Mascha Colliander veikkaa Belgiaa korkealle ja toivoo, että britti Carl Hester tekisi elämänsä EM-radan

Kone lähtee kohta kohti Geneveä ja sieltä matka jatkuu Crozet`hen, kouluratsastuksen EM-kilpailuihin. Colliander on ns. travelling reserve, eli varalla oleva tuomari joka hyppää puikkoihin, jos joku kisan tuomareista on kilpailun aikana estynyt, esimerkiksi sairastuu.Kisan puheenjohtajatuomari on ranskalainen Raphael Saleh, judges supervisory paneelissa ovat Andrew Gardner, Linda Zang ja Henk Bergen.Mutta, heti näin aamutuimaan, kuka voittaa kultamitalin?”En halua veikata ja tänä vuonna se olisi äärettömän vaikeaakin. Ei ole selkeää ykköstä vaan 4-5 ratsukolla on mahdollisuus onnistuessaan kirkkaimpaan mitaliin. Belgian Justin Verbooren Zonikilla saattaa yllättää ihan huipulle asti, Isabell Werthiä Wendyllä ei koskaan voi aliarvioida, Lottie Fry ja Glamourdale tietenkin, Cathrine Dufour ja Mount St.John Freestyle... myös Carl Hester ja Fame. Toivon todella että Hester tekisi elämänsä radan, arvostan häntä ratsastajana erittäin paljon.”Entä muut?”No näiden mitaliehdokkaiden takana väijyvät kyllä esimerkiksi brittien Becky Moody Jägerbombilla ja Saksan Katharina Hemmer Denoix`lla, heitä kannattaa seurata. Katharinalla on hieno, kaikessa rauhassa tehty hevonen.”Onko sinulla suosikkihevosta?”Ei varsinaisesti, mutta täytyy sanoa että Glamourdale on livenä nähtynä vielä vaikuttavampi kuin kuin tv-ruudun kautta nähtynä. Se aikaansaa kyllä wau-efektin kun saapuu radalle.”Miten arvioit tulostasoa?”Voittaja tulee varmasti saamaan 80 prosenttia, voi mennä ylikin. Joukkueista sanoisin, että Englanti on vahvoilla. Heillä on tosi kova joukkue, Fry-Moody-Hester-Gould. Saksa on aina vahva ja jos joku yllättää tänä vuonna niin se on Belgia.”Entä suomalaiset?”Toivon että Joanna Robinson ja Matilda Schmechel ratsastavat omalla tasollaan ja saavat sen 67-68 prosenttia, Henri Ruoste onnistuessaan saa varmasti 72-73 prosenttia.”Colliander kiirehtii lennolle ja kertoo vielä, ettei ole aiemmin käynyt Crozet`ssa Jiva Hills Stablessa jossa EM-kilpailut järjestetään.”Se on kuulemma todella hieno paikka, kiinnostavaa nähdä.”.EM-ohjelma27.8. klo 11.00 grand prix, joukkuekilpailu A lähtölista täällä28.8. klo 11.00 grand prix, joukkuekilpailu B, joukkuemitalit29.8. klo 11.00 grand prix special, 30 parasta, henkilökohtaiset mitalit (4 per maa)30.8. klo 12.30 hevostarkastus31.8. klo 12.30 grand prix vapaaohjelma musiikilla, 18 parasta, henkilökohtaiset mitalit (3 per maa)