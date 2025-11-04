Maailmanranking: Henri Ruoste 21:s, mutta kovimmat nousijat ovat Anna-Julia Kontio sekä kenttäratsastajat

Marraskuun alussa on jälleen julkistettu maailmanrankingit.Esteratsastuksen kärjessä ei näy suuria muutoksia. USA:n Kent Farrington jatkaa kärjessä, mutta brittiratsastajien keskinäisessä kamppailussa sijat vaihtuivat. Scott Brash nousi toiselle sijalle ja Ben Maher putosi kolmanneksi. USA:n Laura Kraut jatkaa ainoana naisratsastajana top10:ssä, sijoitus 8:s.Suomalaisista Anna-Julia Kontio teki yli sadan pykälän nousun sijalta 601 sijalle 482. Nousua vauhditti hyvä viikonloppu Opglabbeekin kahden tähden kisat, joissa kaksi kakkossijaa 145-luokista toi yhteensä 90 rankingpistettä.Uutena listalle nousi John Antell, jonka hyvät otteet Tallinna Horse Show´ssa nostivat hänet listan sijalle 1839. Suomalaisia rankinglistalla on yhteensä 28..Esteratsastuksen maailmanranking top31. Kent Farrington USA 34172. Scott Brash GBR 32223. Ben Maher GBR 3192Suomalaiset482. Anna-Julia Kontio 465524. Annina Nordström 420618. Hugo Kogelnig 335Sijoitus, nimi, pistemäärä.Koko lista täällä.Kouluratsastuksessa Justin Verboomen jatkaa kärjessä ja Isabel Werth toisena. Kolmanneksi nousi Becky Moody, jonka kakkossija Lyonin maailmancupissa toi 301 pistettä.Parhaana suomalaisena jatkaa Henri Ruoste, joka paransi sijoitustaan listalla pykälän ollen nyt 21:s. Kaiken kaikkiaan pisteitä on kerännyt 10 suomalaista kouluratsastajaa..Kouluratsastuksen maailmanranking top31. Justin Verboomen BEL 19582. Isabel Werth GER 18243. Becky Moody GBR 1805Suomalaiset21. Henri Ruoste 1358101. Matilda Schmechel 1086187. Terhi Stegars 914Sijoitus, nimi, pistemäärä.Koko lista täällä.Kenttäratsastuksessa britit saivat haastajan, kun USA:n Boyd Martin nousi toiselle sijalle. Nousua siivitti kaksi kolmossijaa viiden tähden kilpailuista Paussa sekä Elktonissa. Kärjessä jatkaa Harry Meade ja kolmantena Laura Collett.Suomalaisista Axel Lindberg jatkaa edelleen nousuaan listalla. Syyskuussa hän nousi yli 300 sijaa, ja nyt sija 292 vaihtui sijaan 167. Pisteitä kerrytti erityisesti lokakuun alussa saavutettu kakkossija Strzegomin neljän tähden kisassa.Toisena on Sanna Siltakorpi, joka tekee vielä isomman nousun kuin Lindberg. Hän nousi sijalta 419 sijalle 250. Pistepottiin vaikutti nuorten hevosten MM-kisojen kuudes sija. Rankinglistalla on yhteensä 20 suomalaista..Kenttäratsastuksen maailmanranking top31. Harry Meade GBR 5882. Boyd Martin USA 5373. Laura Collett GBR 469Suomalaiset167. Axel Lindberg 98250. Sanna Siltakorpi 71758. Hedwig Sikström 20Sijoitus, nimi, pistemäärä.Koko lista täällä.Miten pisteet lasketaan?Esteratsastuksessa FEI Longines rankingissa huomioidaan aina 12 edellisen kuukauden aikana kerätyt pisteet niin, että huomioidaan aikajakson 30 parasta tulosta. Pisteitä saa alkaen kahden tähden kilpailuista 145-tasolla ja pistemääriin vaikuttavat kilpailun taso, luokan rahapalkinnon suuruus ja esimerkiksi missä päin maailmaa kilpailu järjestetään. Pisteitä saa myös nations cup -joukkuekilpailuista.Kouluratsastuksessa pisteitä saa kolmen tähden kisoista alkaen. Pistemäärät lasketaan luokassa saatujen prosenttien mukaan, mihin lisätään bonuspisteitä kilpailun statuksen mukaan. Esimerkiksi arvokilpailuista tai viiden tähden kilpailuista saa lisäpisteitä.Kahdeksan kuukauden periodin aikana huomioidaan enintään kuuden suorituksen pisteet. 80 prosentin suoritus GP- tai GPS-luokassa antaa pisteitä 300, kun taas 65 % suorituksella saa 150 pistettä.Kenttäratsastuksessa rankingiin huomioidaan edellisen 12 kuukauden kilpailut, mutta vain kuusi tulosta lasketaan mukaan. Kenttäratsastuksessa luokasta saatavien pisteiden määrään vaikuttaa sekä kilpailun taso ja pituus että osallistujamäärä. Jos osallistujia on vähemmän kuin 30, pistemäärästä saa vain 80 % ja alle 15 osallistujan luokasta 60 %.Esimerkiksi viiden tähden kilpailusta voittaja saa pisteitä 111..Sanna Siltakorpi ja urheiluun kasvanut Buba D'mues kuudensiksi nuorten hevosten MM-kilpailuissa