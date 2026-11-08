Maailmanranking 10/26: Cathrine Laudrup-Dufour kärjessä, Henri Ruoste paranteli sijoitustaan

(10) Frederic Wandres, GER 1546

Suomalaisia on maailmanrankingissa tällä hetkellä 8 ratsastajaa, joista ykkösenä tietenkin Henri Ruoste. Ruosteella on laskentajaksolla 13 tulosta, joista paras on Tiffanys Diamondin heinäkuussa Hagenissa tekemä 72,9 prosentin grand prix special -tulos. MM-kisojen jälkeen Tiffy on ollut tauolla ja Ruoste on kilpailuttanut yhden kerran toista hevosta, Superiorea, mutta selvästi vaatimattomimmin tuloksin, saaden GP:stä ja GP specialista 66-68 prosenttia.

Kakkosena on Stella Hagelstam, jonka paras tulos on MSJ DIsney Fairytalella Hagenin GP:ssä, 69,7.

Kolmas on Ville Vaurio, joka kerrytti Dante NL:n kanssa ranking-pisteitään parhaiten PM-kisoissa Strömsholman GP special-luokassa, jossa oli toinen prosentein 69,3.