Maailmanranking 8/2026: Myös kenttäratsastuksessa Aachen nosti kärkeen uusia nimiä
Kenttäratsastuksen maailmanranking julkistetaan yleensä muiden lajien jälkijunassa, mutta nyt elokuun lista on FEI:n sivuille ilmestynyt.
Maailman ykkösenä jatkaa Tim Price, jolle Aachenin MM-kisat olivat pettymys. Uusi-Seelanti jäi ilman joukkuemitalia ja henkilökohtaisessa kisassa hän oli vasta sijalla 21. Siitä ropisi silti 60 rankingpistettä.
Toiselle sijalle noussut Boyd Martin on kuitenkin jo lähellä. Aachenin 13. sija toi 100 rankingpistettä. Martinilla on niitä nyt 528, kun Pricen saldo on 554.
Kolmanneksi nousi Laura Collett, jonka Aachenin pronssimitali oli 150 rankingpisteen arvoinen.
Aachenin MM-kisat nostivat TOP10-listalle useita uusia ratsukoita. Kultamitalisti Michael Jung nousi sijalta 16 sijalle 8. MM-kulta toi 161 rankingpistettä.
Isoimman nousun listalla teki ranskalainen Gaspard Maksud, joka oli Aachenissa viides ja keräsi siitä 140 pistettä. Hän nousi elokuun tulosten ansiosta sijalta 34 sijalle 9. MM-kisojen lisäksi hän otti kaksi sijoitusta Scone Palacessa elokuun lopulla kahden ja kolmen tähden kisoista.
Maailmanranking kenttäratsastus elokuu
(suluissa edellisen listan sijoitus)
1. (1) Tim Price NZL 554 pistettä
2. (3) Boyd Martin USA 528
3. (7) Laura Collett GBR 489
4. (2) Harry Meade GBR 485
5. (5) Tom McEwen GBR 484
6. (9) Rosalin Canter GBR 479
7. (14) William Coleman USA 452
8. (16) Michael Jung GER 428
9. (34) Gaspard Maksud FRA 389
10. (8) Benjamin Massie FRA 373
Suomalaiset kenttäratsastajat tekivät elokuussa nousua maailmanrankingissa laajalla rintamalla.
Parhaana suomalaisena jatkaa Axel Lindberg, jonka 127 pistettä oikeuttaa sijaan 126. Heinäkuun sijoitus parani pari pykälää. Aachenin lopullinen sija 38 oli pieni pettymys loistavan maastokokeen jälkeen, mutta siitäkin sai 5 rankingpistettä.
Toisena jatkaa Sanna Siltakorpi, joka vetäytyi MM-urakasta koulukokeen jälkeen. Silti hän nousi sijalta 170 sijalle 159. Lisää rankingpisteitä toi viides sija kahden tähden kisassa Hammissa Choco Chinolla, kaikkiaan kuusi pistettä.
Kolmanneksi parhaana suomalaisena jatkaa Anselmi Laiho, jonka sijoitus nousi 50 pykälää ja on nyt 462. Elokuussa Laiho kilpaili nuorten EM-kisoissa Balilla ollen sijalla 17. Se toi rankingpisteitä 3.
Kärkikolmikon takana lähes kaikki suomalaiset paransivat sijoitustaan. Isoimman nousun teki Lotte Palmgren, joka oli sijalla 11 elokuussa Hammin kolmen tähden kisassa hevosellaan Insa. Kisasta kerätyt 10 rankingpistettä mahdollistivat yli 200 sijan nousun maailmanrankingissa.
Suomalaiskärki maailmanrankingissa
126. (128) Axel Lindberg 127 pistettä
159. (170) Sanna Siltakorpi 108
462. (512) Anselmi Laiho 40
704. (740) Mikko Moisala 23
867. (1074) Lotte Palmgren 18
17 suomalaisratsastajaa on kerännyt rankingpisteitä.
Miten kenttäratsastuksen ranking muodostuu?
Kenttäratsastuksessa maailmanrankingiin huomioidaan edellisen 12 kuukauden kilpailut, mutta vain kuusi tulosta lasketaan mukaan. Kenttäratsastuksessa luokasta saatavien pisteiden määrään vaikuttaa sekä kilpailun taso ja pituus että osallistujamäärä. Jos osallistujia on vähemmän kuin 30, pistemäärästä saa vain 80 % ja alle 15 osallistujan luokasta 60 %.
Esimerkiksi viiden tähden kilpailusta voittaja saa pisteitä 111.