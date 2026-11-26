Elisa Tolletia voi hyvällä syyllä kutsua ratsastuskoulubisneksen uudistajaksi. Hän rakennuttaa Espoon Matinkylään kokonaan uudentyyppistä ratsastuskoulua, ja seuraa aktiivisesti alan kehitystä niin meillä kuin muualla. Tänä syksynä Tollet on ollut mukana verkostoitumassa hevosyrittäjien risteilyllä ja tekee seuratoiminnan kehittäjän tutkintoa Vierumäellä. Parhaillaan Tollet on matkalla kohti Tanskaa, hakemaan maatalousmessuilta uusia tuulia.”Tuotantoeläinpuolella on tekniikkaa, jota saattaa voida käyttää myös hevostalleissa. Navetoissa kustannustehokkuuteen kiinnitetään huomiota. Equitanassa näin esimerkiksi Vector-ruokintavaunun joka kiinnostaa”, Tollet taustoittaa ja viittaa automaattiseen Lely Vector - ruokintajärjestelmään, joka koostuu sekoitus- ja ruokintarobotista sekä rehukeittiöstä, jossa rehut varastoidaan, ja joka pystyy tuottamaan jokaiselle eläinryhmälle tarpeiden mukaan sekoitetun rehuannoksen vuorokauden ympäri.Tolletin kaksi poikaa opiskelee hevosalaa Ruotsissa, ja Elisa Tollet on useaan otteeseen käynyt tutustumassa suuriin ruotsalaisiin ratsastuskouluihin ja näiden käytäntöihin. Edessä on myös edellä mainittuihin Vierumäen opintoihin liittyvä opintomatka Hollantiinkin.. Tulossa Espoon Matinkylään on aivan uusi talli jossa karsinat ovat alakerrassa ja 80-metrinen maneesi rakennuksen yläkerrassa. Hevosia tarvitaan ratsastuskoulukäyttöön noin kuusikymmentä.”Minulla on hyvät kontaktit Viroon ja Belgiaan, sieltä varmaan niitä tulemme hankkimaan."”Tuntuu että Espoon kaupunki todella haluaa meidät. Nyt olemme kaavamuutos- ja rakennuslupavaiheessa, sen jälkeen voimme hakea OKM:n liikuntapaikka-avustusta.”Eli matkalla kohti tavoitetta ollaan hyvin”, lisää Tollet ja kehuu vuolaasti Espoon kaupunkia ja sen virkamiehiä.”Hirveän avuliaita ja positiivisia ovat kaikki olleet, mutta tietenkin byrokratian rattaat pyörivät omaa vauhtiaan. Erityisesti haluan kiittää Fred Sundwallia, hänen apunsa tässä projektissa on ollut täysin korvaamatonta.”Tollet kertoo, että hän on profiloinut tallin ja seuran lasten ja nuorten kasvattajaseuraksi.”Meiltä ei tähdätä isoihin kisoihin, mutta haluamme rakentaa lapsille ja nuorille vankan pohjan perusratsastuksessa. Siitä on niiden, joita asia kiinnostaa, hyvä sitten ponnistaa eteenpäin.”Yhteistyötä tehdään myös läheisen peruskoulun kanssa.”Meillä on hevoskerhoja lapsille, niissä ei välttämättä ratsasteta, mutta opitaan olemaan eläinten kanssa. Espoon kaupunki maksaa kerhon ohjaajan palkan.”Tollet painottaa työntekijöiden hyvinvointia. "Olen huomannut, että tyytyväiset ja meillä pitkään viihtyvät työntekijät pystyvät parhaiten huomaamaan pienetkin muutokset hevosissa, ja reagoimaan niihin heti. Hevosten tunteminen on todella tärkeää kun mietitään hevosen hyvinvointia.”Milloin uusi keskus sitten avautuu?”Meillähän suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Fira, Espoon kaupungin meille suosittelema yhtiö, jolla paljon kokemusta myös erilaisten areenojen ja hallien rakentamisesta. Yhteistyö heidän kanssaan on sujunut todella hyvin. Aikataulusta sanoisin, että toivottavasti päästään juhlimaan avajaisia vuonna 2029.”Lue alta lisää Matinkylän ratsastuskouluhankkeesta. Hevosurheilu Ratsastus on seurannut aihetta alusta asti..Espoon Matinkylään on kehitteillä suuri ja moderni ratsastuskeskus - Tolletit ja Fred Sundwall miljoonien eurojen rakennushankkeen taustajoukoissa.Yksi asiasta kiinnostunut lähtee suunnittelemaan hevosurheilutoimintaa entisen Etelä-Espoon ratsastuskoulun paikalle Matinkylään.Ensin oli korona ja nyt ollaan lamassa, mutta ratsastuskouluyrittäjä Kati Kemppainen päätti laajentaa