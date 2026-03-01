Steve Guerdat sai MC-voitostaan 62 500 euroa palkintorahaa.
Ratsastusuutiset

Maailmancup Steve Guerdat’lle - "Mikään ei ole parempaa kuin voittaminen"

Suomalaiset saivat pudotuksia, mutta olivat tyytyväisiä hevostensa suorituksiin.
Steve Guerdat
HIHS
Helsinki Horse Show

