MM-kisat saavat jäädä. Kent Farrington pistää kaikki paukut Los Angelesin olympialaisiin.
MM-kisat saavat jäädä. Kent Farrington pistää kaikki paukut Los Angelesin olympialaisiin.Kuva: FEI Shannon Brinkman
Ratsastusuutiset

Maailmanranking 7/2026: Kent Farrington on edelleen maailman ykkönen, mutta MM-kisoissa häntä ei nähdä

Maailman kärjessä ei suuria muutoksia, mutta suomalaisratsastajien keskinäiset sijoitukset menivät uusiksi Jone Illin toimesta.
Julkaistu
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