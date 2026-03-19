Maailmankuulu pedagogi Mary Wanless ja ”mansikan maku” saapuvat Tampereelle

Päämäärä ratsastusvalmentajilla on sama: saada istunta ja avut niin tarkoiksi, että yhteinen kieli hevosen kanssa muuttuu ymmärrettäväksi molemmille osapuolille, jolloin kahdesta erillisestä olennosta muodostuu yksi, ratsukko. Tampereen Hevoset-messujen brittitähden ja istuntavalmentajan Mary Wanlessin Ride with your mind -menetelmä pureutuu siihen, miksi ja miten ihminen joko oppii tämän tai ei opi.Fysiikan ja biomekaniikan lainalaisuudet, jotka vaikuttavat muun muassa ratsastamiseen, ovat pysyneet samoina aikojen alusta. Perusperiaatteet ovat näin ollen samoja, mutta siinä on eroja, miten näitä perusperiaatteita opetetaan. Ratsastuksen haasteena on aina ollut se, miten vaikeaa on sanoittaa käsitteitä, jotka perustuvat lähinnä tunteeseen. Wanless toteaa, että erittäin lahjakkaatkaan ratsastajat eivät välttämättä pysty kertomaan miten ja mitä he tarkalleen ottaen tekevät hevosen selässä. Tämä on ongelma, sillä jos oppilas ei ymmärrä mistä on kyse ja mistä edes puhutaan, opit kaatuvat ojaan. Jos yhteistä kokemusta ei ole, ei sitä voi mitenkään jakaa. Vai voiko? Wanless ainakin yrittää. Elävien mielikuvien käyttäjänä hän muistuttaa paljon Kyra Kyrklundia ja Richard Whitea, ja kaikki kolme tuntevatkin toisensa hyvin. Wanless ja White olivat hyviä ystäviä jo nuoruudessaan ja Wanless on käynyt takavuosina pariskunnan Snow Hill -farmilla Sussexissa omalla hevosellaan valmentautumassa. Kyra Kyrklund kertoo arvostavansa Wanlessin luennoitsijan taitoja suuresti ja paljastaa, että hänen tavaramerkikseen muodostunut mansikan maku -vertaus on alunperin peräisin Wanlessilta. "Meillä on ollut monta kiinnostavaa keskustelua vuosien aikana ja mansikan maku, kun selitän tunnetta, on Marylta!" Kyrklund kertoo. Muistatte varmaan: On mahdoton selittää sinulle, miltä mansikka maistuu jos et ole mansikkaa koskaan aiemmin maistanut. Kehon faskiajärjestelmä on tässä systeemissä isossa roolissa ja Wanless mainitsee Thomas Myersin teoksen Anatomy Trains. Kirja on jo vuodelta 2009, jolloin faskioista ei puhuttu yhtä paljon kuin tänä päivänä, oikeastaan niistä ei puhuttu vielä lainkaan. Sittemmin on opittu, että faskia on ratkaisevassa roolissa kaikessa liikkumisessa ja keholla tekemisessä, ja että kyky siirtää voimaa kehon sisällä rakentuu jäntevän faskiaalisen verkoston varaan ja ratsastajan faskiaverkosto on yhteydessä hevosen omaan faskiaverkostoon. Wanless ei ole käynyt aiemmin Suomessa. Miten hänet saatiin Tampereelle?. "Tunnemme entuudestaan Katariina Alongin kanssa ja kun hänelle ääneen puhuin haaveestani illan lisäohjelmasta, Katariina ehdotti Marya", messujen projektipäällikkö Mia Jurvala kertoo. Sekä Alongi että Jurvala ovat käyneet Wanlessin klinikoilla ja kokeneet opit kehonhallinnan merkityksestä hyödyllisiksi. "Itse olen Maryltä oivaltanut, että ihmisen tulisi jatkuvien apujen antamisen sijaan enemmän keskittyä siihen, että oman kehon ymmärryksellä ja hallinnalla, pysytään mukana hevosen liikkeessä ja omalla keholla ohjataan liikettä haluttuun suuntaan, muotoon, tempoon ja tahtiin."Wanlessin tulokulma ratsastukseen on melko epätavallinen, sillä hän on opiskellut fysiikkaa Bristolin yliopistossa kandidaattitasolle asti, vaikka hänellä onkin ratsastuksenopettajan pätevyys. Lähtölaukauksen metodiinsa hän sai alun perin turhautumisesta siihen, ettei hän oppinut valmennuksissa mielestään tarpeeksi hyvin, koska koki, että yhteistä kieltä valmentajan kanssa ei ollut. Päällisin puolin metodi muistuttaa Centered riding -metodia. Kummassakin on kyse ratsastajan kehon käytöstä ja - tietoisuudesta, kieli- ja mielikuvista. Molemmissa on otettu vaikutteita myös Alexander-tekniikasta. . Klinikka alkaa jo torstainaMary Wanless on yleisön tavattavissa messuilla molempina päivinä ja osallistuu sunnuntaina lavaohjelmaan. Hän saapuu Suomeen kuitenkin jo messuviikon torstaina ja valmentaa perjantaihin asti. Yksi tämän valmennussession ratsukoista valikoituu ratsastamaan lauantai-illan yleisöklinikassa.