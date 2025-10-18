Marika Rättö senioreiden hallimestariksi – "Tänään radassa oli tekemistä"

Senioreiden hallimestariksi ratsasti ainoan nollaradan tehnyt Marika Rättö hevosellaan Stolzenburg E (Stolzenberg - Diarado). Eilisen Pohjola Gold -osakilpailun jälkeen pääluokassa oli käynyt osallistujakato, kun vain kuusi ratsukkoa lähti kilpailuun. Rättö kertoo, että Tomas Kivirannan rakentamassa 145-radassa oli tekemistä, mutta se sopi hänen hevoselleen. "Tänään radassa oli tekemistä, mutta ihan sujuva, kun pääsi rytmiin", Rättö kertoo.Kilpailun toinen oli Nelli Pajuharju Cascadallaan (Casino Berlin - Lordanos) ja kolmas Susanna Rautanen hevosellaan For Treasure CL Z (For Pleasure - Nabab de Reve). Kauden 2025 suorituksiin Rättö on tyytyväinen, sillä se on nyt noussut isompiin luokkiin. Hevonen on rehellinen, yritteliäs ja sillä on hyppykykyä, mutta sen ratsastettavuus kilpailuissa on välillä haastavaa."Välillä minulla tulee vähän hölmöjä varustekokeiluja, että rupean säätämään sen suitsitusta. Sillä on tosi vaikea suu. On aika pienestä kiinni, kun ei voi laittaa kovaa kuolainta, mutta jos on liian pehmeä, se lähtee juoksemaan."Perjantain 140-rata oli ratsukolle vaikea, kun hän löysäsi kuolaimen ketjua."Se tuntui rauhalliselta, niin ajattelin löysätä ketjua. Sitten se juoksi, ja silloin se ei tule takaisin."Stolzenburgilla on tällä hetkellä kimblewick-kuolain, jonka suuosa on pehmeää kumia."Se on kotona aika laiska ratsastaa, mutta kisoissa se on ihan erilainen. Pitäisi kokeilla kuolaimia kisoissa, mutta se on taas hankalaa, jos menee vähän isompaa."Kisakausi on vielä kesken, joten Rättö ei halua vaihtaa kuolainta."Yritän olla tekemättä niitä kokeiluja, että löysään ketjua vaikka se tuntuisi rauhalliselta. Se kannattaa pitää, mikä toimii."Seuraavaksi suunnitelmissa on suunnistaa Hollantiin ja Belgiaan kilpailemaan. Kahden viikon kuluttua on kilpailut Peelbergenissä ja sen jälkeen Lierissä, molemmat kahden tähden tasolla. Mukaan lähtee myös hänen tyttärensä Amanda Immonen hyppäämään yhden tähden luokkia."En ole moneen vuoteen kilpaillut kansainvälisiä kilpailuja, mutta keväällä lähdimme Drammeniin. Sitä ei ole viitsinyt yhden hevosen kanssa lähteä, mutta nyt saadaan kokemusta juniorille ja minä saan nauttia isommista kisoista", Rättö kertoo. Tulokset.Junioreiden hallimestaruus Sani Illille ja Its Me G:lle – kausi 2025 on ollut opettavainen.Suomenhevosten hallimestariksi Ruhmeli ja Amanda Fredriksson – "Suomenhevoset ovat positiivisia"