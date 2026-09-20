Maria Astikainen-Helbig niitti kesän satoa ja voitti Ruotsissa: "Treenipätkä Fonckien tallilla oli hyvä juttu"

"Kyllä se aina on hyvä, kun pääsee huippuvalmentajan silmän alle", sanoo reining-ratsastaja Maria Astikainen, joka sunnuntaina 20.9. teki paluuta Ruotsin Axevallasta kotiin Savoon. Hän oli kisareissulla kahden hevosensa kanssa ja voitti Derby-luokan 10-vuotiaalla quarter-oriillaan Gun Secorimalla huippupistein . Ratsastaja on viettänyt heinäkuun Keski-Euroopassa treenaten Ann ja Bernard Fonckin tallilla Belgiassa. Valmennuksen aikana hän kävi myös kahdet kansainväliset reining-kisat.Tässä välissä hän palasi jo Suomeen, ja lähti Ruotsin reissulle vain näitä Derby-kisoja ajatellen. Treenisysteemi toimi ja Astikainen-Helbig kokee oppineensa ja saaneensa kisavalmiuksia niin hyvin, että jo nyt on suunnitteilla seuraava valmennusreissu, ehkä jopa tämän syksyn aikana. Itse kilpailuluokassa voiton takasi se, että hän sai tehtyä manööverit hyvin, eikä tehnyt virhettä."EM:issä meille tuli se yksi iso virhe. Nyt sitä virhettä ei tullut."Tulokset täälläKisakausi on tässä. Nyt suunnitteilla ovat jo ensi vuoden EM-kisat, jonne Astikainen-Helbigillä on kvaali jo hankittuna. Hän odottaa ensi vuodelta paljon.Muutakin mieluisaa odotettavaa elämässä on. Astikainen-Helbigin ja hänen miehensä Edser Helbigin adoptioprosessi on kesken. Lasta haetaan tällä hetkellä Etelä-Afrikasta, mutta jono on niin pitkä, että pariskunta on varautunut pitkään, jo vuosikausia kestävään, odottamiseen."Mutta se etenee. Kyllä se sieltä tulee."Puoliksi Nora Hortlingin kanssa omistamaansa Gun Secorimaa eli Curritoa (Hollywood Gun Dunnit - Jac o Rima) hän ei ole vielä käyttänyt jalostukseen."En halua riskeerata, että se muuttuu liian orimaiseksi niin kauan kun kisauraa on vielä jäljellä. Hevonen on juuri sopivan ruunamainen näin". Astikainen-Helbig kertoo.Ilman Gun Secoriman jälkeläisiä hän ei toki aio jäädä. Tammakin on jo hankittuna ja Kb Queen Khaleesi oli mukana tällä kilpailumatkalla. "Sopivat suvullisesti oikein hyvin yhteen!"Scandivian derby, open senior tulokset (11 lähtijää):1. Gun Secorima Maria Astikainen 282,52.Gunna whoa Maria Eliasson 281,53. Burning Wave Oskar Eriksson 280,5