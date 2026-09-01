Henri Ruoste jatkaa parhaana suomalaisena kouluratsastajana.
Henri Ruoste jatkaa parhaana suomalaisena kouluratsastajana.Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Maailmanranking 8/2026: Kaikki suomalaiset paransivat sijoitustaan

Aachenin MM-kisat eivät juurikaan muuttaneet kouluratsastuksen kärjen tilannetta, vaikka kymppisakkiin saatiin uusi nimi.
Julkaistu
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