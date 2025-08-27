Matilda Schmechel kouluEM:istään: "Tavoite on jo saavutettu ja ylikin"

Tänään se alkaa, EM-urakka. Ensimmäisenä Suomen joukkueesta radalla on Matilda Schemchel, joka starttaa Crozet'ssa paikallista aikaa klo 14.09.Matilda Schmechelilla ja Zagal Azores -orilla on takanaan pitkä matka Espanjan Sevillasta. Mikä on päivän kunto?”Ehkä Zagal on vähän väsyneen tuntuinen, mutta muuten ok. Vet checkissä oli kaikki hyvin. Meidän GP-startti on keskiviikkona, Joannalla ja Henrillä torstaina. Meidät on jaettu useampaan ryhmään.”Mikä on fiiliksesi?”Ihan hyvä. Kun me startattiin ihan ensimmäinen GP vähän yli vuosi sitten, niin en olisi voinut kuvitella että nyt ollaan täällä EM-kisoissa! Eli meidän tavoite on kyllä saavutettu ja ylikin. Toivon vain että pystymme suorittamaan radan omalla tasollamme, ja ettei tule virheitä.”Millainen on kisapaikka?”Aivan ihana! Mont Blanc näkyy ja ilma on juuri sopiva (kisapaikalla lämpöä +20C, toim. huom.) Mulla on mukana mun miesystävä ja myös paras ystäväni, ja mun vanhemmat tulee tänne Saksasta ja mun veljen perhe Dubaista. Ja tietenkin Zagalin omistaja on täällä. Ja onhan upeaa nähdä nämä kaikki maailman huippuratsukot.”Kuuma ryhmä nähdään vasta huomenna, joukossa Joanna Robinson ja Henri Ruoste, mutta keskiviikkonakin nähdään kovia nimiä: Ingrid Klimke ja Vayron, klo 11.30, Katharina Hemmer ja Denoix, klo 15.30, Becky Moody Jagerbomb klo 15.59. Robinson ratsastaa torstaiaamun ensimmäisessä ryhmässä ja Ruoste toiseksi viimeisessä. Lähtölistat ja tulokset täällä.Matilda Schmechel saa päivän ratsastukset valmiiksi yhteen mennessä yöllä.Mascha Colliander veikkaa Belgiaa korkealle ja toivoo, että britti Carl Hester tekisi elämänsä EM-radan\n\n