Maria Colliander venytyksestä pitkälle ohjalle: "Ei millään lailla mahdoton"

Suomen ainoa nelostason tuomari, Maria Colliander toteaa, että 1.4. ohjelmiin tuleva venytys pitkälle ohjalle, eli eteen-alas ei ole uusi juttu, eikä se myöskään ole "ydinfysiikkaa eikä rakettitiedettä", joskaan sitä ei voi välttämättä kaikilta ratsastuskouluhevosilta vaatia."Ei millään lailla mahdoton tehdä", Colliander sanoo.Vaikka venytys tulee tässä vaiheessa kouluohjelmiin tiettävästi vain Suomessa ja Tanskassa, ja on vasta tulossa kansainvälisiin ohjelmiin, itse liike on kuitenkin entuudestaan tuttu, ja sitä sen tuleekin olla. Eteen-alas on osa hevosen koulutusta, tuttu harjoituksen alusta ja lopusta, ja nyt siis myös "välirentoutuksena" kesken ohjelman. Samalla se mittaa kuolaintuntuman laatua. "Löydät sen viisivuotiaiden ja junioreiden ohjelmasta, esimerkiksi", Colliander sanoo."Eteen-alas on asia, joka jokaisen ratsastajan tulisi osata, sanotaanko nyt ainakin helposta A:sta lähtien. Voi olla, että sitä alemmilla tasoilla ratsastajalla ei ole vielä tarpeeksi itsenäistä istuntaa, ja sitä kautta vakaata kättä, jotta se onnistuu", Colliander tuumaa.. Tämän arvostelukohdan ajatus on se, että hyvin kuolaintuntumalla oleva hevonen haluaa pitää tuntuman, ja avaa ja laskee muotoaan seuraamalla ratsastajan kättä, joka myötää ohjaa.Colliander sanoo, että minimimyötäys on turpa lavan kärjen korkeudelle ja niin, että suunta on eteen ja alas, ei toiseen suuntaan, luotiviivan taakse. Myötäys voi hänen puolestaan olla isompikin, kunhan hevonen säilyttää tuntuman, tasapainon ja rytmin."Miksei ihan mielellään saa avata enemmänkin, kunhan tuntuma säilyy. Käytännössä siinä näkee paljonkin variaatiota.""Ei siis niin, että heitetään ohjat, vaan niin, että hevonen on pehmeä ja joustava, niin sanotusti läpi ja venyttää kaulansa ohjien sallimalle pituudelle."Arvostelukohta sijoittuu ohjelmissa loppuun. Helpossa A:ssa se tulee arvostelukohdassa 18: Harjoitusravia, puoliympyrä, annetaan hevosen venyttää kaulansa pitkälle ohjalle, harjoitusravia.Helpommissa ohjelmissa, kuten helppo B:4:ssä raviympyrää ei ole, mutta ympyrällä myödätään ohjista 3 laukka-askeleen ajan. Myötäämisessä, englanniksi give and retake, hevonen saa avata muotoaan hieman, mutta sen halutaan säilyttävän tasapainonsa 3-4 askeleen ajan ilman ratsastajan käden antamaa tukea. Uutena tällä tasolla tulee arvostelupöytäkirjan lopussa oleva yleisvaikutelma, joka muuttuu muodosta ratsastajan asento ja istunta, apujenkäytön moitteettomuus ja teho muotoon harmonia, keveys, apujen sensitiivisyys ja tehokkuus sekä koulutusskaalan (training scale) noudattaminen. Ohjelmat helppo B:3:sta alaspäin pysyvät ennallaan. FEI:n GP-ohjelmaan myötäystä ei ole Suomessa lisätty, mutta käytössä on kansallinen SRL grand prix 2026, jossa arvostelukohdassa 29 annetaan hevosen venyttää puoliympyrällä kaulansa pitkälle ohjalle. Colliander pitää Helsingin Ratsastajien nimissä myötäyksestä Teams-koulutuksen keskiviikkona 18.3. klo 19.