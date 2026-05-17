Mäntsälän 130-voitto Saksaan – "Viime hetkellä saatiin hänelle lisenssi Suomenmaahan"

Usein ei näe, että mäntsäläläisen 130-luokan lähtö- ja tuloslistalla on Saksan lippu.Tänään näki, kun Holstein verbandin oriiden ratsastaja Maximilian Gräfe kilpaili KiVa-tallin kansallisissa luokissa. Gräfe on Anna Granbergin valmentaja ja käy Suomessa säännöllisesti.Granberg oli ilmoittanut itsensä kisoihin kasvattamallaan ja omistamallaan Chekkosella (Centurion - Liatus), mutta kaksi viikkoa sitten tapahtunut peukalon murtuma ei ollut kuitenkaan tarpeeksi parantunut. "Kysyin Maxilta, että voisiko hän mennä sillä ja viime hetkellä saatiin hänelle sitten lisenssi tänne Suomenmaahan", Granberg kertoo. Kuten Granberg itse sanoo, hänellä on juuri tällä hetkellä "peukalo keskellä kämmentä". Niinpä hän kysyi Gräfeä, joka oli valmennusviikonlopulla hänen tallillaan."Me ollaan Maxin kanssa vanhoja kavereita jo pitkältä ajalta. Ja huhtikuussa, kun oltiin Hollannissa, hän viimeksi ratsasti tätä mun nuorempaa hevosta Happy Eltonia (Vatson Sitte - Lord Z). Hevoset olivat Nea Tolosen tallissa ja Max asuu siinä aika lähellä. On hän joskus ratsastanut Chekkostakin. On reipas mies ja hyppäsi nuorella ensin metrin ja sitten sanoi, että kyllä se voi mennä Racinginkin, 120."Gräfe hyppäsi Chekkosella alle ensin 120-luokan puhtaasti, mutta hitaasti ja latasi sitten 130-luokkaan kaiken tarvittavan."Max oli tyytyväinen. Hän ratsastaa työkseen nuoria hevosia, ja tänään oli hänelle 'fun day', Granberg kertoo. "Kyllä se oli pätevän näköistä katsottavaa kun ammattilainen on asialla. Katsomossa useampikin sanoi, että kyllä näyttää helpolta. Luulivat, että Max on muuttanut Suomeen, mutta ei sentään."Granberg nauraa ja kertoo, että hänen peukalonsa kääntyi jossain vaiheessa keskeltä kämmentä pystyyn, peukutuksen merkiksi. "Oli niin ihanat kilpailut!"Mitä mieltä Gräfe oli Tomas Kivirannan radoista?"Tykkäsi kyllä."Gräfellä alkaa jossakin vaiheessa kiireet nuorten hevosten kanssa Saksassa, Bundeschampionaatit ja vastaavat, mutta alustavasti on sovittu, että jatkoa Suomen kansallisissa on luvassa. "Joo, tämä ei ollut mikään once in a lifetime. Nyt katsotaan, miten saadaan Saksan ja Suomen kilpailukalenterit synkrooniin. On se kiva saada meille kisoihin ihmisiä, joilla on ihan hirvittävä rutiini. Sitä vaan on ilo katsoa."Seuraavat kisat Granberg hyppää itse, jos peukalo suinkin sallii. Hän on ilmoittautunut Novaan ja sen jälkeen olisi tarkoitus lähteä Pärnuun.Tasonnosto on toiveissa omakasvatti Chekkoselle. "Se hyppäsi viime vuonna jo 140, mutta siihen tuli sitten pieni loukkaantuminen. Nyt ollaan iskussa taas!"130-luokan tulokset täällä