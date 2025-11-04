Henri Ruoste pääse rankingpistejahtiin jälleen ensi viikolla, sillä hän on ilmoittautunut Tiffany´s Diamondilla Stuttgartin maailmancupin yhteydessä kilpailtaviin neljän tähden luokkiin.
Ratsastusuutiset

Maailmanranking: Henri Ruoste 21:s, mutta kovimmat nousijat ovat Anna-Julia Kontio sekä kenttäratsastajat

Axel Lindberg jatkaa hyviä otteitaan, mutta lokakuun kovin nousija oli Sanna Siltakorpi.
