Maailmanranking 8/2026: Kaikki suomalaiset paransivat sijoitustaan

Elokuu on ohi ja FEI on julkaissut maailmanrankingin kouluratsastuksessa. Kärjessä jatkaa heinäkuussa ykköspaikan valloittanut Cathrine Laudrup-Dufour, joka otti Aachenissa kolme mitalia. Justin Verboomen kuitenkin kavensi eroa, sillä vaikka hän jäi ilman MM-mitaleita, Aachenin tulokset olivat kovempia kuin rankingista pudotetut aiemmat. Kouluratsastuksessa prosentit määrittelevät rankingpisteet, eivät voitot tai sijoitukset - edes arvokisoissa. Kun Laudrup-Dufour sai Aachenissa vähemmän prosentteja kuin kauden aiemmissa kisoissa, vain hänen vapaaohjelmansa 91,236 % huomioidaan rankingpisteisiin. Pisteitä siitä saa 362. Tulosta voi verrata esimerkiksi Henri Ruosteen Aachenin vapaaohjelmassa ratsastamiin prosentteihin 75,468, joka toi rankingpisteitä 204.Kolmantena jatkaa kaksi henkilökohtaista MM-kultaa ja joukkuehopeaa ottanut Charlotte Fry. Top10-listalle saatiin uusi nimi, kun Saksan kultamitalijoukkueessa ratsastanut Frederic Wanders nousi sijalle 10..Kouluratsastusranking elokuu 20261. (1.) Cathrine Laudrup-Dufour DEN 2058 pistettä2. (2.) Justin Verboomen BEL 20373. (3.) Charlotte Fry GBR 20144. (3.) Isabell Werth GER 19655. (4.) Becky Moody GBR 17836. (5.) Carl Hester GBR 16917. (10.) Katharina Hemmer GER 16708. (7.) Marieke van der Putten NED 16599. (8.) Sandra Sysojeva POL 160710. (15.) Frederic Wanders GER 1546(suluissa heinäkuun rankingsijoitus).Kaikki suomalaiset paransivat sijoitustaanSuomalaisista sijalta 52 sijalle 37 nousi Henri Ruoste , joka sai Tiffanys Diamondillaan MM-kisoissa GP:sta 71,817 % ja GPS:sta 72,188 %. Nämä prosentit toivat pisteitä 218 ja 221 ja pudottivat laskuista pois aiempia huonompia tuloksia, kun vain kuusi parasta lasketaan. Vaikka Aachenin vapaaohjelman prosentit olivat peräti 75,468, sen antamat pisteet 204 eivät edes mahdu Ruosteen laskettaviin pisteisiin, sillä vapaaohjelmista annetaan pisteitä vähemmän.Ruosteen takana rankinglistalla on mielenkiintoinen ilmiö, sillä kaikki suomalaiset ratsastajat nostivat sijoituksiaan, mutta vain Ville Vaurio kasvatti pistepottiaan. Siihen on syynä pisteiden laskutapa, kun edellisen kahdeksan kuukauden tulokset huomioidaan. Kun ratsastajan pistemäärään vaikuttaneet vanhemmat tulokset pudotetaan pois, se nostaa automaattisesti niitä ratsastajia, joilla on tuoreempia tuloksia.Suomalaisista toisena jatkaa Stella Hagelstam sijalla 130, mutta Vaurio on vain kahden sijan ja kahden pisteen päässä. Danten kanssa Aachenissa ratsastettu kauden paras GP-tulos 68,509 % toi pisteitä 185. Kaikkiaan 10 suomalaisratsastajaa on kerännyt pisteitä maailmanrankingissa..Suomalaiset FEI koulurankingissa37. (52.) Henri Ruoste 1311 pistettä130. (132.) Stella Hagelstam 1086132. (146.) Ville Vaurio 1084187. (193.) Joanna Robinson 999197. (203.) Anu Sironen 978242. (252.) Mikaela Soratie 864300. (310.) Peggy Högsten 637351. (360.) Katja Kuokka 509352. (361.) Melinda Ignatius 505374. (385.) Susanna Foustok 381.Miten pisteet lasketaan?Kouluratsastuksessa pisteitä saa kolmen tähden kisoista alkaen. Pistemäärät lasketaan luokassa saatujen prosenttien mukaan, mihin lisätään bonuspisteitä kilpailun statuksen mukaan. Esimerkiksi arvokilpailuista tai viiden tähden kilpailuista saa lisäpisteitä.Kahdeksan kuukauden periodin aikana huomioidaan enintään kuuden suorituksen pisteet. 80 prosentin suoritus GP- tai GPS-luokassa antaa pisteitä 300, kun taas 65 % suorituksella saa 150 pistettä. Vapaaohjelmasta saa vähemmän pisteitä kuin GP- tai GPS-luokasta.