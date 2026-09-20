Currito ja Maria Astikainen-Helbig ottivat Scandivian derby -voiton Axevallassa viikonloppuna.
Currito ja Maria Astikainen-Helbig ottivat Scandivian derby -voiton Axevallassa viikonloppuna. Kuva: Astikainen-Helbigin albumi
Ratsastusuutiset

Maria Astikainen-Helbig niitti kesän satoa ja voitti Ruotsissa: "Treenipätkä Fonckien tallilla oli hyvä juttu"

Gun Secorima on ori, mutta niin kauan kun se kilpailee, sitä ei käytetä jalostukseen.
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