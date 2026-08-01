Tuomari Colliander on MM:issä omassa kuplassaan eikä spekuloi suomalaisten menestystä: "En halua enkä saa"

Maria ”Mascha” Colliander on toiminut kansainvälisenä kouluratsastustuomarina yli 25 vuotta. Hän on yksi Suomen Level 4 tuomari, eli on korkeimmalla tuomaritasolla. Toiset Suomen kv-tuomarit ovat Paula Nysten ja Hanne-Mari Kiuttu jotka ovat tasoa Level 3.Colliander on arvostellut jo kaksissa EM-kilpailuissa, mutta pian alkavat MM-kilpailut Saksan Aachenissa ovat hänelle ensimmäiset MM-kisat. Jännittääkö?”No ei nyt suorastaan jännitä, mutta onhan tämä minun tuomarinurani tähänastinen huipentuma. Uskon että vuosikymmenten arvostelurutiinini auttaa. Ei sitä siellä tuomarikopissa ajattele, että nämä ovat MM-kisat, vaan keskittyy vain juuri sillä hetkellä radalla olevaan ratsukkoon. En koskaan vertaa ratsukoita keskenään, vaan vertaan ratsukon juuri esittämää liikettä siihen mielikuvaan, joka minulla on päässäni siitä liikkestä hyvin esitettynä.”Colliander kertoo, että MM:ien grand prix -luokkaan osallistuu lähes 100 ratsukkoa, joten se on tuomareillekin aika rutistus.”Tiistaina (11.8.) ja keskiviikkona kyllä istutaan aivan aamusta iltaan, uskoakseni katsomme ratsukkoja 8-9:n ryhmissä. Näistä ratsukoista sitten 30 jatkaa GP specialiin ja niistä muistaakseni 18 ratsukkoa lauantai-illan küriin.Colliander kertoo vielä, että MM-kisoissa jaetaan itse asiassa kaksi kultamitalia, koska grand prix specialin voittaja saa MM-kultamitalin ja kür-luokan voittaja samoin. Joukkueiden mitalit jaetaan GP-luokan perusteella.Mutta ennen kuin näin pitkälle päästään, on vuorossa maanantain hevostarkastus. Colliander lentää Aacheniin jo sunnuntai-iltana ehtiäkseen osallistumaan siihen. Arvokilpailuissa on tapana, että koko tuomaristo eläinlääkärien lisäksi seuraa hevostarkastusta. Rajatapauksissa, eli onko vai eikö hevonen ”fit to compete”, on tuomariston puheenjohtajalla viimeinen sana. Näissä tapauksissa eläinlääkärien tulee seurata hevosta myös verryttelyssä, ja sen voi vielä vetää pois kilpailusta vielä siinäkin vaiheessa, jos siltä näyttää.Colliander on nähnyt aiemmin ison osan MM-kilpailuihin osallistuvista ratsukoista. Nyt on kuitenkin mukana uusia maita, joiden ratsastuksen tasosta hän ei vielä tiedä mitään.”No ainakin Indonesia, Thaimaa, Brasilia, myös Unkari... lähes kaikki Euroopan maat ovat mukana ja iso osa niiden ratsastajista minulle tuttuja. Suurimmalla osalla maista on nelimiehinen joukkue, joistain maista toki vain yksi tai kaksi ratsastajaa. Erittäin merkittävää on, että osallistuvista joukkueista kuusi parasta saa Aachenin tulosten perusteella suoraan paikan Los Angelesin olympialaisiin.”Arvokisoissa on normaalin GP-luokan viiden tuomarin sijaan seitsemän tuomaria. Colliander kertoo, että Aachenissa hän tulee istumaan M-kirjaimessa. Tuomarit MM-kisoissa ovat hyvin kansainvälinen seurue: puheenjohtajatuomari on saksalainen, sitten tuomaristossa istuvat britti, amerikkalainen, tanskalainen, itävaltalainen, meksikolainen ja tietenkin meidän suomalainen tuomarimme Maria Colliander.Miten pääsee arvostelemaan MM-kisoihin? Kuka tuomarit valitsee?”Jotkut kansalliset liitot toki lobbaavat omiaan, mutta eivät päätä mitään tietenkään. FEI:ssä on Judging Supervisory Panel, valvontaryhmä, joka koostuu Level 4 -tuomareista ja jossa on mukana myös kaksi valmentajien edustajaa. Sen puheenjohtaja on brittiläinen David Hunt. Tämä JSP ehdottaa nimiä FEI:n kouluratsastuskomitealle, joka tekee lopulliset päätökset. Pari vuotta sitten aloittanut FEI:n uusi irlantilainen kouluratsastuksen johtaja Ronan Murphy on selvästi halunnut isompaa roolia, ja ylipäätään halunnut lisätä avoimuutta valinnoissa.”Kun tuomareita on monesta eri maasta ja maanosasta, huomaatko kulttuuri- tai muita eroja heidän työssään?”En. Ei tällä tasolla enää. Mutta minulle ovat joskus eri maista kotoisin olevat tuomarit tehneet koearvosteluja, ja silloin on saattanut huomata, että he tulevat, no, ei niin korkeatasoisista kouluratsastusmaista. Mutta jos tuomarikokelas on viettänyt paljon aikaa Yhdysvalloissa tai Euroopassa, silloin ei ole mitään eroa. Kokemuksesta ja tiedon tasostahan siinä on kyse.”Et varmaankaan halua spekuloida suomalaisten