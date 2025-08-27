Matilda Schmechel miettii missä oli vuosi sitten, ja sanoo ettei olisi silloin voinut kuvitella, että EM-matka toteutuu.
Matilda Schmechel miettii missä oli vuosi sitten, ja sanoo ettei olisi silloin voinut kuvitella, että EM-matka toteutuu. Kuva: Arnd Bronkhorst
Ratsastusuutiset

Matilda Schmechel kouluEM:istään: "Tavoite on jo saavutettu ja ylikin"

Kisapaikka on juuri niin hieno kuin luvattiin ja sieltä näkee suoraan Mont Blancille.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi