Maailmanranking 10/26: Cathrine Laudrup-Dufour kärjessä, Henri Ruoste paranteli sijoitustaan
FEI:n kouluratsastuksen ranking-ykkönen, Kyra Kyrklundin valmentama tanskalainen Cathrine Laudrup-Dufour on ratsastanut 11 ranking-tulosta vuonna 2026, ja niistä hänelle lasketaan viimeisten 8 kuukauden jaksolle 6 parasta.
Arvokkain tulos on MM-kisojen vapaaohjelman 91,2 prosenttia Mount Saint John Freestylellä. Matalin mukaan kelpuutettu on Falsterbon GP-luokan 83,7 prosentin voitto. Viimeisin startti on Herningin CDI-W -kisoista, joissa ratsukko voitti. Yhdessätoista tuloksessa on 9 ykköstä ja kaksi kakkossijaa.
Kakkonen, Belgian Justin Verboomen oli aivan voittamaton aina toukokuulle asti, jonka jälkeen hänen on ollut tyytyminen Zonik Plussalla himmeämpiinkin sijoihin kuin ykkösiin.
Kolmantena on aina-väsymätön, kolmella hevosella starttaava Isabell Werth, joka voitti Viva Gold -oriillaan Lyonin CDI-W -kisassa Verboomenin ja Zonik Plussan 87,8 prosentin freestylesuorituksella.
(1) Cathrine Laudrup-Dufour, DEN 2078
(2) Justin Verboomen, BEL 2037
(3) Isabell Werth, GER 1972
(4) Charlotte Fry, GBR 1951
(5) Becky Moody, GBR 1727
(8) Marieke van der Putten, NED 1710
(6) Carl Hester, GBR 1673
(7) Katharina Hemmer, GER 1642
(9) Sandra Sysojeva, POL 1607
(10) Frederic Wandres, GER 1546
Suomalaisia on maailmanrankingissa tällä hetkellä 8 ratsastajaa, joista ykkösenä tietenkin Henri Ruoste. Ruosteella on laskentajaksolla 13 tulosta, joista paras on Tiffanys Diamondin heinäkuussa Hagenissa tekemä 72,9 prosentin grand prix special -tulos. MM-kisojen jälkeen Tiffy on ollut tauolla ja Ruoste on kilpailuttanut yhden kerran toista hevosta, Superiorea, mutta selvästi vaatimattomimmin tuloksin, saaden GP:stä ja GP specialista 66-68 prosenttia.
Kakkosena on Stella Hagelstam, jonka paras tulos on MSJ DIsney Fairytalella Hagenin GP:ssä, 69,7.
Kolmas on Ville Vaurio, joka kerrytti Dante NL:n kanssa ranking-pisteitään parhaiten PM-kisoissa Strömsholman GP special-luokassa, jossa oli toinen prosentein 69,3.
(35) Henri Ruoste, FIN 1311
(130) Stella Hagelstam, FIN 1086
(133) Ville Vaurio, FIN 1080
(187) Joanna Robinson, FIN 999
(200) Anu Sironen, FIN 974
(249) Mikaela Soratie, FIN 864
(358) Melinda Ignatius, FIN 845
(307) Peggy Högsten, FIN 369