menestysmahdollisuuksilla?”En halua enkä saa. Itse asiassa me kaikki tuomarit olemme vähän niinkuin omassa kuplassamme, on kiellettyä, että ylipäätään keskustelisimme kisoista, ratsukoista puhumattakaan kenenkään ulkopuolisen kanssa. Asumme samassa hotellissa mukavan kävelymatkan päässä stadionilta ja ruokailemme yhdessä.”Olet todellakin ollut kv-tuomarina jo yli 25 vuotta. Onko ollut hyvä matka?”No kyllä, kivaa ja mielenkiintoista. Olen viihtynyt erinomaisesti.” Kouluratsastuksen tuomaristo Aachen 2026:Ulrike Nivelle (GER) – puheenjohtajaMaribel Alonso (MEX)Kurt Christensen (DEN)Maria Colliander (FIN)Clive Halsall (GBR)Michael Osinski (USA)Alice Schwab (AUT)Tekninen delegaatti:Vincenzo Truppa (ITA)Tuomariston valvontapaneeliin (Judging Supervisory Panel, JSP) on tehty muutos.Saksalainen Evi Eisenhardt on vetäytynyt tehtävästä vapaaehtoisesti. Hänen tilalleen JSP-paneeliin tulee hollantilainen Henk van Bergen.JSP-paneeliin kuuluvat lisäksi Andrew Gardner (IGBR) ja Mary Seefried (AUS). .MM:ien karsinta-GP:t kilpailtu - Henri Ruoste ja Tiffany suorittivat hyvällä tasollaan.RatsukotAlankomaatMarieke Van Der Putten / Zantana RS2 Old N.O.P.Dinja Van Liere / Mauro Turfhorsт N.O.P.Rowena Weggelaar / Don QuichotThamar Zweistra / Hexagons Mr Magnum N.O.P.T.AustraliaMary Hanna / IvanhoeWilliam Matthew / Faye 43Warwick Mclean / Le SpecialSimone Pearce / Will MarqBelgiaJeroen Devroe / LestorLarissa Pauluis / FlambeauJustin Verboomen / Zonik PlusWim Verwimp / Jedai De MassaBrasiliaMurilo Augusto Machado / Jorge V.ONuno Chaves De Almeida / LizarranJoão Victor Marcari Oliva / Feel Good VO NRWManuel Rodrigues Tavares De Almeida Neto / HermesEspanjaBorja Carrascosa / Frizzantino FRHLucia Gallardo / Hip By JohnsonJosé Antonio Garcia Mena / Gladiador Do LisSevero Jurado Lopez / Flaconi WIso-BritanniaFiona Bigwood / Donna BellaCharlotte Fry / GlamourdaleCarl Hester / FameBecky Moody / JagerbombItävaltaPeter Gmoser / Dante’s DaiquiriBettina Kendlbacher / Broadmoars Don Alfredo AwoUlrike Prunthaller / Fleur TSFFelicita Simoncic / Four LegendsKanadaCamille Carier Bergeron / FinnlanderinBrittany Fraser-Beaulieu / JaccardoDenielle Gallagher / Come Back De MassaChris Von Martels / LondoncrownPortugaliMaria Caetano / Hit PlusVasco Mira Godinho / Marques Dos CedrosJoão Pedro Moreira / Drosa Fuerst Kennedy OldJoão Miguel Torrao / Lirio MVLPuolaRoy First / Infinity Win THubert Jankowski / GuerlainAleksandra Poplawska-Slazak / SambalitoSandra Sysojeva / Maxima BellaRanskaAlexandre Ayache / Ruling OliviaPauline Basquin / Sertorius De Rima Z IFCEBertrand Liegard / GingerAlizee Roussel / Bel AmourRuotsiPatrik Kittel / TouchdownRebecca Mauléon / Johnnie Walker BCNTherese Nilshagen / NavarroMaria Von Essen / InvoiceSaksaKatharina Hemmer / Denoix PCHRaphael Netz / Great Escape CamelotFrederic Wandres / Bluetooth OldIsabell Werth / Wendy De FontaineSingaporeCaroline Chew / Blue Hors ZatchmoSuomiStella Hagelstam / Hagels Prince NassakHenri Ruoste / Tiffanys DiamondAnu Sironen / Ypajan FiorettoVille Vaurio / Dante NLSveitsiDelia Eggenberger / Santa MariaCharlotte Lenherr / DettoriCharlotta Rogerson / Bonheur De La VieEstelle Wettstein / QuaterboyTanskaDaniel Bachmann Andersen / Flash Gordon 37Carina Cassøe Krüth / Heiline’s DancieraCathrine Laudrup-Dufour / Mount St John FreestyleNadja Aaboe Sloth / Favour GersdorfThaimaaPakjira Thongpakdi / DefinitelySuphakamol Vuntanadit / Dreamboat BCNSuphajit Vuntanadit / Wall Street JVYhdysvallatAshley Holzer / Hawtins San FlorianaJordan LaPlaca / Gold PlayChristian Simonson / Fleau De BaianGenay Vaughn / GinoYksilöratsastajatDominikaaninen tasavaltaYvonne Losos De Muñiz / IdwinarettoEcuadorJulio Mendoza Loor / Jewel’s GoldstrikeIntiaDara Ninggar Prameswari / Miestral D’FerrariaIsraelMicah Deligdish / Carpe Diem De MassaKreikkaTheodora Livanos / RobinvaleKyprosGabriele H. Kiefer / Cyprus OpheliaLiettuaJustina Vanagaite-Samuile / NababLuxemburgNicolas Wagner Ehlinger / Quater Back Junior FRHMeksikoCarolina Cordoba Wolf / IsabellaMarcos Santiago Ortiz Diez / WaitoniMarokkoYessin Rahmouni / Kind Of MagicNorjaIsabel Freese / Total Hope OldTurkkiRotem Jale Ibrahimzadeh / Hexagon’s Double DutchUnkariDiana Porsche / ImhotepPavlina Révész / Jiodinus PPUusi-SeelantiWendi Williamson / Don Vito MH