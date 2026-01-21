Maria Pyykösen opintoreissulta Hollannin kouluratsastuksen ytimeen jäi tärkeä ahaa-elämys: "Kyllä se bussi sieltä tulee"

Nyt ollaan lähtöpisteessä, Erkylässä, taas.Mutta ei lähtötilanteessa.Kouluratsastaja Maria Pyykönen kertoo, että vuoden treenimatka Rien van der Schaftin luona Hollannin Wenum-Wieselissä oli loppujen lopuksi antoisampi kuin hän olisi ikinä voinut kuvitella, vaikka hän valmentajalegendan jo vuosia on tuntenutkin. Hevonen, hannoveriin rekisteröity DiCaprio P (Duendecillo P - Krack C) tuli Suomeen sunnuntaina. Hollantilaistamma Cape Canaveral VDM:n vanhin jälkeläinen on vuotta vanhempi täysveli Anne Niemen toiselle kasvatille, oripäivillä hyväksytylle DiMaggio P:lle ja myös nuorimmalle DiAngelo P:lle, kaikki kolme samasta yhdistelmästä "Täällä mä töitä jo teen. Mutta pidätän oikeuden palata Hollantiin. Onneksi sinne aina pääsee", hän toteaa. Kysymykseen, mitä jäi käteen kuluneesta vuodesta, Pyykönen vastaa, että löytyi kokonaisuus. "Pisteet vedettiin yhteen. Löytyi perusratsastuksen tuntuma", Pyykönen sanoo ja jatkaa, että "ei mitään uutta siis". "Näitä on hölmöä ruveta edes selittämään, koska ne ovat eräällä tavalla itsestäänselvyyksiä", Pyykönen sanoo. Ja samalla ne eivät sitä ole. Tämän asian ongelma onkin se, että moni luulee toteuttavansa hyvään perusratsastukseen perustuvaa metodia, vaikka näin ei läheskään aina ole. Se johtuu tietenkin siitä, että ei voi tietää, mitä on hyvä perusratsastus, jos ei ole itse sitä vielä tehnyt. Silloin on oltava joku sellainen opastamassa, joka tietää. Tietää, minkälaista ratsastusta tarvitaan tänään, jotta pysytään oikealla tiellä kohti vaikeampia asioita. . Perusratsastukseen, ja hevosen rakentamiseen ja kouluttamiseen, ei kuulu minkäänlainen kiire. Se ottaa sen ajan, minkä se ottaa, eikä siinä voi lainkaan oikaista. Moni yrittää oikaista, ja joutuu sen jälkeen tekemään entistä pidemmän tien. Puhumattakaan heistä, jotka kuuntelevat milloin yhtä, milloin toista valmentajaa, sisäistämättä minkäänlaista systeemiä. "Kun mä syvällisesti tajusin tuon asian täyden merkityksen, kaikki palaset loksahtivat paikoilleen", Pyykönen sanoo. "Tuli rauha tekemiseen!"Tarjolla on paljon valmentajia, jotka eivät tiedä mistä he edes puhuvat, sillä eivät ole kouluttaneet yhtäkään GP-hevosta eivätkä ehkä koskaan edes istuneet sellaisen satulassa. Ja toisaalta on heitä, jotka ovat vieneet grand prix'hin jo monta hevosta ja ratsastajaa, ja tuntevat tien sinne. Siitä syntyy luottamus, joka sitoutumiseen tarvitaan.Rien van der Schaft oli sanonut hänelle eräänä päivänä, että ison osan ratsastajan elämästä hevosen kouluttaminen eteenpäin on hidasta puurtamista, ja joskus haparoimista, ilman lopullista varmuutta onnistumisesta. Jutun juju on se, että luottaa systeemiin. Metodiin. Ja noudattaa sitä niinäkin päivinä, kun ei tunnu siltä, että edistytään."Se on niin kuin odottaisit bussia pysäkillä. Odotat sitä rauhassa, sillä tiedät, että kyllä se bussi loppujen lopuksi sieltä aina tulee", van der Schaft oli eräänä päivänä tokaissut."Mä niin tykkään tosta Rienin ajatuksesta. Se on niin totta", Pyykönen huokaa. "Sä rauhoitut odottamaan sitä bussia ja lopetat kaiken sähläämisen ja hermoilun. Keskityt siihen pitkäjänteiseen työhön täysillä, kuuntelet rauhassa, yrittäen ihan oikeasti sisäistää mitä se valmentaja sanoo ja sitten teet mitä se pyytää. Mutta et oleta, että sen hevosen on heti tunnuttava hyvältä kun rupeat tekemään sen kanssa ensimmäistä kertaa vaikka avotaivutusta. Mutta sä tiedät ja luotat, että kun sä jatkat sitä tehtävää, se hyvä avotaivutus lopulta tulee sieltä."Tämä periaate pätee kaikkeen tekemiseen hevosten kanssa. Mutta jotta voi rauhoittua odottamaan, on luotettava bussiyhtiöön ja kuljettajaan."Sepä se! Siksi aina sanotaan, että sun on luotettava omaan valmentajaasi. Valittava se alun alkaen niin, että häntä ei ole tarpeen kyseenalaistaa. Ja mun luotto Rieniin on 100-prosenttinen. Tykkään heidän tavastaan olla hevosten kanssa ja heidän tavastaan pitää niitä."Tätä asiaa säännöllisesti sivutaan, kun hevosen kouluttamisesta jotain kirjoitetaan. Kuka sen mitenkin sanoo: "GP-hevosen kouluttamiseen menee aina 10 vuotta" tai jollakin muulla tavalla."Se vaatii sen viisi kertaa viikossa valmentajan silmän alla", Pyykönen naurahtaa. Uusi hevonen, FWB tuntuu hyvältä ja sen pitäisi olla vuoden loppupuolella intermediaire II-tasolla."Tekee jo GP-liikkeitä."16-vuotiaaksi kääntynyt FWB-ruuna Fürst Wild S (Fürst Fugger - Walt Disney) jäi GP:stä pois ja viettää elämäänsä harrastajaratsastajan kanssa, tehden pari pykälää helpompia asioita. Kouluradan asiat sinänsä olivat ruunalle helppoja, mutta kisatilanne ei. Se jännittyi kisoissa yhä enemmän ja alkoi lopulta suorastaan odottaa pelkäämiään asioita kuten yleisön taputuksia ja musiikin soimista. Tässä tilanteessa se saattoi olla hyvinkin raju. Sen viimeinen kansainvälinen GP-startti oli Hollannin Tolbertissa. "Kisaaminen oli sille liikaa. Halusin antaa sille mukavan ja rauhallisen loppuelämän, koska se oli antanut mulle niin paljon", Pyykönen sanoo.