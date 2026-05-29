Marko Björs: "Ratsastajan motivaatio käy selväksi monellakin tavalla"

Kouluratsastuksen ikäryhmien PM- ja EM-kilpailuihin pyrkivien ratsastajien tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus oman ikäryhmänsä maajoukkuevalmentajalle ensi viikolla 1.6. mennessä.Marko Björs on toiminut eri rooleissa niin maajoukkuevalmentajana kuin valintaryhmän jäsenenä jo vuosia. SRL:n sivuilla on lista tulostasosta ja muista kriteereistä, mutta miten vaikeaa valinta on, valinnoista riittää kesketelua joka vuosi?”Me olemme tarkkaan seuranneet potentiaalisia ratsukoita jo ainakin vuoden alusta. Ollaan pyydetty treeni- ja kisavideoita, ja autettu esimerkiksi valmennussuunnitelman teossa. Toki matkan varrella voi sattua mitä vain, hevosten terveyden suhteen tai muuten. Oletamme, että ratsastajat ja heidän taustajoukot ovat aktiivisesti yhteydessä maajoukkuejohtoon ja pitävät meidät ajan tasalla koko ajan”, Björs vastaa.Nuoret maajoukkueeseen haluavat joutuvat kirjoittamaan teille motivaatiokirjeen. Miten ylipäätään on mahdollista mitata ratsastajan motivaatiota?”Kyllä se käy selväksi monellakin tavalla. Se että tekee aina sovitut asiat, se että haluaa koko ajan parantaa suoritustaa, että on ahkera ja keskittyy hevosiin enemmän kuin muihin asioihin ympärillä. Jotkut tekee asiat tosi tunnollisesti, joillakin sovitut asiat saattaa unohtua.”Marko Björs muistuttaa vanhasta sanonnasta ”jos sä haluat olla parempi kuin muut, tee enemmän kuin muut.””Esimerkiksi Henri ja Emma ovat nimenomaan tehneet paljon enemmän kuin muut, ja se on palkinnut. On tärkeää tehdä paljon asioita hevosen kanssa, viettää sen kanssa aikaa. Ei riitä, että treenaa päivittäin maneesissa tai kentällä, vaan sen kisahevosen kanssa pitäisi maastoilla, ehkä hypätä joku pieni este, mennä hevosen kanssa erilaisiin paikkoihin ja tilanteisiin. Vain siten oppii tuntemaan sen hevosen. Ja vain tuntemisen kautta voi onnistua kilpailuissa.”Kun nuorista on kyse, miten näet vanhempien roolin?”Se vanha kustanna-kuljeta-kannusta. Vanhempien tuki nuorelle on äärettömän tärkeää, ihan korvaamatonta. Joskus on kuitenkin tilanteita joissa vanhemman läsnäolo kisoissa saataa ärsyttää jännittynyttä teiniä ja hän joutuu menemään radalle huonossa mielialassa. Vanhemman pitää pystyä päästämään irti ja siirtymään taka-alalle jos tilanne sitä vaatii.”Entä talousasiat? Kilpaileminenhan, varsinkin kv-tasolla ja arvokisoissa on erittäin kallista.”Niin on. Siksi asioista keskustellaan jo alkuvuodesta. Ihan niinkuin valmennus- ja kisasuunnitelma, ratsastajan ja hänen perheensä täytyy vuoden alussa tehdä myös koko vuoden kisabudjetti, eli kuinka paljon perheellä on mahdollista satsata nuoren kilpailemisen. Ja perheen myös sitoutua siihen, että on käytettävissä jos kutsu käy. Ei ole kenenkään etu, jos joku arvokisoihin valittu ratsukko vetäytyykin kilpailuista viime tipassa. Poislukien tietenkin erilaiset sairastapaukset. Mutta haluan sanoa, että arvostan todella paljon joka ainutta ratsastajaa ja perhettä, joka päättää satsata tähän vaikeaan ja kalliiseen lajiin.”SM-kilpailut järjestetään nykyään jo kesäkuussa. Ajankohtaa on myös kritisoitu, jotkut valittavat, etteivät ehdi hankkia kvaaleja näin aikaisin, miksi tähän päädyttiin?”Kisoja joissa kvaalit pystyy hankkimaan, on kevään mittaan kymmenkunta, ja kvaaliksi riittää yhdestä kisasta 64 prosentin tulos. Tämä on meidän yhteinen linja muiden pohjoismaiden kanssa. SM-kisojen perusteella tehdään ikäluokkaratsastajien lopulliset valinnat PM- ja EM-kisoihin. SM-kisa on paineistettu arvokilpailu, siellä katsotaan, ketkä ovat todellisessa arvokisavireessä. SM-kilpailulla on suuri painoarvo valinnoissa.”Yksityiskohtaiset valintakriteerit löytyvät SRL:n sivuilta. Kouluratsastuksen isot kisat 2026SM-kilpailut 5.-7.6. WoikoskiPM-kilpailut Strömsholm 22.-25.6., RuotsiEM-kilpailut U25 ja nuoret 6.-12.7. Budapest, UnkariJuniorit ja lapset Olomouc 13.-18.7., Tsekki Ponit, Le Mans 29.-2.8., RanskaSeniorien MM-kilpailut Aachen 10.-15.8., Saksa .Ikäluokkaratsastajien valintalautakuntaMarko BjörsJutta KoivulaTerhi StegarsTarja Takkula