Mestaruuksiin osallistuva Mäntyniemen Einari on persoona isolla P:llä

Anna Viljakka ja Mäntyniemen Einar (E.V. Tiikeri - Kuningas Ässä) valmistautuivat viikonlopun mestaruuskilpailuihin kansallisen metrin voitolla. Ratsukko oli luokan ainoa toiseen vaiheeseen päässyt."Hevonen on ihan hyvässä vedossa, mutta ensimmäinen päivä menee aina ympäristöä jännittäessä", ratsastaja toteaa.Ratsukon kilpailurutiini on alkanut vakiintumaan."Ollaan löydetty oma systeemi. Tiedetään, miten pitää valmistautua ennen kisoja, hevosen kroppa vaatii paljon jumppaa. Menen SM-kisoihin hyvillä mielin. Hevonen on alkanut parantaa suorittamistaan loppukautta kohden", Viljakka kertoo.Ratsastaja on kilpaillut Einarilla sen 5-vuotiskaudesta alkaen. Yhdessä ratsukko on kilpaillut niin suomenhevosten 5-vuotiskilpailussa sekä kasvattajakisoissa. Hevonen on nyt 8-vuotias ja osallistuu ensimmäistä kertaa mestaruusluokkaan."Se on asunut luonani ja ollut minun ratsastettavana siitä lähtien. Tulemme uteliaina SM-tasolle, ja katsomme mihin tehty työ riittää. Olen tosi kiitollinen hevosen omistajalle."Kotitallilla Einarin kaverina toimii 17-vuotias shetlanninponi, joka pitää kujeisiin taipuvaisen suokin ojennuksessa."Se on Einarin oma joogaohjaaja. Se pitää Einarin mielen ja kehon virkeänä", ratsastaja hymyilee.Viljakka uskoo, että hevosella riittää kykyä ja kapasiteettia."Einarilla on kyllä kaikki mahdollisuudet pärjätä. Mutta minun henkinen kanttini on ollut välillä vähän koetuksella. Einarilla on aina vähän jotain pellekoulumeininkiä. Se on persoona isolla peellä, aina pilke silmäkulmassa", ratsastaja nauraa ja päättää:"Mutta se on aina saanut anteeksi kaikki pahanteot sillä, että se osaa hypätä niin hyvin.".