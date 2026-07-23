Mariina Hallikainen hakee SRL:n hallituksen jäseneksi

Jyvässeudun Ratsukot ry, Kokkolan Ratsastajat ry - Gamlakarleby Ryttare rf, Lempi Racing Team ry, Pinsiön Puskaratsastajat ry, Tampereen Ratsastusseura Tammerfors Ridklubb ry sekä Ääneseudun Ratsastajat ry ovat juuri lähettäneet esityksensä Suomen Ratsastajainliitton sekä vaalivaliokunnalle. Seurat esittävät Suomen Ratsastajainliiton hallitukseen 31.12.2028 päättyvälle kaudelle toimitusjohtaja, hevosenomistaja ja aktiiviharrastaja Mariina Hallikaista

Hallikainen on tekniikan kandidaatti Tampereen Teknillisestä Yliopistosta, alana automaatiotekniikan koulutusohjelma, turvallisuustekniikka, ja teollisuustalous.

Kuusivuotiaana ratsastamisen aloittanut Hallikainen on hevosenomistaja ja Lempi Racing Team ry, kilpailutiimin vetäjä/kilpailunjohtaja 2024-2026.

"Lajiliitto murroskohdassa"

Seurat perustelevat Hallikaisen ehdokkuutta muun muassa toteamalla Suomen Ratsastajainliiton olevan murroskohdassa:

"On aika oppia menneestä ja katsoa tulevaan. Uusi, rohkea ja osaava hallitus on avainasemassa liiton toiminnan eheyttämisessä ja tulevaisuuden strategian luomisessa jäsenistön eduksi.

Hallikaisen vahvuudet ovat innovatiivisuus, rohkeus, hyvä ihmisjohtajuus, ajatus hevosten hyvästä kohtelusta sekä kova kokemus yritysjohtajana erittäin kilpaillulta kansainväliseltä alalta. Hänellä on myös vahva yhdistys- ja hallitustyöskentelykokemus ja sitä kautta tietoa valtionapuprosesseista sekä strategiatyöskentelystä.

Mariina Hallikainen on erinomainen ehdokas vastaamaan liiton haasteisiin. Hän on seuratoimijana osoittanut olevansa järjestelmällinen ja jämäkkä, avoin ja ystävällinen. Hän arvostaa niin hevosen kuin kanssaihmisten hyvää kohtelua. Hän peräänkuuluttaa hyvää hallintotapaa, perusteluja ja läpinäkyvyyttä kaikessa päätöksenteossa. Hän on ahkera tekijä, eikä jää tuleen makaamaan vaikeidenkaan asioiden edessä. Mariina Hallikaisen oman seuran jäsenet ovat saaneet todistaa hänen toimintaansa muutaman viime vuoden aikana seuran kilpailuorganisaation vetäjänä ja senkin pohjalta olemme vakuuttuneita hänen soveltuvuudestaan liiton hallituksen jäseneksi.

Siviiliammatissaan Hallikainen luotsaa 35-henkistä kansainvälistä tiimiä menestyvässä pelinkehitysyhtiössä. Vuonna 2009 perustettu Colossal Order Oy on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana yhdeksi Suomen peliteollisuuden kärkinimistä. Hallikainen on ollut mukana yhtiössä sen perustamisesta asti. Peliala on erityisen kilpailtu kansainvälinen toimiala sen alati muuttuvan luonteen takia. Hallikainen on osoittanut vahvaa liiketoimintaosaamista ja pitkäjänteisyyttä, kykyä tunnistaa tiimin vahvuuksia ja käyttää niitä yhtiön kilpailukyvyn edistämiseksi. Hän johtaa yhtiötä kokonaisuutena painottaen hyvää tiimityötä ja vastuunjakoa. Tällainen kokemus olisi omiaan auttamaan liiton organisatorisissa haasteissa ja tulevaisuuden strategian luomisessa.

Hallikainen on uransa aikana osallistunut aktiivisesti pelialan järjestötoimintaan ja edunvalvontaan. Suomen Pelinkehittäjien hallituksen puheenjohtajana hän toimi 2016-2020 ja pelialan kattojärjestö Neogamesin hallituksen puheenjohtajana 2021-2024, missä hän osallistui mm. Visio 2030 strategian laadintaan, ja mistä myös valtionavustukset ja niiden hakuprosessit ovat tuttuja. Hänellä on ollut pelialan järjestöjen puheenjohtajakausiensa lisäksi lukuisia johtoryhmä- ja hallituspestejä. Hän on vuonna 2026 Suomen Pelinkehittäjien hallituksen jäsen sekä LR Teamin kisatiimin vetäjä."

"Haastava tehtävä"

Hallikainen itse pohtii ehdokkuuttaan näin: "Liiton uudella hallituksella on haastava tehtävä, mutta samalla erityislaatuinen mahdollisuus uudistaa toimintakulttuuria kestävään ja tulevaisuuteen katsovaan suuntaan. Uskon osaamiseni ja kokemukseni olevan vahvuus liiton hallitustyössä."

"Olen avoin, rehellinen ja yhteistyökykyinen. Edellytän kaiken toiminnan olevan läpinäkyvää ja perusteltua. Haluan olla mukana luomassa yhtenäisempää liittoa, joka palvelee sen jäsenistöä, ja kehittää lajiamme alati muuttuvassa toimintaympäristössä."