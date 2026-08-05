Maailmanranking 7/2026: Kent Farrington on edelleen maailman ykkönen, mutta MM-kisoissa häntä ei nähdä

Esteratsastuksen Longines Rankingin kärki ei tarjoa muutoksia heinäkuun jälkeenkään. Kymmenen kärki pysyy lähes samana, ainoastaan muutama ratsastaja vaihtoi keskenään paikkoja. USA:n Kent Farrington hallitsee edelleen maailmanrankingia, eikä jatkuvasti usealla hevosella isoja voittoja ja sijoituksia ottava saksalainen Richard Vogel ole vielä onnistunut häntä ohittamaan. Heinäkuun hyvien tulosten ansiosta kolmostilalle kiilasi Irlannin Shane Sweetham, joka voitti Falsterbon Rolex GP:n ja sijoittui kuudenneksi Dinardin viiden tähden GP:ssa MM-ratsullaan James Kann Cruz. Lisäksi hän teki tuplanollan Williamsburgin nations cupissa Pegina vd Bisschopilla, mikä toi myös 100 LR-pistettä. Aachenia ajatellen Floridassa talliaan pitävä Sweetham on siis hyvässä iskussa juuri ennen MM-kisoja, joiden ensimmäinen kierros hypätään tasan kahden viikon kuluttua. Moni on pitänyt Farringtonia suurena mitalisuosikkina Aachenin nurmella, mutta hän yllätten ilmoitti pari viikkoa sitten vetäytyvänsä koko kisasta. Kotiolympialaiset Los Angelesissa mielessään hän oli pohtinut hevosilleen parasta suunnitelmaa pitkällä tähtäimellä, ja päätti lopulta jättää MM:t välistä. Ykköshevonen Greya hyppäsi keväällä MC-finaalin voittoon, eikä hän halunnut rasittaa sitä toisella arvokilpailulla saman kauden aikana. Descartes SR on puolestaan vielä kehittyvä hevonen, ja MM-kisojen tasoinen rutistus olisi liikaa uran tässä vaiheessa.Farrington ei ole ainoa top10-ratsastaja, jota ei Aachenissa nähdä. Myöskään sijalla 7 oleva Gilles Thomas ei ratsasta Belgian joukkueessa, sillä hänen huippuorinsa Ermitage Kalone loukkaantui heinäkuussa Riesenbeckin GP:ssa. Ratsukko voitti viime vuoden EM-kisoissa joukkuekultaa ja henkilökohtaisen pronssin.Onko Vogel esteratsastuksessa MM-kisojen suurin voittajasuosikki? Vaikea sanoa. Hän voitti United Touchillaan toukokuussa Aachenin GP:n, mutta kesäkuussa La Baulessa niin nations cupissa kuin GP:ssa tuli pudotuksia. Sen jälkeen ori starttasi vain kerran, heinäkuussa Riesenbeckin GCT-kisan 145-luokassa ottaen kaksi pudotusta. Ei ideaalitilanne lähteä mestaruuskilpailuun, vaikka lähtökohtaisesti Aachenin iso nurmikenttä sopii isolaukkaiselle orille. .Esteratsastuksen Longines-ranking heinäkuu 2026(suluissa sijoitus edellisellä LR-listalla)1. (1) Kent Farrington USA 3360 pistettä2. (2) Richard Vogel GER 32133. (5) Shane Sweetham IRL 30654. (3) Scott Brash GBR 30245. (4) Ben Maher GBR 28796. (9) Daniel Bluman ISR 27377. (6) Gilles Thomas BEL 27358. (7) Nina Mallevaey FRA 26869. (8) Julien Epaillard FRA 267610. (10) Christian Kukuk GER 2642.Jone Illi parhaaksi suomalaiseksiSuomalaisratsukoiden keskuudessa Jone Illi on jo pitkään tehnyt tasaista nousua kohti parhaan suomalaisen titteliä. Pitkään kärkeä pitänyt Anna-Julia Kontio sai nyt väistyä kolmanneksi, kun sekä Illi että Annina Nordström kiilasivat ohi. Illi kasvatti heinäkuussa pistepottiaan nuorten ratsastajien EM-kisoissa 45 pisteellä ja nosti sijoitustaan LR-rankingissa 50 pykälää, nyt sijalle 426. Nordström puolestaan otti heinäkuussa pari kolmen tähden GP-sijoitusta. Kronenbergissa 7. sija toi 40 pistettä ja Riesenbeckin 8. sija 35 pistettä - molemmat Fuzhoulla. Riesenbeckissä hän tuli lisäksi pari muutakin sijoitusta, joten hän nousi rankingissa sijalle 484. Ainoan suomalaisedustajan kunto juuri MM-kisojen alla vaikuttaa olevan kohdallaan..Suomalaiskärki LR-rankingissa426. (476.) Jone Illi 550 pistettä484. (551.) Annina Nordström 465539. (461.) Anna-Julia Kontio 415 721. (706.) Niclas Aromaa 290721. (694.) Hugo Kogelnig 2751127. (1128) Anni Hjerpe 150 1127. (1683.) Jasmin Seppälä-Geerink 1501150. (1355.) Petra Heikkinen 1451251. (1438.) John Antell 1201474. (1482.) Aura Vasama 85Kaikkiaan 22 suomalaisratsastajaa on kerännyt LR-pisteitä..Miten pisteet lasketaan?Esteratsastuksessa FEI Longines rankingissa huomioidaan aina 12 edellisen kuukauden aikana kerätyt pisteet niin, että huomioidaan aikajakson 30 parasta tulosta. Pisteitä saa alkaen kahden tähden kilpailuista 145-tasolla ja pistemääriin vaikuttavat kilpailun taso, luokan rahapalkinnon suuruus ja esimerkiksi missä päin maailmaa kilpailu järjestetään. Pisteitä saa myös nations cup -joukkuekilpailuista..Maailmanranking 7/2026: Kouluratsastuksessa valta vaihtui juuri ennen MM-kisoja, mutta kauden tulokset lupaavat tiukkaa taistelua mitaleista