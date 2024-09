"Mikään ei jää meidän haukankatseelta Kyvyt esiin -finaalissa huomaamatta", lupaa tuhannen nähdyn hevosen vuosikokemuksella Anne-Mari Miss

Kyvyt Esiin -finaali, hypyt lauantai 28.9.2024 klo 9.00 alkaen

Tuomarit Mikael Nolin ja Noora Pentti.

starttiaika, numero, nimi, (suku), kantakirja, omistaja, kasvattaja

2-vuotiaat estehevoset

9:00 101 Cleminto ori (Clintissimo - Tara W - Emilion) FWB Jenni Peltoniemi

9:12 102 Correckt Friend ori (Conthalou - Celtas Quirita - Cancara) FWB om Roman Loza & Susanna Syvärinen kasv Veera Leskelä

9:24 103 Lemoncello VL ori (Levisonn- Still-hof Macchiata- Clarimo) FWB Vilma Lassila

9:36 104 Amin ruuna (Ingliston Wicker-Evita-Zidane) FWB Sara Kortesoja

9:48 105 HC Mr. Mayday ruuna (Levisonn - Painted Friend - Cagliostro) FWB RatsuReipas Oy

10:00 106 Lovell ruuna (Levisonn- Quetzal L- Quite Easy) FWB om Riina Pekkarinen kasv Tiia Järvensivu

10:12 107 Oh Dear FG ruuna (Celantus - Glamour KS - Gigolo van Paemel) FWB Flekander Oy

10:24 108 Velaro R ruuna (Florentinus V-Anemone CG-Bon Bravour) FWB Heidi Korpela

10:36 109 Högbackens Lillemor tamma (Celantus-Bakkegårdens Gabriella-Carson Ask) FWB Anu Korkeamäki

10:48 110 Laxpojo Bisette tamma (Chacco Boy-Bianca VI-Vittori) FWB Laakspohjan Kartanon Talli

11:00 111 Ypäjä unicorn tamma (Casino Berlin - Winett - Con Air) FWB Hevosopisto Oy

11:12 112 Cordlake’s Amazing June tamma (Springhill Rhion - Keizers Aniek - Coelenhage’s Let’s Be the best) SRP Laura Viita

11:24 113 Kristall's Chintina tamma (Cornetino - Chin Chin's Girl - Landgraf I) FWB Kristall Horse oy Krista Kauste

11:36 114 Berglands Urraco tamma (Urano de Cartigny-Celtas Chibanya-Quality Time) FWB Sari Kalliomaa

3-vuotiaat estehevoset

12:45 201 MP No Name ori (Ingliston Wicker - Wotanslilie VH Juxschot - Wittinger VDL) FWB MP Riding Center Oy

12:57 202 Ascyria BK tamma (Asca Z - Cyrill 10 - Ciacomo) FWB Riikka Kvarnström

13:09 203 Balona BB Z tamma (Baironas- Cobaschi's Girl- Cobaschi) ZANG Katariina Taskinen

13:21 204 ST Leonora tamma (Londen - ST Lorena - Loreno) FWB om Siiri Laaksonen kasv Markus Lindblom

13:33 205 Break Free tamma (Karmel van de Watering - Beginning - Bravour) FWB Iina Purontakanen

13:45 206 Rebecca tamma (Kannatol-Delight M-Zinder HBC) KWPN Ortopet Oy

13:57 207 Clintada tamma (Clintissimo - Prada HHZ - Pablo van het Berkenbroek) FWB Maria Sopukki

14:09 208 Goldriver Chupa Chups tamma (Chrunchtastic - Pari-Vain - Firenze) FWB om Anni Nurmi kasv Paula Viita

14:30 209 Mo Bandida tamma (Pasific des Essarts - Bahiba - Clarimo) FWB om BH Equines (Bock Holding Oy) kasv Veera Ihatsu

14:42 210 Balouqa ruuna (Balou du Rouet- Quanna KS- Quality) FWB Mikko Siivola

14:54 211 Porbandar ruuna (Pin Rock`s Mikado-Podanur-BH Don Olymbrio) RP / WPB Ulla Huttunen

15:06 212 Springhill Quartermaster ruuna (Querido vg z - Conquita w z - Chellano Z) FWB Helina Pohjola

15:18 213 Sonic de Calla ruuna (Stakkato Gold - Celine de Calla - Celantus) FWB Franciska Fodor Kalajoen Ratsupalvelut Ay

15:30 214 San Manuel ruuna (Sir Arthur Carrus - Vivaldi II - Guidam) FWB om Jonna Takkinen Jenni Heikkinen, Helena Heikkinen kasv Jonna Takkinen

15:42 215 Patine's Mini-Me tamma (Plato de Muze - Patine van't Zonneveld - Dieu-Merci van TL) FWB Nevia Oliveira

Kyvyt esiin -finaali, askellajit sunnuntai 29.9.2024 klo 9.00 alkaen

Tuomarit Frenk Jespers ja Anne-Mari Miss.

