Mäntyniemen Einar on nyt myös estehallimestari: "Tämä on tällainen sporttinen suomenhevonen"

Ypäjällä miteltiin 12 suomenratsun hallimestaruudet esteratsastuksessa ja kolme ratsukkoa teki tuplanollat. Mitalikolmikko suomenhevosten estehallimestaruuksissa on:1. Mäntyniemen Einar Lotta Lamberg2. Päällikkö Emma Kivimäki3. Ypäjä Rokki Linnea Haukilehto.Iso ja isolinjainen Einar (E.V. Tiikeri - Kuningas Ässä) ei voinut osallistua kesällä rodun estemestaruuksiin, sillä silloin kvaaleja ei vielä ollut. Ensi kesänä tilanne on toinen, joten kanssakilpailijat saavat varautua kovaan kisaan vuoden 2026 tulosrakettia vastaan. Ypäjän hallimestaruuksissa Einar oli kiistatta nopein, sillä eroa seuraavaan oli peräti puolitoista sekuntia. Kenttäratsastaja Lotta Lamberg piti omalle lajilleen tyypillisesti rivakan tahdin. Hän totesi, että ratkaisun paikka oli tie loppuradan este numero 11 jälkeen, ja käyttikin tämän tilaisuuden, mutta kyllä kääntelivät tiukasti muutkin. "Kyllä mä reippaasti yritin mennä", Lamberg myönteli. Ja kertoi, että voittoa hän hakee aina, kun osallistuu."Tämä on tällainen sporttinen suomenhevonen.". Omistaja Heidi Räihä kertoo ruunan olevan postimyyntihevonen. Kasvattaja Tarja Männistö oli nähnyt ostoilmoituksen, vaikka haussa puhuttiin kolmivuotiaasta tammasta, hän laittoi näytille videon kaksivuotiaasta ruunasta.Kohtalo puuttui peliin, kuten hevoshankinnoissa niin usein."No, ostettiin sitten se, ja hyvä, että ostettiin, Räihä toteaa samalla, kun suojelee mitalikukkapuskaa voittajalta. "En mä oikeestaan tammoista niin edes tykkää."Voittoloimi heitettiin selkään, mutta se oli kenttämestaruuksista saatu. "Tänään saatiin vaan mitali."Räihä laittoi hevosen satulaan, aikeenaan, että Renja Aarnio alkaa mennä sillä kenttää. Aarnio kuitenkin lopetti ratsastuksen, jonka jälkeen mentiin hetki rataesteita, kunnes Lamberg käveli vastaan. Hevonen on hänen tallillaan Osarassa. Kausi alkaa olla tässä ja ensi kesää ryhdytään odottamaan. Näillä näkymin Helsinki Horse Show ei ole todennäköinen, sillä sinne karsiva sarja Finnhorse Cup ei sovellu Einarille."Se on niin pientä."Tulokset täällä