintonin kakkossija Falcolla toi toukokuussa 106 pistettä. Kymmentä huipputason hevosta kilpailuttava Price on tuttu näky näissä maailman kovimmissa kenttäkilpailuissa. Jenkki Boyd Martin on tippunut kakkossijalta yhdeksänneksi. Se johtuu siitä, että hän on kilpaillut USA:n mantereella pienemmissä kisoissa, ja ottanut lokukuun lopulla Lexingtonin kahdessa tähdessä kakkossijan Sanna SIltakorvelta ostamallaan nuorella Buba d'Muesilla. Uusi-Seelanti on kenttäratsastuksen luvattu maa, sillä myös kolmas sija on tämän maan kansalaisella, Timin vaimolla Jonellella. joka on seitsemän hevosensa voimin kiertänyt isoja CCI5*-L -kisoja Pausta Burghleyn kautta Luhmühleniin Badmintoniin. MM-voitto ei takaa pääsyä TOP10:iin. Saksan Michael Jung voitti sittemmin eläköityneellä Fischercipmunkilla maailmanmestaruuden, mutta on vasta sijalla 23. .1.(1.) Tim Price NZL2.(4.) Tom McEwen GBR3.(12.) Jonelle Price NZL4.(3.) William Coleman USA5.(7.) Rosalind Canter GBR6.(8.) Gemma Stevens GBR7.(9.) Katie Magee GBR8.(6.) Caroline Pamukcu USA9.(2.) Boyd Martin USA10.(5.) Tom Jackson GBR.Suomi on lokakuun laskennassa pudonnut TOP200:sta. Suomalaisista Sanna Siltakorpi on ykkösenä. Hänen paras tuloksensa 43 pistettä on Bofey Clickillä toukokuulta Sopotista CCI4*-L -luokasta, jonka hän voitti ja jossa Axel Lindberg oli toinen. Siltakorpi on ratsastanut pisteitä myös Choco Chinolla, jonka kanssa on sija 10 Langenhagenissa syyskuussa. Lindberginkin parhaat pisteet ovat Sopotista Quelle Bonnella, 41. Aachenin MM-kisojen 38. sija elokuussa toi 5 pistettä. Pistejahdissa ovat olleet myös Bonapartis ja kauden alussa Cascada.Kolmantena on Ruotsissa asuva junioriratsastaja ja PM-kultamitalisti Mikko Moisala, jolla on tänä vuonna peräti kolme kahden tähden voittoa hevosillaan Kajo A ja Locked In K. Suurimman hyppäyksen on tehnyt Lumi Joutsen, joka nousi peräti 572 sijaa. Lokakuussa ratsastettu kolmas sija Louie Bracciolella Strzegomin lyhyessä kolmessa tähdessä kerrytti saldoa 36 pisteellä. Suomalaiset maailmanrankingissa lokakuussa 2026216.(150.) Sanna Siltakorpi335.(185.) Axel Lindberg365.(366.) Mikko Moisala371.(943.) Lumi Joutsen382.(660.) Lotte Palmgren440.(462.) Anselmi Laiho911.(1079.) Tuisku Maria Lamberg1046.(1046.) Hedwig Wikström1196.(1331.) Anni Huovinen1266.(1286.) Juuli Norha1289.(1170.) Elmo Jankari1392.(1480.) Martina Nyman1583.(1711.) Susanne Orelma-Törmänen1725.(1966.) Nea Rissanen2000.(2019.) Veera Peltokangas2181.(2198.) Emmi Tapio2221.(1123.) Kirsi Oksanen2458.(2054.) Nelli Pekkarinen2554.(2583.) Arvi Martikainen