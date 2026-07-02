Ville Vaurio ja Dante ovat kilpailleet kevään ja alkukesän aikana ahkerasti ulkomailla. Se näkyy rankinglistalla.
Ville Vaurio ja Dante ovat kilpailleet kevään ja alkukesän aikana ahkerasti ulkomailla. Se näkyy rankinglistalla. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Maailmanranking 6/2025: Ville Vaurio paras suomalainen listalla, jota hallitsee Justin Verboomen

Listan parhaat suomalaiset ovat parannelleet tuloksiaan kesän aikana.
Julkaistu
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