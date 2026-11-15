Kenttämestari taitaa myös rataesteet.
Kenttämestari taitaa myös rataesteet. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Mäntyniemen Einar on nyt myös estehallimestari: "Tämä on tällainen sporttinen suomenhevonen"

Lotta Lambergin ratsastama Mäntyniemen Einar teki Ypäjällä nopeimman nollanollan ja kukitettiin mestariksi.
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