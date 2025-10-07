Axel Lindberg ja Quelle Bonne Sopotin vesiesteellä.
Axel Lindberg ja Quelle Bonne Sopotin vesiesteellä. Kuva: Outi Räisänen
Maailmanranking: kenttäratsastaja Axel Lindberg paransi sijoitustaan yli 300 sijaa

Syyskuun rankingykköset jatkavat kärjessä, mutta muilla sijoilla on tapahtunut muutoksia. Suomalaisista korkeimmalla sijalla on edelleen Henri Ruoste.
Julkaistu

Lokakuun FEI:n maailmanrankingit on olympialajien osalta julkistettu.

Esteratsastuksen ykkösenä jatkaa USA:n Kent Farrington, joka on voittanut jopa kahdeksan viiden tähden GP-luokkaa kauden 2025 aikana. Samaan on aiemmin pystynyt vain Farrington itse, kaudella 2017.

Toisena jatkaa britti Ben Maher ja kolmanneksi nousi hänen maamiehensä Scott Brash, joka voitti Spruce Meadowsin Rolex GP:n syyskuun alussa. Voitto toi pisteitä 150.

Pitkästä aikaa top 10 -listalle nousi myös naisratsastaja, kun USA:n Laura Kraut kapusi sijalta 12 sijalle 8.

Parhaana suomalaisena jatkaa Annina Nordström sijalla 514. Toisena on Anna-Julia Kontio (601) ja kolmantena juniori Hugo Kogelnig (632). Kaikki nousivat listalla ylöspäin muutaman sijan viimeisen kuukauden aikana.

Kaiken kaikkiaan 28 suomalaisratsastajaa on kerännyt FEI Longines Ranking pisteitä.

Esteratsastuksen kärki:

Kent Farrington USA 3527

Ben Maher GBR 3108

Scott Brash GBR 3036

Suomalaiset:

Annina Nordström 420

Anna-Julia Kontio 345

Hugo Kogelnig 325

Katso koko lista täältä

Annina Nordström on esteratsastajista maailmanrankingissa korkeimmalla.
Annina Nordström on esteratsastajista maailmanrankingissa korkeimmalla. Kuva: Peter Nixon

Kouluratsastuksessa Belgian Justin Verboomen jatkaa kärkipaikalla, mutta kolmossijalta kakkoseksi noussut Saksan Isabell Werth lähestyy häntä pisteissä. Kolmanneksi nousi Tanskan Cathrine Laudrup-Dufour.

Henri Ruoste lähestyy jo top 20 -sijoja, tällä kertaa sijoitus on 22:s. Matilda Schmechel niin ikään nousi muutaman sijan ja on nyt sijalla 104. Kolmanneksi paras suomalainen on Terhi Stegars, sija 196.

Yhdeksällä suomalaisratsastajalla on kouluratsastuksen maailmanrankingpisteitä.

Kouluratsastuksen kärki

Justin Verboomen 1925

Isabell Werth 1824

Cathrine Laudrup-Dufour 1784

Suomalaiset:

Henri Ruoste 1358

Matilda Schmehel 1086

Terhi Stergars 914

Katso koko lista täältä

Justin Verboomen ja Zonik Plus ovat tämän vuoden kohutut nousijat.
Justin Verboomen ja Zonik Plus ovat tämän vuoden kohutut nousijat. Kuva: FEI Dirk Caremans

Kenttäratsastuksen rankingia hallitsee Iso-Britannia, sillä neljä ensimmäistä sijaa menevät brittiratsastajilla. Kärjessä jatkavat Harry Meade ja Rosalind Canter, mutta kolmanneksi nousi tuore Euroopan mestari Laura Collett, joka on tulossa marraskuussa valmentamaan Ypäjälle.

Suomalaisista Axel Lindberg teki syyskuussa loikkauksen ylöspäin: hän nousi sijalta 602 sijalle 292. Pistepottiin vaikutti PM-kisojen neljäs sija. Mielenkiintoista nähdä, mikä on sijoitus ensi kuussa, sillä Lindberg oli viikonloppuna toinen Strzegomin neljässä tähdessä.

Toiseksi paras suomalainen on Sanna Siltakorpi (419.) ja kolmantena on Nelli Pekkarinen (701.). Kaiken kaikkiaan 19 suomalaista kenttäratsastajaa on kerännyt maailmanrankingpisteitä.

Kenttäratsastuksen kärki

Harry Meade GBR 588

Rosalind Canter GBR 550

Laura Collett GBR 481

Suomalaiset:

Axel Lindberg 61

Sanna Siltakorpi 43

Nelli Pekkarinen 23

Katso koko lista täältä

Laura Collett valmentaa marraskuussa Ypäjällä.
Laura Collett valmentaa marraskuussa Ypäjällä.Kuva: FEI Benjamin Clark

Miten pisteet lasketaan?

Esteratsastuksessa FEI Longines rankingissa huomioidaan aina 12 edellisen kuukauden aikana kerätyt pisteet niin, että huomioidaan aikajakson 30 parasta tulosta. Pisteitä saa alkaen kahden tähden kilpailuista 145-tasolla ja pistemääriin vaikuttavat kilpailun taso, luokan rahapalkinnon suuruus ja esimerkiksi missä päin maailmaa kilpailu järjestetään. Pisteitä saa myös nations cup -joukkuekilpailuista.

Kouluratsastuksessa pisteitä saa kolmen tähden kisoista alkaen. Pistemäärät lasketaan luokassa saatujen prosenttien mukaan, mihin lisätään bonuspisteitä kilpailun statuksen mukaan. Esimerkiksi arvokilpailuista tai viiden tähden kilpailuista saa lisäpisteitä.

Kahdeksan kuukauden periodin aikana huomioidaan enintään kuuden suorituksen pisteet. 80 prosentin suoritus GP- tai GPS-luokassa antaa pisteitä 300, kun taas 65 % suorituksella saa 150 pistettä.

Kenttäratsastuksessa rankingiin huomioidaan edellisen 12 kuukauden kilpailut, mutta vain kuusi tulosta lasketaan mukaan. Kenttäratsastuksessa luokasta saatavien pisteiden määrään vaikuttaa sekä kilpailun taso ja pituus että osallistujamäärä. Jos osallistujia on vähemmän kuin 30, pistemäärästä saa vain 80 % ja alle 15 osallistujan luokasta 60 %.

Esimerkiksi viiden tähden kilpailusta voittaja saa pisteitä 111.

