Maailmancup Steve Guerdat’lle - "Mikään ei ole parempaa kuin voittaminen"

Helsinki Horse Show huipentui sunnuntaina maailmancupin osakilpailuun, joka oli samalla Länsi-Euroopan liigan viimeinen osakilpailu. Ratamestari Guilherme Jorgen rakentamalla radalla saatiin ihanteellinen määrä ratsastajia uusintaan, kun kahdeksan ratsukkoa suoritti radan puhtaasti. Vaikka hypättiinkin Länsi-Euroopan liigan finaalia, rata ei ollut MC-kauden vaikeimmasta päästä, mutta antoi kuitenkin ratsastajille haastetta ja vaati hevosille hyppykykyä. Sekä kuntoa, sillä moni hyvin alkanut suoritus tärveltyi viimeisten linjojen virheisiin.Kisan voitti lopulta vain neljän sadasosan erolla Sveitsin supertähti Steve Guerdat hevosellaan Albführen´s Iashin Sitte (Bamako de Muze - Tinka´s Boy). Toiseksi tuli norjalainen Oda Charlotte Lyngvaer Carabella vd Neyen Z:lla (Carrera VDL - Lux Z), jonka riskinotto kahdella viimeisellä esteellä kannatti. Molemmat myös varmistivat pääsyn MC finaaliin.Kilpailun lehdistötilaisuudessa nähtiin tyytyväinen ja rento Guerdat, joka kertoi olevansa huojentunut, kun lippu finaaliin varmistui. Tosin hallikauden alussa hän ei edes tavoitellut finaalipaikkaa, sillä hän haluaa säästää ykköshevostaan Dynamix de Belhemeä kesän MM-kisoihin."Mikään ei ole parempaa kuin voittaminen. Iashin on aiemmin ollut vaikea hallikilpailuissa, mutta se on ollut nyt uskomaton. Mechelenissä ja Baselissa se sai yhden pudotuksen, ja voitti Leipzigissa", Guerdat kertoo.Ennen perusrataa hän oli ollut hermostunut, sillä hän halusi saada paikan finaaliin."En nauttinut perusradasta. Mielestäni en ratsastanut niin sujuvasti, luultavasti paineiden vuoksi.". Uusintaan pääseminen varmisti finaalipaikan Teksasiin, mutta hän halusi myös voittaa, sillä eilisessä GP:ssa ei tullut menestystä."Minun piti hiukan potkia itseäni, jotta heräisin ja kilpailisin uusinnassa, enkä vain olisi tyytyväinen finaalipaikasta."Vaikka hänellä on jo kolme voittoa, motivaatiota riittää neljännenkin finaalin voittamiseen. Iashin Sitte tulee olemaan myös hänen hevosensa finaalissa. Hevonen on voittanut jo kaksi MC-osakilpailua, joten Guerdat uskoo sen menestysmahdollisuuksiin.Uudistunut Horse Show sai voittajalta vuolaita kehuja."Kisa oli aiemminkin erittäin hyvä, olen aina tykännyt tulla Helsinkiin. Muutos on uskomaton. Me ratsastajat saamme palkintoja, mutta tänään myös kisajärjestäjät ansaitsisivat palkinnon", Guerdat sanoo.Kilpailun johtaja arveli, että tänä vuonna Messukeskuksessa kävi 50 000 - 60 000 katsojaa..Suomalaisille pudotuksiaPitkästä aikaa maailmancupissa nähtiin myös useampi suomalaisedustaja. Heistä ensimmäisenä radalle lähtenyt Jasmin Seppälä-Geerink sai vasta 9-vuotiaalla Attention Z:lla (Atomic Z - Zirocco Blue VDL) kaksi pudotusta.Hevosella oli tarkoitus jossain vaiheessa hypätä MC-luokka, mutta vasta perjantain luokan jälkeen syntyi päätös, että se tapahtuisi nyt Helsingissä."Olen tosi ylpeä hevosesta. Virheet otan omalle kontolleni. Kun joka viikko ei mennä näitä ratoja, niin jokainen tuollainen rata on itsellekin aina harjoittelua ja oppimiskokemus. Jos joku noista huipuista olisi istunut selässä, se olisi voinut hypätä nollan", Seppälä sanoo.Hevonen tuntui radalla varmalta, joten isomman tason hyppääminen tapahtui oikeaan aikaan. "Potentiaalia löytyy, innolla odotan tulevaisuutta.". Eilen GP:ssa yhden pudotuksen saanut Petra Heikkinen hyppäsi MC-radan neljällä pudotuksella. Ratsuna oli jälleen Oechie - K (I M Special de Muze - Beaulieu´s Think Big), joka aloitti upeasti, mutta hieman hyytyi radan loppua kohden. Rata oli molemmille ensimmäinen tällä tasolla."Nyt se on tehty, mutta ärsyttää. Siellä oli monta kohtaa, jotka olisin voinut ratsastaa paremmin. Viimeisellä linjalla hevosesta vähän loppuivat paukut, kuitenkin kaksi isoa luokkaa.", Heikkinen pohtii.Idea MC-luokan hyppäämisestä syntyi viikon aikana, kun Heikkisen valmentaja Luc Steeghs ehdotti osallistumista.Messukeskuksen iso areena mahdollisti hieman helpompaa aloitusta isommissa luokissa, sillä kun tilaa on enemmän, tarjoaa se myös väliin hengähdystaukoja."Jäähallissa isot radat olivat hektisempiä, kun areena oli pienempi. Tässä on ihanasti tilaa."Maaliskuun Heikkinen viettää Suomessa, mutta huhtikuussa hän suuntaa jälleen kilpailemaan ulkomaille. Horse Show´sta jäi hyvä fiilis ja nälkää tulevaisuuteen:"Heti alkoi polttelemaan, että koska pääsee uudestaan", Heikkinen nauraa. Anna-Julia Kontio aloitti Cayadinallaan (Cayado - Casquetto) hyvin, mutta sai radan loppuvaiheilla kolme pudotusta..Stal Hendrix loistiKilpailussa toiseksi sijoittunut Lyngvaer työskentelee hollantilaisen Stal Hendrixin ratsuttajana. Talli on pitkään tehnyt yhteistyötä Sanna Backlundin kanssa, ja esimerkiksi Anni Hjerpe valmentautuu tallissa parhaillaan.Myös kilpailussa kuudenneksi sijoittunut Giampiero Garofalo ratsastaa Hendrixin hevosia, joten tallin hevoset menestyivät erinomaisesti.Tämän lisäksi MC-luokan kolmanneksi sijoittunut Belgian Viktor Daemin hevonen Kavaliers Blue (Zirocco Blue VDL - Lancelot) on myyty nuorena hevosena Hendrixin huutokaupan kautta. Tamman on kasvattanut hollantilainen Phil van Liere, jonka kasvatti Lierelaars Dozijn hallitsi kotimaisia kansallisia luokkia Sanna Backlundin kanssa parikymmentä vuotta sitten..Tulokset