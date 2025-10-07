Maailmanranking: kenttäratsastaja Axel Lindberg paransi sijoitustaan yli 300 sijaa
Lokakuun FEI:n maailmanrankingit on olympialajien osalta julkistettu.
Esteratsastuksen ykkösenä jatkaa USA:n Kent Farrington, joka on voittanut jopa kahdeksan viiden tähden GP-luokkaa kauden 2025 aikana. Samaan on aiemmin pystynyt vain Farrington itse, kaudella 2017.
Toisena jatkaa britti Ben Maher ja kolmanneksi nousi hänen maamiehensä Scott Brash, joka voitti Spruce Meadowsin Rolex GP:n syyskuun alussa. Voitto toi pisteitä 150.
Pitkästä aikaa top 10 -listalle nousi myös naisratsastaja, kun USA:n Laura Kraut kapusi sijalta 12 sijalle 8.
Parhaana suomalaisena jatkaa Annina Nordström sijalla 514. Toisena on Anna-Julia Kontio (601) ja kolmantena juniori Hugo Kogelnig (632). Kaikki nousivat listalla ylöspäin muutaman sijan viimeisen kuukauden aikana.
Kaiken kaikkiaan 28 suomalaisratsastajaa on kerännyt FEI Longines Ranking pisteitä.
Esteratsastuksen kärki:
Kent Farrington USA 3527
Ben Maher GBR 3108
Scott Brash GBR 3036
Suomalaiset:
Annina Nordström 420
Anna-Julia Kontio 345
Hugo Kogelnig 325
Katso koko lista täältä
Kouluratsastuksessa Belgian Justin Verboomen jatkaa kärkipaikalla, mutta kolmossijalta kakkoseksi noussut Saksan Isabell Werth lähestyy häntä pisteissä. Kolmanneksi nousi Tanskan Cathrine Laudrup-Dufour.
Henri Ruoste lähestyy jo top 20 -sijoja, tällä kertaa sijoitus on 22:s. Matilda Schmechel niin ikään nousi muutaman sijan ja on nyt sijalla 104. Kolmanneksi paras suomalainen on Terhi Stegars, sija 196.
Yhdeksällä suomalaisratsastajalla on kouluratsastuksen maailmanrankingpisteitä.
Kouluratsastuksen kärki
Justin Verboomen 1925
Isabell Werth 1824
Cathrine Laudrup-Dufour 1784
Suomalaiset:
Henri Ruoste 1358
Matilda Schmehel 1086
Terhi Stergars 914
Katso koko lista täältä
Kenttäratsastuksen rankingia hallitsee Iso-Britannia, sillä neljä ensimmäistä sijaa menevät brittiratsastajilla. Kärjessä jatkavat Harry Meade ja Rosalind Canter, mutta kolmanneksi nousi tuore Euroopan mestari Laura Collett, joka on tulossa marraskuussa valmentamaan Ypäjälle.
Suomalaisista Axel Lindberg teki syyskuussa loikkauksen ylöspäin: hän nousi sijalta 602 sijalle 292. Pistepottiin vaikutti PM-kisojen neljäs sija. Mielenkiintoista nähdä, mikä on sijoitus ensi kuussa, sillä Lindberg oli viikonloppuna toinen Strzegomin neljässä tähdessä.
Toiseksi paras suomalainen on Sanna Siltakorpi (419.) ja kolmantena on Nelli Pekkarinen (701.). Kaiken kaikkiaan 19 suomalaista kenttäratsastajaa on kerännyt maailmanrankingpisteitä.
Kenttäratsastuksen kärki
Harry Meade GBR 588
Rosalind Canter GBR 550
Laura Collett GBR 481
Suomalaiset:
Axel Lindberg 61
Sanna Siltakorpi 43
Nelli Pekkarinen 23
Katso koko lista täältä
Miten pisteet lasketaan?
Esteratsastuksessa FEI Longines rankingissa huomioidaan aina 12 edellisen kuukauden aikana kerätyt pisteet niin, että huomioidaan aikajakson 30 parasta tulosta. Pisteitä saa alkaen kahden tähden kilpailuista 145-tasolla ja pistemääriin vaikuttavat kilpailun taso, luokan rahapalkinnon suuruus ja esimerkiksi missä päin maailmaa kilpailu järjestetään. Pisteitä saa myös nations cup -joukkuekilpailuista.
Kouluratsastuksessa pisteitä saa kolmen tähden kisoista alkaen. Pistemäärät lasketaan luokassa saatujen prosenttien mukaan, mihin lisätään bonuspisteitä kilpailun statuksen mukaan. Esimerkiksi arvokilpailuista tai viiden tähden kilpailuista saa lisäpisteitä.
Kahdeksan kuukauden periodin aikana huomioidaan enintään kuuden suorituksen pisteet. 80 prosentin suoritus GP- tai GPS-luokassa antaa pisteitä 300, kun taas 65 % suorituksella saa 150 pistettä.
Kenttäratsastuksessa rankingiin huomioidaan edellisen 12 kuukauden kilpailut, mutta vain kuusi tulosta lasketaan mukaan. Kenttäratsastuksessa luokasta saatavien pisteiden määrään vaikuttaa sekä kilpailun taso ja pituus että osallistujamäärä. Jos osallistujia on vähemmän kuin 30, pistemäärästä saa vain 80 % ja alle 15 osallistujan luokasta 60 %.
Esimerkiksi viiden tähden kilpailusta voittaja saa pisteitä 111.