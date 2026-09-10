Maailmanranking 8/2026: Myös kenttäratsastuksessa Aachen nosti kärkeen uusia nimiä

Kenttäratsastuksen maailmanranking julkistetaan yleensä muiden lajien jälkijunassa, mutta nyt elokuun lista on FEI:n sivuille ilmestynyt.

Maailman ykkösenä jatkaa Tim Price, jolle Aachenin MM-kisat olivat pettymys. Uusi-Seelanti jäi ilman joukkuemitalia ja henkilökohtaisessa kisassa hän oli vasta sijalla 21. Siitä ropisi silti 60 rankingpistettä.

Toiselle sijalle noussut Boyd Martin on kuitenkin jo lähellä. Aachenin 13. sija toi 100 rankingpistettä. Martinilla on niitä nyt 528, kun Pricen saldo on 554.

Kolmanneksi nousi Laura Collett, jonka Aachenin pronssimitali oli 150 rankingpisteen arvoinen.

Aachenin MM-kisat nostivat TOP10-listalle useita uusia ratsukoita. Kultamitalisti Michael Jung nousi sijalta 16 sijalle 8. MM-kulta toi 161 rankingpistettä.

Isoimman nousun listalla teki ranskalainen Gaspard Maksud, joka oli Aachenissa viides ja keräsi siitä 140 pistettä. Hän nousi elokuun tulosten ansiosta sijalta 34 sijalle 9. MM-kisojen lisäksi hän otti kaksi sijoitusta Scone Palacessa elokuun lopulla kahden ja kolmen tähden kisoista.