Marina Ehrnrooth: "Peruskansalliset alkaa pikkuhiljaa riittää"

Qualimessa (Quality Time - Narew xx) on räjähtävyyttä, energiaa ja eteenpäinpyrkimystä. Sen emänisä ei turhaan ole englannintäysiverinen. Sama energia löytyy sen 42-vuotiaassa ratsastajassa Marina Ehrnroothissa, ja ratsukko otti lauantai-iltana Stable Novan No Snow-kisojen pääluokan, 135 sentin voiton. Valtteri Gundersby oli kahdella hevosellaan, Cornet's Countessilla ja Clavina Y:llä toinen ja kolmas. . "Joo, hevonen on jo pitkään tuntunut hyvältä ja mennyt nyt muutaman vähän isommankin", Ehrnrooth tuumaili tyytyväisenä. Hän toivoo pääsevänsä takaisin entiselle tasolleen, sillä "peruskansalliset" eivät pidemmän päälle jaksa motivoida.Peruskansallisiin hän laskee 120-135 -luokat. "Mä olen niitä tässä jonkun aikaa jo mennyt, mutta kun lapsi on nyt 2,5-vuotias ja mennyt päiväkotiin, voisi olla sopiva hetki katsoa, josko sitä voisi hypätä isompaakin."Vähintään 140-145 -radoille tekisi mieli palata, ja tämä on välillä jo tapahtunutkin, viimeksi Helsinki Horse Show'ssa.Edelleen hän kuitenkin joutuu tasapainottelemaan. "Koska kotonakin tekee mieli olla."Hieman pitkältä tuntui kisapäivä Hyyppärässäkin. Viimeinen luokka oli jaettu kolmeen eri verryttelyryhmään, jossa luokka keskeytyi ennen suoritusta tehtyihin harjoitushyppyihin ratamestari Tomas Kivirannan toimiessa seremoniamestarina. "On täällä jo tullut istuttua", hän hymyili. Ehrnrooth kertoo, että hän veti ruksin Drammenin reissun ylle emmittyään aikansa mennäkö Norjaan kevätreissulle muiden suomalaisten kanssa vai ei."Kyllähän sinne ihana olisi mennä, mutta sitten se on vaan sitä kilpailemista ja olet siellä sitten jumissa ne kolme viikkoa."Marinan äidin Monika Ehrnroothin kasvattamassa Qualimessa on vain yksi vika. Se ei mene vesihautaa. Tämä vika oli tiedossa jo viime kesänä, mutta siihen ei ajanpuutteessa päästy pureutumaan. Hevonen ei suostu hyppäämään vähänkään pidempää vettä. "Sitä meidän pitäisi päästä jossain menemään ja harjoittelemaan! Hevonen on ollut nyt niin hyvä, että harmittaa, jos tämä vesihaudasta jää kiinni."Mistä vesihautakammo johtuu?"Se pääsi kerran pelästymään Ypäjällä, ja siitä pitäen se on ollut epävarma", Ehrnrooth harmittelee. Hän osti juuri uuden 7-vuotiaan, nimeltä L'Aquila TL Z (Luigi D'Eclipse - Zapatero VDL). "Ja kotona on vielä muutama lisää." 135-luokan tulokset täällä