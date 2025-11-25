Matilda Schmechel ja Zagal Azores voittivat pronssimitalin espanjalaisten hevosten MM-kilpailuissa

Suomalais-saksalainen, Espanjassa Sevillan lähellä talliaan pitävä Matilda Schmechel ja PRE-ori Zagal Azores (Gdinium - Morbo ) ratsastivat viikonloppuna espanjalaisten hevosten MM-pronssille. Kilpailuissa 13 parasta ratsukkoa pääsee finaaliin, ja mitalit ratkaistaan GP:n ja vapaaohjelman tulosten keskiarvolla. Schmechel sai GP:stä 67,8 prosenttia ja küristä 71,1 prosenttia ja niiden keskiarvo 69,5 prosenttia nosti hänet pronssimitalille.Schmechel on tyytyväinen tulokseen, vaikka hänellä oli ”kova jännitys päällä”.”Viime vuonna näissä samoissa kilpailuissa Zagal säikähti jotain ja rata meni pieleen. Italiassa jokin aika sitten me ei myöskään suoritettu meidän omalla tasolla. Mutta hevonen on tuntunut hyvältä viime aikoina, joten päätin että yritetään, kun tämä on vuoden kaikkein tärkein kilpailu espanjalaisille hevosille.”Zagal jää nyt talvilomalle ja sen tulevaisuus on auki.”Voi olla että omistaja päättää myydä sen, mitään päätöstä ei vielä olla kuitenkaan tehty.”Muut Schmechelin hevoset ovat suurimmaksi osaksi nuoria.”On mulla yksi tosi hyvä pikkukierroshevonen, se on mun oma. Ja eräs asiakas toi juuri mulle hänen GP-hevosensa myyntiin, mutta voi olla, että hän haluaakin, että sillä kilpaillaan ensin. Näistä ei koskaan niin varmasti tiedä.”SICAB on espanjalaisten hevosten tärkein tapahtuma maailmassa. Paitsi kouluratsastuksessa, kisoissa kilpaillaan espanjalaisten hevosten perinteisissä lajiessa, kuten alta escuela, doma clasica, doma vaquera, valjakko, esteet..Mikaela Soratie hopealle barokkihevosten EM-kisoissa: ”PRE-hevoset ovat hyvin rohkeita ja\nherkkiä ratsastaa”