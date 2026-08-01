Maria "Mascha" Collianderin mielestä Pohjola-sarja on mietittävä perusteellisesti uudelleen.
Maria "Mascha" Collianderin mielestä Pohjola-sarja on mietittävä perusteellisesti uudelleen. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Tuomari Colliander on MM:issä omassa kuplassaan eikä spekuloi suomalaisten menestystä: "En halua enkä saa"

Maria Collianderilla alkaa pian hänen tähänastisen tuomarinuransa huipentuma.
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