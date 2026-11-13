Tim Price on maailman ykkönen kenttäratsastuksessa.
Tim Price on maailman ykkönen kenttäratsastuksessa.Kuva: FEI / Libby Law
Ratsastusuutiset

Maailmanranking 10/2026: Tim Price jatkaa ykkösenä, Sanna Siltakorpi kärjessä suomalaisista

Siinä missä maailmankärki jahtaa pisteitä viiden tähden kisoista, suomalaiset eivät niissä ole startanneet kuluvana vuonna lainkaan.
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