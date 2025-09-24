Matilda Schmechel ja kunnia, josta ei voinut kieltäytyä

Kouluratsastuksen EM-edustajamme, Espanjassa talliaan pitävä Matilda Schmechel ja Zagal Azores (Gdinium – Mobo) parasta aikaa Italiassa. Miksi siellä?”Espanjan PRE-hevosten jalostusjärjestö ANCCE valitsi meidät ja erään toisen PRE-ratsukon edustamaan espanjalaisia hevosia tänne Milanon lähellä sijaitsevan Ornagonin CDI-kisoihin. Se oli tietenkin kunnia josta ei voi kieltäytyä.”Miltä Zagal on tuntunut EM-kisojen jälkeen?”Olihan se väsynyt, raskas reissu. Se sai levätä viikon, mutta sitten piti jo alkaa treenaamaan tätä kilpailua varten. Mulla on täällä mukana eräs mun ystäväni auttamassa. Perjantaina mennään GP ja sunnuntaina sitten kür, jos päästään sinne. Olin juuri ratsastamassa ja täällä on siis ihan järkyttävän paljon jotain itikoita! En ole ikinä nähnyt näin paljon missään! Ihan semmoisessa itikkaparvessa joutui ratsastamaan. Zagal ei yleensä välitä, mutta kyllä tämä itikkamäärä jo sitäkin häiritsi.”Entä tästä eteenpäin, loppuvuosi?”Marraskuussa on espanjalaisten hevosten MM-kisat Sevillassa, sinne mennään, mutta muuten otetaan koko syksy kevyesti. Tämä on ollut kuitenkin rankka vuosi hevosellekin, paljon pitkiä matkoja”, kertoo Schmechel ja varustautuu lähtemään syömään muiden espanjalaisten kanssa. ”Mennään maistamaan italialaista pizzaa!”