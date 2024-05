Meiju Patala suunnittelee uutta toimintaa Ainoon

Vieläkö ratsastat itse?

”No en ole nyt vähään aikaan ollut selässä, - enkä toki voisi pikkuponilla mennäkään. Mutta nyt kun meillä on myös hevonen, niin varmasti kiipeän selkään.”

Onko viikko tallinpitäjänä tuonut jo yllätyksiä?

”Toki aina jotain. Minulla on loistava tallimestari ja tallityöntekijät, olen kyllä joskus siivonnut karsinoita mutta nyt aion opetella tekemään sitä tallinpitäjän silmin. Olen todella innostunut kaikesta ja täynnä kehitysideoita tänne Ainoon.”

Kymmenen vuotta sitten perustetussa Ratsastuskeskus Ainossa on ns päätalli ja ylätalli. Meiju Patala on aloittanut päätallissa talliyrittäjänä. Ylätallin karsinoita vuokraavat Jyri Malmström ja Else Väyrynen.

Ainoon tulemista toki helpotti, että sekä Katri Siltala että Juho Norilo ovat tuttuja jo vuosien takaa.

”Juho itse asiassa on valmentanut esteillä mun 15-vuotiasta tytärtäni Mineaa jo monta vuotta. Minea on kisannut meidän entisellä hevosella, ja nyt pikkuponilla, ja tavoitteena on pikkuponicup, mutta nyt hankin hänelle hevosen Hollannista, Kullo Kender löysi sen meille muutaman mutkan kautta. Sen kanssa tavoite on junioricup.”