2-vuotiaat askellajihevoset

9:00 301 Oh Boy FG ori (Revolution - Suzanne CG - Sezuan) FWB Flekander Oy

9:12 302 Dear Devil K ruuna (Diamond First-Landa-Londontime) FWB Päivi Kokko

9:24 303 SP DiMagic ruuna (Dimaggio Black - Stella Maris 3084 - Scolari) FWB Eerika & Aki Pekkarinen

9:36 304 Gertrud tamma (Glamourdale-Frida Gold-Fürst Romancier) HANN Susanna Mäntykoski

9:48 305 SP Eve's Butterfly tamma (Elantic - Wyomi 3070 - Wolkenstein II) FWB Eerika & Aki Pekkarinen

10:00 306 Dance d'Amour tamma (Revolution - Vitalis) FWB om Jonna Takkinen kasv Kaikkonen Maija & Kesti Minna & Konttinen Laura

10:12 307 Fiorina tamma (Foundation - Riantine VS - Fürstenball) FWB Krista Sipponen

10:24 308 Vertigo A ruuna (Valverde - Kom First Romance, Fürst Romancier) FWB Passion for Dressage Oy Alexandra ja Nico Ahlqvist

10:36 309 Södergårds Seven ruuna (Lord Europe - Floreciente, Florimon) FWB om Siiri Kyrö kasv Suvi Söderlund

10:48 310 Juso's Fairy Lily tamma (Flashbang - Juso's Fairest, Foundation) FWB om Ada Kalliokoski kasv Markkanen Eeva, Milla & Michael Rorarius

11:00 311 Zorya HH tamma (Ziyech - Delise Mitthras, Johnson) FWB Passion for Dressage Oy Johanna Holden

3-vuotiaat askellajihevoset

12:00 401 Kyrö Marimba tamma (Dimaggio Black-Kyrö Catleya-Pin Rock's Black Velvet) FWB om Katri Klinga kasv Siiri Kyrö

12:12 402 Fransisco ruuna (Frisco 217-Butterfly-Belissimo M) FWB Peggy Högsten

12:24 403 Donny ruuna (Don Libre- Samba Piratin-Scolari) HANN om Nina Dunder kasv Nina Vogt

12:36 404 MC Caiver S ruuna (Morricone I - Bearwood Florenciana - Florencio I) FWB Mia Salonen

12:48 405 Fiano A tamma (Fürst Toto x Gracious Fairy Carrus x Fiorano) FWB Passion for Dressage Oy Alexandra ja Nico Ahlqvist

13:00 406 Qastaire KGA ruuna (Quaterhit - Rosalie 2998 - Rosario) FWB om Immonen Anni ja Mustalampi Heikki kasv Immonen Anni ja Kauppinen Raijamaija

13:12 407 Prince Charming CF ruuna (Don Romance - Princess Abbey - Fürstenball) FWB om Matilda ja Lotta Panula, Niki Lindström kasv Maijakaisa Estevez

13:24 408 SC's Lelarge ruuna (Frisco 217 - Fleur Weltina Sil 2985, Dante Weltino) FWB Woikoski Oy Palmberg Clas & Sari

13:36 409 Sir Escobar ruuna (Frisco 217-Erensa van de noord kant-Pierrot) FWB Sofia Siili-Malinen

14:00 410 SP Marc Malone ruuna (Marc Cain - Wyomi 3070 - Wolkenstein II) FWB Eerika & Aki Pekkarinen

14:12 411 Hagels Fabergé ruuna (Foundation - Aura Schufro, Ampere) FWB Passion for Dressage Oy Passion for Dressage Oy

14:24 412 Verturo Limelight ruuna (Valverde - Raphaela 3137 - Romanov) FWB Limelight Horses Oy

14:36 413 Zin Fandel ruuna (Furst Zonik PS - Wendy III - Worldly) FWB Minna Mentzer

14:48 414 Flying Cinderella tamma (Levisonn - Hurella B - Carlton Hill VDL) FWB Roosa Lappalainen

15:00 415 Morrizon ruuna (Morricone I - Droom's Inéz 3151 - Dunhill) FWB Katri Hiltunen

15:12 416 Agorian La Pretty tamma (Sir Arthur Carrus - La Luna- Rubinero) OLD om Mari Männynväli ja Suvi Aaltio kasv Mari Männynväli

15:24 417 Radiates A tamma (Revolution x Lambada IV x Limonit) FWB Passion for Dressage Oy Alexandra ja Nico Ahlqvist

15:36 418 SP Vivi Unique tamma (My Vitality - Stella Maris 3084 - Scolari) FWB Eerika & Aki Pekkarinen

15:48 419 Fiona Limelight tamma (Finest - Wildblume - Welser) FWB Annika Holmborg-Kopra Limelight Horses Oy

16:00 420 Isakas Valamo ruuna (My Vitality x Scarlett III x Sir Donnerhall) FWB Passion for Dressage Oy Tiina Takala