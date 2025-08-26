Belgia saattaa yllättää, veikkaa Colliander, joka lensi Crozet'hen tiistaina. Kuvassa Belgian tähti Justin Verboomen ja Zonik Plus.
Belgia saattaa yllättää, veikkaa Colliander, joka lensi Crozet'hen tiistaina. Kuvassa Belgian tähti Justin Verboomen ja Zonik Plus. Kuva: FEI Leanjo de Koster
Ratsastusuutiset

Mascha Colliander veikkaa Belgiaa korkealle ja toivoo, että britti Carl Hester tekisi elämänsä EM-radan

Tavoitamme tuomari Maria ”Mascha” Colliander aikaisin tiistaiaamulla. Hän on matkalla lentokentälle.
